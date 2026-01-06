Vancouver, British Columbia - 6. Januar 2026 / IRW-Press / GoldMining Inc. (das "Unternehmen" oder "GoldMining") (TSX: GOLD; NYSE American: GLDG) (- https://www.commodity-tv.com/play/goldmining-overview-of-the-latest-developments-in-all-projects-and-whats-next/ -) freut sich, weitere Untersuchungsergebnisse aus dem RC-Bohrprogramm 2025 in seinem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt São Jorge ("São Jorge" oder das "Projekt") im Goldgebiet Tapajós ("Tapajós") im brasilianischen Bundesstaat Pará bekannt zu geben. Die neuen Explorationsergebnisse bestätigen die ersten Bohrergebnisse, die Explorationsfunde in vier neuen Goldprospekten identifiziert haben, darunter das Prospekt William South, das sich etwa 1,5 Kilometer ("km") nördlich der bestehenden Lagerstätte São Jorge (die "Lagerstätte") befindet (siehe Pressemitteilung vom 20. Oktober 2025).
Die in dieser Pressemitteilung beschriebenen Ergebnisse der Reverse-Circulation-Bohrungen ("RC-Bohrungen") sind Teil der Fortsetzung des Bohrprogramms "William South" ("das Programm"), einem vorrangigen Bestandteil des umfassenderen Explorationsprogramms 2025 für das Projekt São Jorge, das das Unternehmen konzipiert hat, um neue Ziele außerhalb der bekannten Mineralisierungsgebiete zu untersuchen.
Highlights:
- Ergebnisse der RC-Bohrungen in William South:
- 12 Meter ("m") mit 2,38 Gramm pro Tonne ("g/t") Gold ("Au") ab einer Tiefe von 13 m, einschließlich 1 m mit 22 g/t Au (SJRC-048-25)
- 4 m mit 1,11 g/t Au ab einer Tiefe von 46 m (SJRC-049-25)
- 1 m mit 1,23 g/t Au ab einer Tiefe von 16 m (SJRC-047-25)
- Die vorläufige Auswertung der Induzierten Polarisationsdaten ("IP") deutet darauf hin, dass die bisher in William South durchgeführten Bohrungen nur die
südliche Flanke einer breiten Ladbarkeitsanomalie untersucht haben, die in Umfang und Intensität der bekannten IP-Signatur der Lagerstätte São Jorge ähnelt.
- Bohrungen über dem Kern mit der höchsten Aufladbarkeit der IP-Anomalie William South sind für 2026 geplant.
- Im Jahr 2025 wurden insgesamt 9.533 Meter Bohrungen sicher und erfolgreich im Rahmen des Budgets abgeschlossen.
- Die bisher vorliegenden Explorationsergebnisse stützen das breitere Potenzial für die Entdeckung und Abgrenzung neuer Mineralisierungszonen im 46.000 Hektar großen Projekt São Jorge.
Alastair Still, Chief Executive Officer von GoldMining, kommentierte: "GoldMining ist durch die zusätzlichen positiven Bohrergebnisse, die aus den bisher abgeschlossenen RC-Bohrungen 2025 im Prospektionsgebiet William South, einer aufstrebenden Goldentdeckung in unmittelbarer Nähe der bekannten Goldlagerstätte São Jorge, gewonnen wurden, weiter ermutigt. Die geologischen und geophysikalischen Merkmale von William South ähneln nach den bisherigen Erkundungen denen der Goldlagerstätte São Jorge selbst. Diese Arbeiten sind ermutigend für das Potenzial dieses Gebiets und machen deutlich, dass weitere systematische Erkundungen erforderlich sind, insbesondere über dem Kern der IP-Anomalie, der noch nicht durch Bohrungen untersucht wurde.
In Zusammenarbeit mit William South erkunden wir weiterhin zusätzliche Ziele in dem 12 km x 7 km großen geochemischen Gebiet, das das mineralische System des Grundstücks São Jorge überlagert, wo wir weitere Explorationsergebnisse erwarten. Die hervorragende Infrastruktur des zu 100 % unternehmenseigenen 46.000 Hektar großen Projekts São Jorge umfasst eine gute Anbindung an asphaltierte Autobahnen, Stromanschluss und ein bestehendes Camp für 50 Personen, was unsere Explorationsaktivitäten bis heute erleichtert hat, während wir dieses vielversprechende regionale Grundstück im schnell aufstrebenden Goldgebiet Tapajós weiterhin systematisch erkunden."
Projektübersicht
Das Goldprojekt São Jorge befindet sich im Goldgebiet Tapajós (siehe Abbildung 1) im südlichen Zentrum des Amazonas-Kratons. Die Goldlagerstätte São Jorge ist eine granitgebundene, intrusionsbezogene Goldlagerstätte, die in ihrer Beschaffenheit der Goldmine Tocantinzinho ähnelt, die sich etwa 80 km nordwestlich von São Jorge befindet. Die Explorationsaktivitäten, die das Unternehmen in den letzten zwei Jahren im Rahmen des Projekts durchgeführt hat, haben erfolgreich mehrere neue Explorationsziele identifiziert, die geochemische Anomalien von Gold ± Kupfer ± Molybdän ± Silber im Boden umfassen und zusammen ein großes Mineralsystem umreißen (siehe Pressemitteilungen vom 18. März und 14. April 2025).
Abbildung 1 Goldgebiet Tapajós und Lage des Projekts São Jorge.
Explorationsprogramm 2025 für das Mineralsystem São Jorge
Das Mineralsystem São Jorge wird durch einen umfassenden Explorationsdatensatz definiert, den das Unternehmen im Rahmen früherer Kampagnen entwickelt hat. Das umfassendere Mineralsystem umgibt die zuvor abgegrenzte Lagerstätte São Jorge, die eine definierte Streichlänge von 1,4 km aufweist, und umfasst eine Zone mit zusammenhängenden geochemischen Anomalien an der Oberfläche über eine Fläche von 12 km x 7 km, die das Unternehmen als Oberflächenausdruck eines ausgedehnten intrusiven Gold-Systems interpretiert.
Das Explorationsprogramm 2025 in São Jorge hat insgesamt 9.533 m Bohrungen erfolgreich und sicher abgeschlossen, was die geplante Gesamtmeterzahl von 9.000 m übertraf und gleichzeitig im Rahmen des Budgets blieb. Das Projekt profitierte von der Einführung der RC-Bohrtechnik, die kostengünstiger und schneller als Diamantkernbohrungen ist und gleichzeitig eine größere Eindringtiefe und eine höhere Zuverlässigkeit der Untersuchungsergebnisse als Schraubenbohrungen bietet. Das Programm umfasste 3.862 m Diamantkernbohrungen, 3.528 m RC-Bohrungen und 2.143 m Schraubenbohrungen.
Von den bisher im Rahmen des Projekts gebohrten 84 RC-Bohrlöchern mit einer Gesamtlänge von 3.528 Metern liegen die Untersuchungsergebnisse für 78 Bohrlöcher vor, während die Ergebnisse für die restlichen 18 Bohrlöcher noch ausstehen. Bislang wurden in vier Zielgebieten bei den RC-Bohrungen Abschnitte mit mehr als 1 g/t Au ermittelt: William South, William North, Ivonette und Dragon West (siehe Abbildung 2).
Die zuvor bekannt gegebenen ersten Abschnitte im Prospektionsgebiet William South umfassten 4 m mit 1,78 g/t Au in 12 m Tiefe (siehe Pressemitteilung vom 20. Oktober 2025).
Die neuen Untersuchungsergebnisse beziehen sich auf zusätzliche Bohrungen im Prospektionsgebiet William South, das sich 1,5 km nördlich der Lagerstätte befindet. Das gesamte Bohrprogramm in William South umfasste 20 RC-Bohrlöcher, die auf drei Bohrlinien gebohrt wurden, um den Bereich unterhalb einer breiten Zone mit erhöhten Goldwerten im Boden und in den Bohrkernproben zu untersuchen. Die westlichste Bohrlinie lieferte die besten Untersuchungsergebnisse aus verwittertem Monzogranit, das eine disseminierte Pyritmineralisierung enthält. Der bislang stärkste mineralisierte Abschnitt mit 12 m bei 2,38 g/t Au (einschließlich 1 m bei 22,08 g/t Au) befindet sich neben einem Kontakt zwischen Monzogranit- und Syenogranit-Intrusionsphasen. Ein ähnlicher Intrusionskontakt lokalisiert Dehnung, hydrothermale Alteration und Goldmineralisierung in der Lagerstätte São Jorge. Die Mineralisierung bleibt entlang des Streichs und in der Tiefe offen.
Die vorläufige Auswertung der kürzlich abgeschlossenen 40 km langen IP-Untersuchung deutet darauf hin, dass im Zielgebiet William South eine breite, ost-westlich ausgerichtete Anomalie mit hoher Ladbarkeit und gleichzeitig hoher Widerstandsfähigkeit auftritt. Insgesamt ähnelt die geophysikalische Signatur von William South in Art, Umfang und Intensität der Lagerstätte São Jorge. Die bisher durchgeführten Bohrungen zielten in erster Linie auf die geochemische Anomalie mit dem höchsten Goldgehalt im Boden ab, die südlich der zentralen geophysikalischen Anomalie auftritt. Zukünftige Bohrungen werden sich nach Norden ausdehnen, um die hohe Aufladbarkeit/den hohen Widerstand zu untersuchen.
Anschließend wurden weitere RC-Bohrungen an den Zielen Ivonette und Dragon West durchgeführt, um die zuvor erzielten Bohrdurchschneidungen von +1 g/t Au weiter zu verfolgen, mit dem Ziel, die bisher durchschnittene Mineralisierung zu erweitern und möglicherweise neue Mineralressourcen zu definieren. Die Untersuchungsergebnisse stehen noch aus. Zusätzliche Ergebnisse aus anderen Komponenten des Programms, darunter Diamantkernbohrungen unterhalb der Lagerstätte São Jorge, die Erweiterung des IP-Untersuchungsrasters sowie ein Kartierungs- und Probenahmeprogramm für Garimpo (kleine handwerkliche Minen), werden ebenfalls veröffentlicht, sobald die Ergebnisse vorliegen.
Abbildung 2 RC-Bohrergebnisse auf dem Grundstück des Projekts São Jorge, Stand: 6. Januar 2025.
Abbildung 3 Bohrschnitt William South bei 656.020 Ost, Blick nach Westen, mit den Untersuchungsergebnissen der RC-Bohrungen.
Tabelle 1 Bohrergebnisse von São Jorge 2025 im Prospektionsgebiet William South (Stand: 6. Januar 2026).
Name des Prospektgebiets
Bohrlochnummer
Intervall von (m)
Intervall bis (m)
Probenlänge (m)
Au-Gehalt (g/t)
William South
SJRC-045-25
21
22
1
0,48
47
48
1
0,22
SJRC-046-25
12
16
4
1,78
einschließlich
13
14
1
5,03
einschließlich
14
15
1
1,19
24
25
1
0,19
49
51
2
0,13
SJRC-047-25
3
4
1
0,22
16
17
1
1,23
22
23
1
0,26
37
41
4
0,22
einschließlich
39
40
1
0,47
SJRC-048-25
13
25
12
2,38
einschließlich
16
17
1
4,86
einschließlich
17
18
1
22,08
28
29
1
0,27
31
32
1
0,15
39
40
1
0,19
SJRC-049-25
2
3
1
0,12
31
32
1
0,24
46
50
4
1,11
einschließlich
46
47
1
2,35
einschließlich
47
48
1
1,69
SJRC-050-25
45
46
1
0,12
48
49
1
0,11
SJRC-051-25
45
46
1
0,34
SJRC-052-25
2
4
2
0,21
SJRC-053-25
NSR
SJRC-054-25
0
2
2
0,15
5
6
1
0,20
6
7
1
0,72
9
10
1
0,14
12
13
1
0,32
SJRC-055-25
1
2
1
0,12
SJRC-056-25 bis SJRC-058-25
NSR
SJRC-059-25
29
31
2
0,20
32
33
1
0,16
SJRC-060-25
22
23
1
0,49
SJRC-061-25
10
12
2
0,15
37
38
1
0,12
SJRC-062-25
3
4
1
0,11
15
16
1
0,14
SJRC-063-25
18
19
1
0,70
21
22
1
0,15
SJRC-064-25
8
9
1
0,29
Hinweis: NSR: "Kein signifikantes Ergebnis". Die tatsächliche Mächtigkeit der Mineralisierung wird auf etwa zwei Drittel der Bohrlochlänge geschätzt, wobei davon ausgegangen wird, dass es sich in erster Linie um eine steil abfallende, in Adern enthaltene Mineralisierung handelt, die von geneigten Bohrlöchern (-60° Neigung) durchschnitten wird. Untersuchungsergebnisse >1 g/t Au sind fett gedruckt; die in dieser Pressemitteilung hervorgehobenen Bohrlöcher sind schattiert dargestellt.
Tabelle 2 Koordinaten der Bohrlochkragen von São Jorge RC (Stand: 6. Januar 2026).
Bohrloch-nummer
Ost
Meter
(UTM-Zone 21S)
Nordkoordinate Meter
(UTM-Zone 21S)
Höhe (m über dem Meeresspiegel)
Neigung
(°)
Azimut (°)
Tiefe (m)
Status
SJRC-001-25
653891
9282977
199,57
-60
180
40
Erhaltene Ergebnisse
SJRC-002-25
653893
9282926
205,33
-60
180
30
Erhaltene Ergebnisse
SJRC-003-25
654099
9282889
196,39
-60
180
25
Erhaltene Ergebnisse
SJRC-004-25
654258
9282949
198,09
-60
180
30
Erhaltene Ergebnisse
SJRC-005-25
653894
9282789
200,33
-60
360
25
Erhaltene Ergebnisse
SJRC-006-25
654098
9282786
223,67
-60
360
30
Erhaltene Ergebnisse
SJRC-007-25
654271
9282741
216,01
-60
360
25
Erhaltene Ergebnisse
SJRC-008-25
653486
9283739
247,26
-60
360
15
Erhaltene Ergebnisse
SJRC-009-25
653490
9283841
247,47
-60
360
21
Erhaltene Ergebnisse
SJRC-010-25
653688
9283855
241,80
-60
360
25
Erhaltene Ergebnisse
SJRC-011-25
653683
9283940
227,63
-60
360
30
Erhaltene Ergebnisse
SJRC-012-25
653689
9284042
236,42
-60
360
25
Erhaltene Ergebnisse
SJRC-013-25
653918
9283957
239,75
-60
360
30
Erhaltene Ergebnisse
SJRC-014-25
653903
9284037
239,93
-60
360
25
Erhaltene Ergebnisse
SJRC-015-25
653882
9284141
191,36
-60
360
25
Erhaltene Ergebnisse
SJRC-016-25
652641
9282394
191,36
-60
150
30
Erhaltene Ergebnisse
SJRC-016B-25
652641
9282394
190,07
-60
330
30
Erhaltene Ergebnisse
SJRC-017-25
652698
9282469
192,36
-60
150
30
Erhaltene Ergebnisse
SJRC-018-25
652728
9282565
190,55
-60
150
30
Erhaltene Ergebnisse
SJRC-019-25
652559
9282342
189,39
-60
130
18
Erhaltene Ergebnisse
SJRC-020-25
652486
9282288
187,20
-60
180
25
Erhaltene Ergebnisse
SJRC-021-25
652387
9282150
188,78
-60
180
21
Erhaltene Ergebnisse
SJRC-022-25
652301
9282197
189,17
-60
180
25
Erhaltene Ergebnisse
SJRC-023-25
652223
9282137
226,90
-60
180
25
Erhaltene Ergebnisse
SJRC-024-25
652129
9282110
188,33
-60
180
25
Erhaltene Ergebnisse
SJRC-025-25
652028
9282132
190,07
-60
180
25
Erhaltene Ergebnisse
SJRC-026-25
651930
9282116
186,76
-60
180
25
Erhaltene Ergebnisse
SJRC-027-25
651827
9282125
186,81
-60
180
26
Erhaltene Ergebnisse
SJRC-028-25
652802
9282206
192,68
-60
330
31
Erhaltene Ergebnisse
SJRC-029-25
652736
9282180
190,47
-60
330
21
Erhaltene Ergebnisse
SJRC-030-25
656200
9286496
219,02
-60
360
50
Erhaltene Ergebnisse
SJRC-031-25
656201
9286520
217,62
-60
360
50
Erhaltene Ergebnisse
SJRC-032-25
656200
9286545
216,43
-60
360
50
Erhaltene Ergebnisse
SJRC-033-25
656236
9286543
216,62
-60
360
70
Erhaltene Ergebnisse
SJRC-034-25
659993
9281950
227,79
-60
360
50
Erhaltene Ergebnisse
SJRC-035-25
659917
9281909
230,39
-60
330
50
Erhaltene Ergebnisse
SJRC-036-25
659900
9281940
229,68
-60
360
30
Erhaltene Ergebnisse
SJRC-037-25
659789
9281849
230,76
-60
330
50
Erhaltene Ergebnisse
SJRC-038-25
659693
9281802
229,05
-60
330
40
Erhaltene Ergebnisse
SJRC-039-25
658549
9281097
236,21
-60
45
30
Erhaltene Ergebnisse
SJRC-040-25
658596
9281155
231,24
-60
45
39
Erhaltene Ergebnisse
SJRC-041-25
658647
9281203
227,16
-60
45
33
Erhaltene Ergebnisse
SJRC-042-25
658724
9281148
223,86
-60
45
30
Erhaltene Ergebnisse
SJRC-043-25
658670
9281098
231,37
-60
45
30
Erhaltene Ergebnisse
SJRC-044-25
658616
9281042
234,90
-60
45
35
Erhaltene Ergebnisse
SJRC-045-25
656030
9284637
215,05
-60
360
51
Erhaltene Ergebnisse
SJRC-046-25
656018
9284612
215,71
-60
360
51
Erhaltene Ergebnisse
SJRC-047-25
656018
9284587
216,19
-60
360
60
Erhaltene Ergebnisse
SJRC-048-25
656015
9284560
216,31
-60
360
55
Erhaltene Ergebnisse
SJRC-049-25
656018
9284534
216,82
-60
360
55
Erhaltene Ergebnisse
SJRC-050-25
656014
9284511
216,55
-60
360
55
Erhaltene Ergebnisse
SJRC-051-25
656017
9284485
216,10
-60
360
39
Erhaltene Ergebnisse
SJRC-052-25
656792
9284197
216,70
-60
360
51
Erhaltene Ergebnisse
SJRC-053-25
656790
9284228
216,22
-60
360
51
Erhaltene Ergebnisse
SJRC-054-25
656794
9284247
215,94
-60
360
51
Erhaltene Ergebnisse
SJRC-055-25
656790
9284268
215,62
-60
360
51
Erhaltene Ergebnisse
SJRC-056-25
656789
9284298
215,15
-60
360
56
Erhaltene Ergebnisse
SJRC-057-25
656542
9284235
220,65
-60
360
60
Erhaltene Ergebnisse
SJRC-058-25
656542
9284213
221,22
-60
360
56
Erhaltene Ergebnisse
SJRC-059-25
656543
9284189
221,65
-60
360
60
Erhaltene Ergebnisse
SJRC-060-25
656543
9284165
222,68
-60
360
52
Erhaltene Ergebnisse
SJRC-061-25
656645
9284382
216,44
-60
360
60
Erhaltene Ergebnisse
SJRC-062-25
656642
9284363
216,13
-60
360
60
Erhaltene Ergebnisse
SJRC-063-25
656640
9284338
216,70
-60
360
60
Erhaltene Ergebnisse
SJRC-064-25
656641
9284311
217,90
-60
360
60
Erhaltene Ergebnisse
SJRC-065-25
658608
9281169
230,00
-60
45
50
Ergebnisse stehen noch aus
SJRC-066-25
658574
9281140
232,00
-60
45
50
Ergebnisse stehen noch aus
SJRC-067-25
658580
9281223
228,00
-60
45
47
Ergebnisse stehen noch aus
SJRC-068-25
658551
9281196
231,00
-60
45
50
Ergebnisse stehen noch aus
SJRC-069-25
658524
9281179
231,00
-60
45
52
Ergebnisse stehen noch aus
SJRC-070-25
658479
9281207
231,00
-60
45
50
Ergebnisse stehen noch aus
SJRC-071-25
658465
9281183
233,00
-60
45
50
Ergebnisse stehen noch aus
SJRC-072-25
658520
9281236
228,00
-60
45
50
Ergebnisse stehen noch aus
SJRC-073-25
658553
9281257
226,00
-60
45
50
Ergebnisse stehen noch aus
SJRC-074-25
658494
9281306
217,00
-60
45
48
Ergebnisse stehen noch aus
SJRC-075-25
658480
9281274
238,00
-60
45
53
Ergebnisse stehen noch aus
SJRC-076-25
658440
9281261
222,00
-60
45
50
Ergebnisse stehen noch aus
SJRC-077-25
654253
9282981
212,00
-60
180
50
Ergebnisse stehen noch aus
SJRC-078-25
654251
9282936
200,00
-60
180
62,5
Ergebnisse stehen noch aus
SJRC-079-25
654279
9282974
210,00
-60
180
50
Ergebnisse stehen noch aus
SJRC-080-25
654292
9282945
206,00
-60
180
50
Ergebnisse stehen noch aus
SJRC-081-25
654189
9282919
206,00
-60
180
50
Ergebnisse stehen noch aus
SJRC-082-25
654188
9282945
211,00
-60
180
61,5
Ergebnisse stehen noch aus
SJRC-083-25
654188
9282976
220,00
-60
180
51
Ergebnisse stehen noch aus
Datenüberprüfung
Für die Bohrkernprobenahme wurden Proben aus dem NQ/HQ-Kern entnommen, indem der Bohrkern in zwei Hälften gesägt wurde. Eine Hälfte wurde zur Analyse an SGS Geosol Laboratórios Ltda. ("SGS") in Brasilien geschickt, die andere Hälfte des Kerns wurde zur späteren Verwendung vor Ort aufbewahrt. Die Probenlängen im Bohrloch betrugen einheitlich 1,0 m. Für das Schneckenbohrprogramm wurden Proben in Abständen von 1 m entnommen, wobei das Material getrocknet, homogenisiert und vor Ort aufgeteilt wurde, um eine repräsentative Probe von 1 kg zu erhalten, die zur Analyse an SGS geschickt wurde. Das verbleibende Schneckenbohrprobenmaterial wird bis zum Erhalt der Laborergebnisse gelagert, und eine 1-kg-Duplikatsprobe wird im Archiv aufbewahrt. Für das RC-Bohrprogramm wurden Proben in Abständen von 1 m entnommen, wodurch etwa 25 kg Probenmaterial anfielen. Das Material wurde getrocknet, homogenisiert und vor Ort aufgeteilt, um eine repräsentative Probe von 1 kg zu erhalten, die zur Analyse an SGS geschickt wurde. Das restliche RC-Probenmaterial wird bis zum Erhalt der Laborergebnisse gelagert, und etwa 20 kg der Originalproben werden im Archiv aufbewahrt.
SGS ist ein zertifiziertes kommerzielles Labor mit Sitz in Vespasiano, Minas Gerais, Brasilien, und ist unabhängig von GoldMining. GoldMining hat ein Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprogramm für die Probenahme und Analyse von Bohrkern- und Bohrproben eingeführt, einschließlich Duplikaten, mineralisierten Standards und Blindproben für jede Charge von 100 Proben. Die Goldanalysen werden nach der FAA505-Methode (Feuerprobe mit Atomabsorptionsanalyse von 50 Gramm Material) durchgeführt.
Qualifizierte Person
Paulo Pereira, P. Geo., Country Manager, Brasilien, von GoldMining, hat die Erstellung aller wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung überwacht, überprüft und genehmigt. Herr Pereira ist auch eine qualifizierte Person gemäß der Definition in National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101").
Weitere Informationen, einschließlich hochauflösender Abbildungen, sowie den technischen Bericht mit dem Titel "NI 43-101 Technical Report, São Jorge Project, Pará State, Brazil" mit Gültigkeitsdatum 28. Januar 2025 finden Sie unter www.goldmining.com.
Über GoldMining Inc.
GoldMining Inc. ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Erschließung von Goldvorkommen in Nord- und Südamerika konzentriert. Durch seine disziplinierte Akquisitionsstrategie kontrolliert GoldMining nun ein diversifiziertes Portfolio an Gold- und Gold-Kupfer-Projekten im Ressourcenstadium in Kanada, den USA, Brasilien, Kolumbien und Peru. Das Unternehmen besitzt außerdem rund 21,5 Millionen Aktien von Gold Royalty Corp. (NYSE American: GROY), 9,9 Millionen Aktien von U.S. GoldMining Inc. (Nasdaq: USGO) und 19,1 Millionen Aktien von NevGold Corp. (TSXV: NAU). Weitere Informationen finden Sie unter www.goldmining.com.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
GoldMining Inc.
Amir Adnani, Co-Vorsitzender, David Garofalo, Co-Vorsitzender
Alastair Still, Präsident und CEO
Telefon: (855) 630-1001
E-Mail: info@goldmining.com
In Europa
Swiss Resource Capital AG
Marc Ollinger
mailto:info@resource-capital.ch
http://www.resource-capital.ch
Hinweis für Leser
Die technischen Angaben zu São Jorge wurden vom Unternehmen gemäß NI 43-101 erstellt. NI 43-101 ist eine Vorschrift der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden, die Standards für alle öffentlichen Bekanntmachungen eines Emittenten zu wissenschaftlichen und technischen Informationen über Mineralprojekte festlegt. Diese Standards unterscheiden sich von den Anforderungen der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission, "SEC"), und die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen sind möglicherweise nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar, die von inländischen US-Unternehmen veröffentlicht werden, die den Berichts- und Offenlegungspflichten der SEC unterliegen.
Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen
Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung stellen "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze dar ("zukunftsgerichtete Aussagen"), die bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge des Unternehmens wesentlich von den darin ausdrücklich oder implizit genannten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen, bei denen es sich um alle Aussagen außer Aussagen über historische Fakten handelt, umfassen unter anderem Aussagen über die Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf das Projekt, laufende Explorationsprogramme und andere erwartete zukünftige Arbeitsprogramme in diesem Zusammenhang und enthalten häufig Wörter wie "voraussichtlich", "beabsichtigen", "planen", "werden", "würden", "schätzen", "erwarten", "glauben", "potenziell" und Variationen solcher Begriffe. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den derzeitigen Erwartungen, Überzeugungen, Annahmen, Schätzungen und Prognosen über das Geschäft und die Märkte, in denen GoldMining tätig ist, die sich als unrichtig erweisen können. Investoren werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen Risiken und Ungewissheiten beinhalten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die mit der Exploration und Erschließung von Mineralvorkommen verbundenen Risiken, schwankende Metallpreise, unvorhergesehene Kosten und Ausgaben, Risiken im Zusammenhang mit staatlichen und umweltrechtlichen Vorschriften, sozialen Fragen, Genehmigungen und Lizenzen, die Unfähigkeit, Arbeitsprogramme wie erwartet abzuschließen, die Möglichkeit, dass sich die Pläne des Unternehmens in Bezug auf das Projekt aufgrund weiterer Planungen oder aus anderen Gründen ändern, sowie Unsicherheiten hinsichtlich der Verfügbarkeit und der Kosten der in Zukunft benötigten Finanzmittel. Diese und andere Risiken, einschließlich derjenigen, die in GoldMining's jüngstem Jahresinformationsformular und anderen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden und der SEC eingereichten Unterlagen dargelegt sind, können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse erheblich davon abweichen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen oder die wesentlichen Faktoren oder Annahmen, die zur Erstellung solcher zukunftsgerichteten Aussagen verwendet wurden, als zutreffend erweisen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.
