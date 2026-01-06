Vancouver, Kanada, und Melbourne, Australien - Southern Cross Gold Consolidated Ltd ("SXGC", "SX2" oder das "Unternehmen") (TSX:SXGC) (ASX:SX2) (OTCQX:SXGCF) (Frankfurt: MV3.F) (- https://www.commodity-tv.com/play/southern-cross-gold-200000m-drill-program-to-significantly-increase-the-resource-target/ -) gibt die Ergebnisse von vier Bohrlöchern aus dem zu 100 % unternehmenseigenen Sunday Creek Gold-Antimon-Projekt in Victoria bekannt (Abbildungen 1 bis 5). Zu den besten Ergebnissen zählen 12,2 m mit 32,4 g/t Au ab 447,0 m im Bohrloch SDDSC188, einschließlich des bislang höchsten Einzel-Au-Gehalts (0,2 m mit 1.050 g/t Au) in Golden Dyke.
Fünf wichtige Erkenntnisse:
- Beste Goldentdeckung in Golden Dyke: Bislang bester Golddurchschnitt in Golden Dyke - 12,2 m mit 33,3 g/t AuEq (32,4 g/t Au, 0,4 % Sb) in 447 m Tiefe. Dies bestätigt Golden Dyke als wichtige hochgradige Zone innerhalb des Sunday Creek-Projekts und rangiert als 15.bester zusammengesetzter Treffer im gesamten Projekt.
- Außergewöhnliche einzelne Goldgehalte: Eine einzelne Probe ergab 0,2 m mit 1.050 g/t Au (plus 0,55 % Sb) aus 452,7 m Tiefe - der höchste jemals bei Golden Dyke gemessene Goldgehalt. Zwei weitere Proben überschritten 250 g/t Gold: 0,35 m mit 259 g/t Au (plus 1,45 % Sb) und 0,18 m mit 301 g/t Au (plus 1,52 % Sb), alle innerhalb eines hochgradigen Kerns von 3,1 m mit 126,6 g/t AuEq.
- Wachsendes System: Die Bohrungen durchschnitten insgesamt acht Adergruppen, darunter zwei neue mineralisierte Strukturen (GD82 und GD83) außerhalb des aktuellen Explorationsziels. Diese ergaben 0,2 m mit 29,8 g/t AuEq bzw. 3,9 m mit 3,9 g/t AuEq, mit einem Abstieg von 50 m bis 70 m gegenüber früheren Bohrungen, wodurch sich die potenzielle Größe der Lagerstätte vergrößert.
- Verbundene Lagerstätte bestätigt: SDDDC186W1 durchteufte erfolgreich alterierte Sedimente zwischen Golden Dyke und Rising Sun und verband damit diese beiden Gebiete miteinander.
- Großes Explorationspotenzial: Golden Dyke wurde bisher nur bis zu einer Tiefe von 600 m unter der Oberfläche zuverlässig definiert - deutlich flacher als Rising Sun, das sich bis über 1.100 m erstreckt.
Michael Hudson, President und CEO, erklärt: "SDDSC188 hat mit 12,2 m @ 33,3 g/t AuEq den bislang besten zusammengesetzten Abschnitt in Golden Dyke geliefert, einschließlich des höchsten einzelnen Goldgehalts in Golden Dyke mit 0,2 m @ 1.050 g/t Au. Dieses Bohrloch durchteufte acht Aderensätze in Golden Dyke, wobei sich zwei Aderensätze außerhalb des aktuellen Explorationsziels befinden, wodurch eine Absenkung von 50 m bis 70 m erreicht und das System um ein erhebliches Tonnagepotenzial erweitert wurde.
"Wichtig ist, dass die Bohrungen nun Golden Dyke und Rising Sun miteinander verbunden haben und damit zeigen, dass diese Teil desselben großflächigen mineralisierten Systems sind. Bis heute wurde Golden Dyke mit Sicherheit bis zu einer Tiefe von 600 m unter der Oberfläche definiert, wobei in der Tiefe noch erhebliches Explorationspotenzial besteht. Die durchweg hochgradigen Abschnitte und die robuste Kontinuität, die wir beobachten, stärken die Position von Sunday Creek als weltweit bedeutende Gold-Antimon-Entdeckung."
Für diejenigen, die Details mögen - Highlights:
SDDSC188 lieferte eine außergewöhnliche Gold-Antimon-Mineralisierung bei Golden Dyke mit den bisher besten zusammengesetzten und einzelnen Untersuchungsergebnissen und bestätigte gleichzeitig die Kontinuität des Systems in der Tiefe. Die tatsächliche Mächtigkeit der gemeldeten mineralisierten Abschnitte wird auf etwa 55 % bis 65 % der untersuchten Mächtigkeit geschätzt.
SDDSC188 Wichtigste Abschnitte (Adergruppe GD65):
- 12,2 m mit 33,3 g/t AuEq (32,4 g/t Au, 0,4 % Sb) ab 447,0 m,
einschließlich:
- 3,1 m mit 126,6 g/t AuEq (124,8 g/t Au, 0,8 % Sb) ab 449,8 m
Einzelne hochgradige Untersuchungsergebnisse (GD65):
- 0,2 m mit 1.050 g/t Au (0,55 % Sb) ab 452,72 m; beste Au-Analyse in Golden Dyke
- 0,35 m mit 259 g/t Au (1,45 % Sb) ab 449,81 m
- 0,18 m mit 301 g/t Au (1,52 % Sb) ab 451,84 m
Neue Adern außerhalb des Explorationsziels:
- GD82: 0,2 m mit 29,8 g/t AuEq ab 519,9 m; 50 m bis 70 m Abwärtsstrecke
- GD83: 3,9 m mit 3,9 g/t AuEq ab 535,5 m; 50 bis 70 m Abwärtsstrecke
Systemgröße:
- Acht Adern wurden durchschnitten (zwei außerhalb des aktuellen Explorationsziels)
- Golden Dyke mit Sicherheit bis 600 m unter der Oberfläche definiert
- SDDSC186W1 verband die Systeme Golden Dyke und Rising Sun
- 130 m bis 140 m breite mineralisierte Zone über Golden Dyke in SDDSC188
Erörterung der Bohrlöcher
Hier werden vier Bohrlöcher vorgestellt, die das Golden Dyke-Vorkommen sowohl in Ost-West- als auch in West-Ost-Richtung untersuchten.
SDDSC188
SDDSC188, das von West nach Ost gebohrt wurde, durchschnitten acht Adergruppen in Golden Dyke, darunter zwei Adergruppen außerhalb des aktuellen Explorationsziels. Das Bohrloch erreichte einen Abstieg von 50 m bis 70 m auf den Adergruppen GD82 und GD83, einschließlich der Definition eines hochgradigen Kerns und des Nachweises einer robusten Kontinuität in der Tiefe. SDDSC188 bohrte den bislang besten zusammengesetzten Abschnitt in Golden Dyke mit 12,2 m @ 33,3 g/t AuEq, der auch den bislang besten einzelnen Goldabschnitt in Golden Dyke mit einem herausragenden Ergebnis von 0,2 m @ 1.050 g/t Au (0,55 % Sb) ab 452,72 m umfasste, zusammen mit zwei weiteren Abschnitten mit mehr als 100 g/t Au, 0,35 m mit 259 g/t Au (1,45 % Sb) ab 449,81 m und 0,18 m mit 301 g/t Au (1,52 % Sb) ab 451,84 m, die alle innerhalb der Adergruppe GD65 liegen.
Die Schnittstelle in GD65 war eine 16 m abwärts und 48 m aufwärts verlaufende Schnittstelle aus früheren Ergebnissen; SDDSC171 4,2 m mit 4,5 g/t AuEq (2,8 g/t Au, 0,7 % Sb) aus 502,8 m (gemeldet am 26. August 2025) und SDDSC132 12,5 m mit 4,0 g/t AuEq (2,4 g/t Au, 0,6 % Sb) aus 541,9 m (gemeldet am 16. Oktober 2024).
Ausgewählte Highlights umfassen:
- 12,2 m mit 33,3 g/t AuEq (32,4 g/t Au, 0,4 % Sb) ab 447,0 m, einschließlich
- 3,1 m mit 126,6 g/t AuEq (124,8 g/t Au, 0,8 % Sb) ab 449,8 m (bislang bester Treffer in Golden Dyke)
- 9,4 m mit 5,2 g/t AuEq (3,6 g/t Au, 0,7 % Sb) ab 496,4 m, einschließlich
- 1,7 m mit 12,7 g/t AuEq (10,9 g/t Au, 0,7 % Sb) ab 499,7 m
- 0,2 m mit 29,8 g/t AuEq (29,6 g/t Au, 0,1 % Sb) ab 519,9 m (neues GD82 außerhalb des Explorationsziels)
- 3,9 m mit 3,9 g/t AuEq (1,7 g/t Au, 0,9 % Sb) ab 535,5 m (neues GD83 außerhalb des Explorationsziels)
- 11,9 m mit 2,0 g/t AuEq (1,4 g/t Au, 0,2 % Sb) ab 556,6 m
Diese fortlaufenden Bohrergebnisse weisen hinsichtlich des Gehalts und des Mineralisierungsstils konsistente Ähnlichkeiten mit der Lagerstätte Rising Sun auf. Golden Dyke weist dieselben Merkmale auf wie Rising Sun: hochgradiger Gehalt mit hochgradigen Abschnitten, häufige sichtbare Goldvorkommen und erhöhte Antimonwerte. Der entscheidende Unterschied besteht darin, dass Golden Dyke nur bis zu einer Tiefe von 600 m unter der Oberfläche mit Sicherheit definiert wurde und noch deutlich weniger Bohrungen als Rising Sun aufweist.
SDDSC186, SDDSC186W1 & SDDSC186W2
SDDSC186, das von West nach Ost gebohrt wurde, wurde aufgrund einer übermäßigen Abweichung vom System aufgegeben, was zu einer Keil- und Richtungsbohrstrategie führte, die sich auf die systematische Untersuchung des vielversprechenden Korridors außerhalb des bekannten definierten Gebiets konzentrierte.
SDDSC186W1 durchteufte erfolgreich alteriertes Sediment zwischen Golden Dyke und Rising Sun und erweiterte damit das aussichtsreiche Paket in einem zuvor nicht getesteten 20 m langen Korridor, in dem die Lage von Dykes und alteriertem Sediment zwischen Rising Sun und Golden Dyke unbekannt war. Dieser Durchschnitt bestätigt erneut, dass Golden Dyke und Rising Sun Teil desselben Systems sind.
SDDSC186W2 wich zu weit nach Süden ab und konnte den Zielgang und das veränderte Sedimentpaket nicht durchschneiden, sondern traf stattdessen nur auf Fußwand-Gangausläufer.
Ausstehende Ergebnisse und Aktualisierung
Derzeit sind neun Bohrgeräte im Sunday Creek-Projekt im Einsatz, ein weiteres Bohrgerät ist für die regionale Exploration vorgesehen. Die Ergebnisse von 41 Bohrlöchern, die derzeit verarbeitet und analysiert werden, stehen noch aus, darunter zehn Bohrlöcher, die derzeit aktiv gebohrt werden, und zwei aufgegebene Bohrlöcher (Abbildung 2). Das Unternehmen setzt sein laufendes 200.000 m umfassendes Bohrprogramm bis zum ersten Quartal 2027 fort.
Über Sunday Creek
Das epizonale Goldprojekt Sunday Creek befindet sich 60 km nördlich von Melbourne auf einem 16.900 Hektar ("Ha") großen, genehmigten Explorationsgebiet. SXGC ist außerdem Eigentümer von 1.392 Ha Land, das den wichtigsten Teil des Hauptbohrgebiets im Sunday Creek-Projekt und dessen Umgebung bildet.
Gold und Antimon bilden sich in einer Reihe von Adern, die eine steil abfallende Zone mit stark veränderten Gesteinen (dem "Wirtsgestein") durchschneiden. Diese Adern ähneln einer "goldenen Leiter", bei der sich das Hauptwirtsgestein zwischen den Seitenschienen tief in die Erde erstreckt und mehrere quer verlaufende Adern, die das Gold enthalten, die Sprossen bilden. Bei Apollo und Rising Sun wurden diese einzelnen "Sprossen" in einer Tiefe von über 600 m von der Oberfläche bis über 1.100 m unter der Oberfläche definiert. Sie sind 2,5 m bis 3,5 m breit (mittlere Breite) (und bis zu 10 m) und haben eine Streichlänge von 20 m bis 100 m.
Seit Ende 2020 wurden insgesamt 235 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 107.414,51 m in Sunday Creek gemeldet. Diese Zahl umfasst fünf Bohrlöcher mit einer Länge von 929 m, die zu geotechnischen Zwecken gebohrt wurden, sowie 22 Bohrlöcher mit einer Länge von 2.973,77 m, die aufgrund von Abweichungen oder Bohrlochbedingungen aufgegeben wurden. Vierzehn Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 2.383 m wurden regional außerhalb des Hauptbohrgebiets von Sunday Creek gemeldet. Von Ende der 1960er Jahre bis 2008 wurden insgesamt 64 historische Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 5.599 m fertiggestellt. Das Projekt umfasst nun insgesamt dreiundsiebzig (73) Bohrlöcher mit >100 g/t AuEq x m und achtzig (80) Bohrlöcher mit >50 bis 100 g/t AuEq x m, wobei ein Untergrenzwert von 2 m @ 1 g/t AuEq angewendet wurde.
Das systematische Bohrprogramm von Southern Cross Gold zielt strategisch auf diese bedeutenden Aderformationen ab, die derzeit über eine Streichlänge von 1.350 m des Wirtsgesteins/Sediments ("Leitersprossen") von den Prospektionsgebieten Christina bis Apollo definiert sind, von denen etwa 620 m intensiver bohrtechnisch untersucht wurden (Rising Sun bis Apollo). Bis heute wurden mindestens 95 "Sprossen" definiert, die durch hochgradige Abschnitte (20 g/t Au bis >7.330 g/t Au) zusammen mit niedriggradigen Rändern definiert sind. Die laufenden Step-out-Bohrungen zielen darauf ab, die potenzielle Ausdehnung dieses mineralisierten Systems aufzudecken (Abbildung 5).
Geologisch gesehen befindet sich das Projekt innerhalb der Melbourne Structural Zone im Lachlan Fold Belt. Der regionale Wirt der Sunday Creek-Mineralisierung ist eine interbedded Turbiditsequenz aus Siltsteinen und geringfügigen Sandsteinen, die zu Sub-Grünschiefer-Fazies metamorphosiert und zu einer Reihe von offenen, nach Nordwesten verlaufenden Falten gefaltet wurden.
Weitere Informationen
Weitere Erläuterungen und Analysen zum Sunday Creek-Projekt finden Sie in den interaktiven Vrify 3D-Animationen, Präsentationen und Videos, die alle auf der SXGC-Website verfügbar sind. Diese Daten sowie ein Interview mit dem Präsidenten und CEO/Geschäftsführer Michael Hudson zu diesen Ergebnissen können unter www.southerncrossgold.com eingesehen werden.
Bei der Mittelwertbildung wird kein oberer Goldgehaltsgrenzwert angewendet, und die Intervalle werden als Bohrlochdicke angegeben. Bei zukünftigen Mineralressourcenstudien wird jedoch die Notwendigkeit einer Begrenzung der Untersuchungsergebnisse geprüft werden. Das Unternehmen weist darauf hin, dass aufgrund der Rundung der Untersuchungsergebnisse auf eine signifikante Ziffer geringfügige Abweichungen bei den berechneten zusammengesetzten Gehalten auftreten können.
Die Abbildungen 1 bis 5 zeigen den Standort des Projekts, einen Plan und Längsschnitte der hier gemeldeten Bohrergebnisse, während die Tabellen 1 bis 3 die Bohrlochkopf- und Untersuchungsdaten enthalten. Die tatsächliche Mächtigkeit der mineralisierten Abschnitte wird einzeln als geschätzte tatsächliche Mächtigkeit ("ETW") angegeben, andernfalls wird sie für andere gemeldete Bohrlöcher auf etwa 55 % bis 65 % der untersuchten Mächtigkeit geschätzt. Niedrigere Gehalte wurden bei einem unteren Cutoff-Gehalt von 1,0 g/t AuEq über eine maximale Breite von 2 m abgeschnitten, während höhere Gehalte bei einem unteren Cutoff-Gehalt von 5,0 g/t AuEq über eine maximale Breite von 1 m abgeschnitten wurden, sofern nicht anders angegeben*, um höhere Gehalte nachzuweisen.
Kritische metallische epizonale Gold-Antimon-Lagerstätten
Sunday Creek (Abbildung 5) ist eine epizonale Gold-Antimon-Lagerstätte, die im späten Devon (wie Fosterville, Costerfield und Redcastle) entstanden ist, 60 Millionen Jahre später als die mesozonalen Goldsysteme in Victoria (z. B. Ballarat und Bendigo). Epizonale Lagerstätten sind eine Form von orogenen Goldlagerstätten, die nach ihrer Entstehungstiefe klassifiziert werden: epizonal (<6 km), mesozonal (6 km bis 12 km) und hypozonal (>12 km).
Epizonale Lagerstätten in Victoria weisen häufig einen hohen Gehalt an dem kritischen Metall Antimon auf, und Sunday Creek bildet da keine Ausnahme. Laut einer Studie der Europäischen Union aus dem Jahr 2023 hat China einen Anteil von 56 Prozent an den weltweit geförderten Antimonvorkommen. Antimon steht ganz oben auf der Liste der kritischen Mineralien vieler Länder, darunter Australien, die Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan und die Europäische Union. Australien liegt bei der Antimonproduktion an siebter Stelle, obwohl die gesamte Produktion aus einer einzigen Mine in Costerfield in Victoria stammt, die sich in der Nähe aller SXGC-Projekte befindet. Antimon legiert sich mit Blei und Zinn, was zu verbesserten Eigenschaften für Lote, Munition, Lager und Batterien führt. Antimon ist ein wichtiger Zusatzstoff für halogenhaltige Flammschutzmittel. Eine ausreichende Versorgung mit Antimon ist für die weltweite Energiewende und für die Hightech-Industrie von entscheidender Bedeutung, insbesondere für die Halbleiter- und Verteidigungsindustrie, wo es ein wichtiger Zusatzstoff für Zündkapseln in Munition ist.
Im August 2024 kündigte die chinesische Regierung an, ab dem 15. September 2024 Exportbeschränkungen für Antimon und Antimonprodukte zu verhängen. Dies setzt die westlichen Verteidigungslieferketten unter Druck, wirkt sich negativ auf die Versorgung mit dem Metall aus und treibt die Preise in die Höhe, da China die Versorgung mit dem Metall auf den globalen Märkten dominiert. Dies ist positiv für SXGC, da wir wahrscheinlich eines der wenigen großen und hochwertigen Antimonprojekte in der westlichen Welt haben, das die westliche Nachfrage in Zukunft decken kann.
Antimon macht etwa 21 % bis 24 % des vor Ort förderbaren Werts von Sunday Creek bei einem AuEq-Verhältnis von 2,39 aus.
Unternehmensweite Überprüfung der Vergütung
Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass der Vorstand in Absprache mit dem Vergütungs- und Nominierungsausschuss des Unternehmens eine unternehmensweite Überprüfung der derzeit an seine Führungskräfte, einschließlich des Präsidenten und CEO, Herrn Michael Hudson, gezahlten Festvergütung durchgeführt und eine Erhöhung der jährlichen Grundvergütung von Herrn Hudson auf 620.536 AU$ genehmigt hat. Herr Hudson hat außerdem Anspruch auf eine kurzfristige Vergütung (Short-Term Incentive, STI) in Höhe von bis zu 20 % seiner Grundvergütung, wobei die Ausgabe von langfristigen Vergütungen (Long-Term Incentives, LTI) der Zustimmung der Aktionäre unterliegt. Die Erhöhung tritt am 1. Januar 2026 in Kraft.
Über Southern Cross Gold Consolidated Limited (TSX:SXGC) (ASX:SX2) (OTCQX:SXGCF) (Frankfurt: MV3.F)
Southern Cross Gold Consolidated Ltd. (TSX: SXGC, ASX: SX2, OTCQX: SXGCF) baut Australiens bedeutendstes Gold-Antimon-Projekt im Sunday Creek Gold-Antimon-Projekt, 60 km nördlich von Melbourne. Sunday Creek hat sich zu einer der bedeutendsten Gold- und Antimon-Entdeckungen der westlichen Welt entwickelt, mit außergewöhnlichen Bohrergebnissen, darunter 73 Abschnitte mit mehr als 100 g/t AuEq x m aus 107.415 km Bohrungen. Die Mineralisierung folgt einer "Golden Ladder"-Struktur über eine Streichlänge von 12 km, mit bestätigter Kontinuität von der Oberfläche bis zu einer Tiefe von 1.100 m.
Der strategische Wert von Sunday Creek wird durch sein Dual-Metall-Profil noch gesteigert. Das Unternehmen baut ein bedeutendes Projekt auf und sichert sich damit ein wichtiges Mineral, das die westliche Welt benötigt. Da Antimon neben Gold etwa 20 % des In-situ-Wertes ausmacht, kann Sunday Creek in erster Linie auf der Grundlage der Goldwirtschaftlichkeit erschlossen werden, wodurch die mit Antimon verbundenen Risiken reduziert werden und gleichzeitig die strategische Versorgungsoptionalität erhalten bleibt. Dies hat nach den Exportbeschränkungen Chinas für Antimon, einem für Verteidigungs- und Halbleiteranwendungen wichtigen Metall, an Bedeutung gewonnen. Die Aufnahme von Southern Cross in das US Defense Industrial Base Consortium (DIBC) und die AUKUS-bezogenen Gesetzesänderungen in Australien positionieren das Unternehmen als potenziellen wichtigen westlichen Antimonlieferanten.
Die technischen Fundamentaldaten stärken das Investitionsargument zusätzlich, da vorläufige metallurgische Arbeiten eine nicht feuerfeste Mineralisierung zeigen, die für die konventionelle Verarbeitung geeignet ist, sowie eine Goldausbeute von 93 % bis 98 % durch Schwerkraft und Flotation.
Mit einer starken Cash-Position, 1.392 Hektar strategischem Grundbesitz und einem umfangreichen 200 km langen Bohrprogramm, das bis zum ersten Quartal 2027 geplant ist, ist SXGC gut positioniert, um diese weltweit bedeutende Gold-Antimon-Entdeckung in einer erstklassigen Jurisdiktion voranzutreiben und einen Meilenstein nach dem anderen zu erreichen.
- Ende -
Diese Mitteilung wurde vom Vorstand von Southern Cross Gold Consolidated Ltd. zur Veröffentlichung freigegeben.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Mariana Bermudez - Unternehmenssekretärin
mailto:mb@southerncrossgold.com oder +1 604 685 9316
Geschäftsleitung
1305 - 1090 West Georgia Street Vancouver, BC, V6E 3V7, Kanada
Nicholas Mead - Unternehmensentwicklung
mailto:info@southerncrossgold.com.au oder +61 415 153 122
Justin Mouchacca, stellvertretender Unternehmenssekretär,
mailto:jm@southerncrossgold.com.au oder +61 3 8630 3321
Niederlassung
Level 21, 459 Collins Street, Melbourne, VIC, 3000, Australien
In Europa
Swiss Resource Capital AG
Marc Ollinger
mailto:info@resource-capital.ch
http://www.resource-capital.ch
NI 43-101 Technischer Hintergrund und qualifizierte Person
Michael Hudson, Präsident, CEO und Geschäftsführer von SXGC sowie Fellow des Australasian Institute of Mining and Metallurgy, und Kenneth Bush, Explorationsmanager von SXGC und RPGeo (10315) des Australian Institute of Geoscientists, sind die qualifizierten Personen gemäß NI 43-101. Sie haben den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung erstellt, geprüft, verifiziert und genehmigt.
Die Analyseproben werden zur Anlage von On Site Laboratory Services ("On Site") in Bendigo transportiert, die sowohl nach dem Qualitätssystem ISO 9001 als auch nach dem NATA-Qualitätssystem arbeitet. Die Proben wurden vorbereitet und mittels Feuerprobe (PE01S-Methode; 25 Gramm Charge) auf Gold analysiert, anschließend wurde der Goldgehalt in der Lösung mit einem Flammen-AAS-Gerät gemessen. Proben für die Multielementanalyse (BM011 und bei Bedarf Over-Range-Methoden) werden mittels Königswasseraufschluss und ICP-MS-Analyse untersucht. Das QA/QC-Programm von Southern Cross Gold umfasst die systematische Einfügung von zertifizierten Standards mit bekanntem Goldgehalt, Leerproben innerhalb interpretierter mineralisierter Gesteine und Viertelkern-Duplikaten. Darüber hinaus fügt On Site Leerproben und Standards in den Analyseprozess ein.
SXGC ist der Ansicht, dass sowohl Gold als auch Antimon, die in die Goldäquivalentberechnung ("AuEq") einfließen, angesichts der aktuellen geochemischen Erkenntnisse, der historischen Produktionsstatistiken und geologisch analoger Bergbaubetriebe ein angemessenes Potenzial für die Gewinnung und den Verkauf in Sunday Creek haben. In der Vergangenheit wurde das Erz aus Sunday Creek vor Ort verarbeitet oder zur Verarbeitung während des Ersten Weltkriegs zur 54 km nordwestlich des Projekts gelegenen Costerfield-Mine transportiert. Der Costerfield-Minenkorridor, der sich heute im Besitz von Alkane Resources (ehemals Mandalay Resources) befindet, enthält zwei Millionen Unzen Goldäquivalent (Mandalay Resources Q3 2021 Results) und war 2020 die sechsthöchste Untertage-Mine weltweit und einer der fünf größten Antimonproduzenten weltweit.
SXGC hält es für angemessen, dieselben Goldäquivalentvariablen wie Mandalay Resources Ltd in seiner Pressemitteilung zu den Mineralreserven und -ressourcen zum Jahresende 2024 vom 20. Februar 2025 zu verwenden. Die von Mandalay Resources verwendete Goldäquivalenzformel wurde unter Verwendung der Produktionskosten von Costerfield für 2024 berechnet, wobei ein Goldpreis von 2.500 US-Dollar pro Unze, ein Antimonpreis von 19.000 US-Dollar pro Tonne und eine jährliche Metallausbeute von 91 % für Gold und 92 % für Antimon im Jahr 2024 zugrunde gelegt wurden. Sie lautet wie folgt:
???? =?? (? /? ) + 2,39 ×?? (%)
Basierend auf den neuesten Berechnungen für Costerfield und angesichts der ähnlichen geologischen Merkmale und der historischen Aufbereitung der Sunday Creek-Mineralisierung in Costerfield hält SXGC die Formel "???? =?? (? /? ) + 2,39 ×?? (%)" für geeignet, um die anfängliche Exploration der Gold-Antimon-Mineralisierung in Sunday Creek auszurichten.
JORC-Erklärung einer kompetenten Person
Die Informationen in dieser Mitteilung, die sich auf neue Explorationsergebnisse in diesem Bericht beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Kenneth Bush und Herrn Michael Hudson zusammengestellt wurden. Herr Bush ist Mitglied des Australian Institute of Geoscientists und registrierter professioneller Geologe im Bereich Bergbau (#10315), und Herr Hudson ist Fellow des Australasian Institute of Mining and Metallurgy. Herr Bush und Herr Hudson verfügen jeweils über ausreichende Erfahrung in Bezug auf die Art der Mineralisierung und die Art der Lagerstätte sowie die durchgeführten Aktivitäten, um als kompetente Personen im Sinne der Ausgabe 2012 des Joint Ore Reserves Committee (JORC) Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves zu gelten. Herr Bush ist Explorationsmanager und Herr Hudson ist Präsident, CEO und Geschäftsführer von Southern Cross Gold Consolidated Limited. Beide stimmen der Aufnahme der auf ihren Informationen basierenden Angaben in die vorliegende Form und den vorliegenden Kontext des Berichts zu.
Bestimmte Informationen in dieser Mitteilung, die sich auf frühere Explorationsergebnisse beziehen, stammen aus dem unabhängigen geologischen Bericht vom 11. Dezember 2024, der mit Zustimmung der kompetenten Person, Herrn Steven Tambanis, veröffentlicht wurde. Der Bericht ist im Prospekt des Unternehmens vom 11. Dezember 2024 enthalten und unter www.asx.com.au unter dem Code "SX2" verfügbar. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der ursprünglichen Marktmitteilung enthaltenen Informationen zu den Explorationsergebnissen wesentlich beeinflussen. Das Unternehmen bestätigt, dass die Form und der Kontext der Feststellungen der kompetenten Personen in Bezug auf den Bericht gegenüber der ursprünglichen Marktmitteilung nicht wesentlich geändert wurden.
Bestimmte Informationen in dieser Mitteilung beziehen sich auch auf frühere Bohrlochergebnisse und sind den folgenden Mitteilungen entnommen, die unter www.southerncrossgold.com eingesehen werden können:
- 4. Oktober 2022 SDDSC046, 20. Oktober 2022 SDDSC049, 5. September 2023 SDDSC077B, 12. Oktober 2023 SDDLV003 & 4, 23. Oktober 2023 SDDSC082, 9. November 2023 SDDSC091, 14. Dezember 2023 SDDSC092, 5. März 2024 SDDSC107, 30. Mai 2024 SDDSC117, 13. Juni 2024 SDDSC118, 5. September 2024 SDDSC130, 28. Oktober 2024 SDDSC137W2, 28. November 2024 SDDSC141, 9. Dezember 2024 SDDSC145, 18. Dezember 2024 SDDSC129 & 144, 28. Mai 2025 SDDSC161, 16. Juni 2025 SDDSC162, 26. August 2025 SDDSC171, 8. September 2025 SDDSC170A,
Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die im ursprünglichen Dokument/in der ursprünglichen Mitteilung enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen, und das Unternehmen bestätigt, dass sich die Form und der Kontext, in denen die Ergebnisse der kompetenten Person dargestellt werden, gegenüber der ursprünglichen Marktmitteilung nicht wesentlich geändert haben.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, sodass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen können. Sie werden daher darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Alle Aussagen, die keine aktuellen oder historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten Wörter oder Ausdrücke wie "vorgeschlagen", "wird", "vorbehaltlich", "in naher Zukunft", "im Falle", "würde", "erwarten", "bereit sein" und andere ähnliche Wörter oder Ausdrücke. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, gehören allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten, die Lage an den Kapitalmarkt , unvorhergesehene Ereignisse, Entwicklungen oder Faktoren, die dazu führen, dass Erwartungen, Annahmen und andere Faktoren letztlich unzutreffend oder irrelevant sind, sowie andere Risiken, die in den Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind, die bei den kanadischen oder australischen (unter dem Code SX2) Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurden. Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie in den Unterlagen, die das Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada oder Australien (unter dem Code SX2) eingereicht hat und die für das Unternehmen in Kanada unter www.sedarplus.ca oder in Australien unter www.asx.com.au (unter dem Code SX2) verfügbar sind. Die Dokumente sind auch unter www.southerncrossgold.com verfügbar. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung dieser zukunftsgerichteten Aussagen ab, sofern dies nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben ist.
Abbildung 1: Draufsicht auf Sunday Creek mit ausgewählten Ergebnissen aus den hier gemeldeten Bohrlöchern SDDSC186, SDDSC186W1, SDDSC186W2 und SDDSC188 (dunkelblau hervorgehobenes Feld, schwarze Linie) sowie ausgewählten zuvor gemeldeten Bohrlöchern.
Abbildung 2: Planansicht von Sunday Creek mit ausgewählten Bohrlochverläufen aus den hier gemeldeten Bohrlöchern SDDSC186, SDDSC186W1, SDDSC186W2 und SDDSC188 (schwarze Linie), zusammen mit zuvor gemeldeten Bohrlöchern (graue Linie) und derzeit gebohrten und noch ausstehenden Bohrlochverläufen (dunkelblau).
Abbildung 3: Längsschnitt von Sunday Creek über A-B in der Ebene des Gangbrekzien-/veränderten Sedimentwirtsgesteins in Richtung NW (Streichung 56 Grad) mit mineralisierten Gangsystemen. Zeigt die hier gemeldeten Bohrlöcher SDDSC186, SDDSC186W1, SDDSC186W2 und SDDSC188 (dunkelblau hervorgehobener Kasten, schwarze Linie) mit ausgewählten Durchschneidungen und zuvor gemeldeten Bohrlöchern. Die vertikale Ausdehnung der Adergruppen ist durch die Nähe zu den Bohrlochdurchdringungspunkten begrenzt.
Abbildung 4: Regionaler Lageplan von Sunday Creek mit Bodenproben, strukturellem Rahmen, regionalen historischen epizonalen Goldabbaugebieten und ausgedehnten regionalen Gebieten, die im Rahmen eines 12 Bohrlöcher umfassenden Bohrprogramms über 2.383 m untersucht wurden. Die regionalen Bohrgebiete befinden sich in Tonstal, Consols und Leviathan, 4.000 bis 7.500 m entlang des Streichs vom Hauptbohrgebiet in Golden Dyke-Apollo entfernt. Karte in GDA94/ MGA Zone 55.
Abbildung 5: Lage des Sunday Creek-Projekts zusammen mit dem zu 100 % unternehmenseigenen Redcastle Gold-Antimon-Projekt
Tabelle 1: Zusammenfassende Tabelle der Bohrkragen für die derzeit laufenden Bohrungen.
Diese Pressemitteilung
Bohrloch-ID
Tiefe (m)
Lagerstätte
Ost
GDA94 Z55
Nord
GDA94 Z55
Höhe
(m)
Neigung
Azimut
GDA94 Z55
SDDSC186
791,5
Golden Dyke
330950,5
5868006,3
313,8
-54
262,6
SDDSC186W1
774,1
Golden Dyke
330950,5
5868006,3
313,8
-54
262,6
SDDSC186W2
1100,2
Golden Dyke
330950,5
5868006,3
313,8
-54
262,6
SDDSC188
702,8
Christina
330218,3
5867664
268,9
-50,5
57,9
Wird derzeit verarbeitet und analysiert
Bohrloch-ID
Tiefe (m)
Prospekt
Ost
GDA94 Z55
Nord
GDA94 Z55
Höhe
(m)
Neigung
Azimut
GDA94 Z55
SDDSC176
865,8
Golden Dyke
330950,2
5868006,1
313,7
-53,2
257,3
SDDSC180
1159,77
Christina
330753,2
5867732,9
306,8
-45
273,1
SDDSC187
518,3
Aufgehende Sonne
330510,7
5867852,7
295,4
-50,5
75,4
SDDSC190
451,8
Rising Sun
330511,4
5867852,5
295,5
-40,8
80,1
SDDSC191W1
1132,9
Christina
330753,5
5867733
306,8
-46,3
275,2
SDDSC193
668,1
Golden Dyke
330775,4
5867891
295,5
-58,6
262,2
SDDSC194
929
Golden Dyke
330811,4
5867596,4
295,1
-64,4
310
SDDSC194W1
In Bearbeitung Plan 1650 m
Golden Dyke
330811,4
5867596,4
295,1
-64,4
311,2
SDDSC195
152,15
Apollo
330989,7
5867715,6
318
-53,3
60,5
SDDSC196
1082,53
Rising Sun
330484,2
5867893,4
289,5
-64,4
74,8
SDDSC197
791,5
Golden Dyke
330217,8
5867664,2
268,9
-58,7
50,8
SDDSC198
273,6
Apollo
331180,4
5867849,1
306,1
-31,5
248,6
SDDSC199
503,43
Apollo
330887,5
5867704,5
312,7
-42,8
52,2
SDDSC200
320,54
Apollo
330887,2
5867704,3
312,7
-47,8
53
SDDSC201
321,4
Rising Sun
330948,3
5868003,4
313,3
-28,9
231,3
SDDSC202
In Bearbeitung Plan 950 m
Apollo
331596,2
5867936,6
345,6
-43,4
266,9
SDDSC203
547
Golden Dyke
330775,3
5867888,9
295,5
-47,5
253,4
SDDSC204
1208,3
Apollo
331615,6
5867952,4
346,5
-58,2
270,4
SDDSC205
In Bearbeitung Plan 1320 m
Rising Sun
330339,8
5867858,5
276,8
-64,6
75,8
SDDSC206
286,2
Golden Dyke
330752,7
5867734,4
306,9
-33
301
SDDSC207
584,25
Christina
330094,8
5867459,3
278,3
-48,8
20,7
SDDSC208
929,3
Christina
330753,5
5867733
306,7
-47,1
281
SDDSC209
271,58
Apollo East
331463,3
5867746,4
341,2
-30,5
34
SDDSC210
512
Golden Dyke
330813,6
5867847,5
301,1
-43,6
264,3
SDDSC211
380
Golden Dyke
330700,3
5867880,2
299,4
-40,1
250,4
SDDSC212
438,7
Apollo East
331464,9
5867866,4
333,2
-33,2
261,3
SDDSC213
941,4
Golden Dyke
330094,2
5867458,6
278,3
-62,6
14,6
SDDSC214
In Bearbeitung Plan 1150 m
Apollo
331615,5
5867952,7
346,8
-55,2
269
SDDSC215
476,7
Regional
331603,6
5867183,7
304,9
-38,2
15,4
SDDSC216A
572,2
Golden Dyke
330701,2
5867880,5
299,6
-46,1
250,6
SDDSC217
In Bearbeitung Plan 500 m
Apollo Ost
331481,2
5867839,5
335,4
-
261,9
SDDSC218
In Bearbeitung Plan 700 m
Golden Dyke
330813,6
5867847,5
301,1
-47,6
265,5
SDDSC219
389
Golden Dyke
330701,5
5867880,3
299,6
-49,2
247,8
SDDSC220
In Bearbeitung Plan 520 m
Christina
329780,9
5867551,9
286,5
-26
70,8
SDDSC221
926,6
Golden Dyke
330754,1
5867733
307
-50,6
284,1
SDDSC224
In Bearbeitung Plan 505 m
Golden Dyke
330700,3
5867880,2
299,4
-37
245,8
SDDSC225
In Bearbeitung Plan 1270 m
Golden Dyke
330753,5
5867733
306,8
-52,8
283,8
Derzeit bearbeitete und analysierte regionale Bohrlöcher
Bohrloch-ID
Pressemitteilung Tiefe
Lagerstätte
Ost
GDA94 Z55
Nord
GDA94 Z55
Höhe
(m)
Neigung
Azimut
GDA94 Z55
SDDRE016
410,5
Redcastle
302732
5927292
194,61
-50
68
SDDRE017
In Bearbeitung Plan 359,8 m
Redcastle
305388,6
5926618
206,62
-50
70
Verlassene Bohrlöcher, die derzeit verarbeitet und analysiert werden
Bohrloch-ID
Pressemitteilung Tiefe
Lagerstätte
Ost
GDA94 Z55
Nord
GDA94 Z55
Höhe
(m)
Neigung
Azimut
GDA94 Z55
SDDSC191
864,4
Christina
330753,5
5867733
306,8
-46,1
275,2
SDDSC216
131,2
Golden Dyke
330700,3
5867880,2
299,4
-46,5
252,3
Tabelle 2: Tabelle der mineralisierten Bohrlochabschnitte, die aus SDDSC186, SDDSC186W1, SDDSC186W2 und SDDSC188 mit zwei Cutoff-Kriterien gemeldet wurden. Niedrigere Gehalte wurden bei einem unteren Cutoff-Gehalt von 1,0 g/t AuEq über maximal 2 m und höhere Gehalte bei einem Cutoff-Gehalt von 5,0 g/t AuEq über maximal 1 m abgeschnitten. Bedeutende Abschnitte und Intervalltiefen wurden auf eine Dezimalstelle gerundet.
Bohrlochnummer
Von (m)
Bis (m)
Intervall (m)
Au g/t
Sb %
AuEq g/t
SDDSC188
446,98
459,18
12,20
32,4
0,4
33,3
Einschließlich
449,81
452,91
3,10
124,8
0,8
126,6
SDDSC188
466,81
468,91
2,10
1,1
0,6
2,5
SDDSC188
496,36
505,76
9,40
3,6
0,7
5,2
Einschließlich
499,73
501,43
1,70
10,9
0,7
12,7
Einschließlich
502,76
502,96
0,20
0,4
19,5
47,0
SDDSC188
519,90
520,10
0,20
29,6
0,1
29,8
SDDSC188
535,47
539,37
3,90
1,7
0,9
3,9
Einschließlich
536,32
536,82
0,50
5,6
5,7
19,1
SDDSC188
556,59
568,49
11,90
1,4
0,2
2,0
Einschließlich
565,88
567,08
1,20
8,1
0,1
8,3
SDDSC188
572,10
575,10
3,00
1,3
0,0
1,3
Tabelle 3: Alle hier gemeldeten Einzelanalysen von SDDSC186, SDDSC186W1, SDDSC186W2 und SDDSC188 ergaben >0,1 g/t AuEq. Einzelanalysen und Probenintervalle werden auf zwei Dezimalstellen genau angegeben.
Bohrlochnummer
Von (m)
Bis (m)
Intervall (m)
Au g/t
Sb %
AuEq g/t
SDDSC186
533,93
534,25
0,32
0,14
0,00
0,15
SDDSC186
560,1
560,66
0,56
0,12
0,00
0,13
SDDSC186
564,53
564,82
0,29
0,3
0,01
0,31
SDDSC186
582
583
1,00
0,22
0,00
0,23
SDDSC186
658
659
1,00
0,14
0,00
0,15
SDDSC186
688,21
689,51
1,30
0,22
0,00
0,23
SDDSC186
706,45
706,76
0,31
0,71
0,02
0,75
SDDSC186
706,76
707,5
0,74
0,14
0,07
0
SDDSC186
707,5
708,8
1,30
0,23
0,00
0,23
SDDSC186
729
730,15
1,15
0,34
0,00
0,35
SDDSC186W1
575,25
576
0,75
0,14
0,00
0,15
SDDSC186W1
578,04
578,6
0,56
0,19
0,00
0,19
SDDSC186W1
578,6
578,81
0,21
0,14
0,00
0,15
SDDSC186W1
588,56
589,55
0,99
0,1
0,00
0,11
SDDSC186W1
661,83
662,3
0,47
0,2
0,00
0,21
SDDSC186W1
712,3
713,6
1,30
-0,01
0,06
0,13
SDDSC186W1
717,6
717,81
0,21
0,26
0,00
0,26
SDDSC186W1
719,91
720,04
0,13
0,19
0,00
0,19
SDDSC186W1
720,68
721
0,32
0,16
0,04
0,26
SDDSC186W1
721,23
721,53
0,30
0,25
0,00
0,26
SDDSC186W1
721,53
722,1
0,57
0,17
0,00
0,18
SDDSC186W1
735,41
736,09
0,68
-0,01
0,05
0,10
SDDSC186W1
736,19
736,36
0,17
1,16
0,00
1,17
SDDSC186W1
740,23
740,44
0,21
0,13
0,00
0,14
SDDSC186W1
743,3
743,8
0,50
0,33
0,00
0,34
SDDSC186W1
743,8
743,93
0,13
0,4
0,00
0,41
SDDSC186W1
743,93
744,12
0,19
0,15
0,00
0,16
SDDSC186W1
744,12
744,3
0,18
0,25
0,15
0,61
SDDSC186W1
746
746,36
0,36
0,12
0
0,13
SDDSC186W1
748,86
750
1,14
0,19
0,01
0,21
SDDSC186W1
754
755
1,00
0,19
0,00
0,20
SDDSC186W1
755
756
1,00
0,2
0,00
0,20
SDDSC186W2
811,03
811,65
0,62
0,3
0,00
0,31
SDDSC186W2
893,9
895,24
1,34
0,21
0,00
0,21
SDDSC188
137,01
137,44
0,43
-0,01
0,06
0,12
SDDSC188
147,9
148,97
1,07
0,81
0,01
0,82
SDDSC188
148,97
149,11
0,14
0,99
0,01
1,01
SDDSC188
149,11
150,16
1,05
0,5
0,00
0,51
SDDSC188
150,16
150,6
0,44
1,04
0,00
1,05
SDDSC188
150,6
151,07
0,47
0,52
0,00
0,53
SDDSC188
151,07
151,87
0,80
1,05
0,00
1,06
SDDSC188
151,87
152,88
1,01
0,48
0,00
0,49
SDDSC188
154,8
155,3
0,50
0,12
0,01
0,15
SDDSC188
156,15
156,91
0,76
0,38
0,01
0,40
SDDSC188
156,91
157,19
0,28
0,66
0,01
0,68
SDDSC188
157,19
157,5
0,31
1,74
0,02
1,78
SDDSC188
157,5
158
0,50
0,26
0,02
0,30
SDDSC188
164,58
164,74
0,16
1,06
0,01
1,08
SDDSC188
164,74
166
1,26
0,15
0,01
0,16
SDDSC188
168,13
168,31
0,18
2,01
0,01
2,04
SDDSC188
168,31
168,5
0,19
0,91
0,01
0,94
SDDSC188
168,5
168,74
0,24
0,7
0,01
0,73
SDDSC188
169,83
170,06
0,23
0,28
0,02
0,32
SDDSC188
170,06
170,9
0,84
0,05
0,02
0,10
SDDSC188
170,9
171
0,10
0,22
0,02
0,26
SDDSC188
175,1
176,04
0,94
0,1
0,01
0,12
SDDSC188
177,92
178,36
0,44
1,7
0,02
1,75
SDDSC188
178,36
178,62
0,26
0,26
0,01
0,29
SDDSC188
185,4
185,6
0,20
1,37
0,02
1,41
SDDSC188
185,6
185,95
0,35
1,25
0,02
1,29
SDDSC188
189,37
189,67
0,30
0,11
0,01
0,14
SDDSC188
199,68
200,18
0,50
0,05
0,03
0,12
SDDSC188
200,18
201,19
1,01
0,07
0,02
0,12
SDDSC188
201,64
202,04
0,40
0,17
0,05
0,30
SDDSC188
202,04
202,28
0,24
0,08
0,03
0,14
SDDSC188
206,41
207,15
0,74
0,12
0,02
0,16
SDDSC188
207,15
207,54
0,39
0,43
0,01
0,44
SDDSC188
207,54
207,87
0,33
0,28
0,01
0,30
SDDSC188
207,87
208,05
0,18
0,08
0,01
0,10
SDDSC188
209,11
210,06
0,95
-0,01
0,06
0,14
SDDSC188
210,35
210,67
0,32
0,22
0,04
0,31
SDDSC188
210,67
211,07
0,40
0,17
0,01
0,20
SDDSC188
212,27
212,87
0,60
0,12
0,00
0,13
SDDSC188
212,87
213,09
0,22
0,19
0,00
0,20
SDDSC188
214,21
214,34
0,13
0,77
0,01
0,79
SDDSC188
214,34
215,1
0,76
0,08
0,01
0,11
SDDSC188
216,55
216,81
0,26
0,03
0,06
0,17
SDDSC188
409,92
410,09
0,17
0,13
0,01
0,14
SDDSC188
442,28
442,9
0,62
0,02
0,04
0,11
SDDSC188
444,3
444,72
0,42
0,32
0,06
0,46
SDDSC188
444,72
444,96
0,24
0,34
0,95
2,61
SDDSC188
444,96
445,36
0,40
0,1
0,01
0,12
SDDSC188
445,36
445,59
0,23
0,2
0,20
0,68
SDDSC188
445,59
446,03
0,44
0,25
0,26
0,87
SDDSC188
446,98
447,51
0,53
0,65
0,50
1,85
SDDSC188
447,51
447,85
0,34
1,61
0,56
2,95
SDDSC188
447,85
447,98
0,13
1,1
0,03
1,16
SDDSC188
447,98
448,12
0,14
2,36
0,04
2,46
SDDSC188
448,12
448,38
0,26
0,92
0,92
3,12
SDDSC188
448,38
448,72
0,34
2,9
0,23
3,45
SDDSC188
448,72
448,93
0,21
2,04
0,22
2,57
SDDSC188
448,93
449,1
0,17
1,5
0,08
1,68
SDDSC188
449,1
449,27
0,17
1,11
0,04
1,22
SDDSC188
449,27
449,59
0,32
3,13
0,73
4,87
SDDSC188
449,59
449,81
0,22
0,57
0,32
1,33
SDDSC188
449,81
450,16
0,35
259
1,45
262,47
SDDSC188
450,16
450,27
0,11
50,2
0,13
50,51
SDDSC188
450,27
450,55
0,28
29,8
0,87
31,88
SDDSC188
450,55
451,42
0,87
4,96
0,70
6,63
SDDSC188
451,42
451,54
0,12
9,33
0,92
11,53
SDDSC188
451,54
451,84
0,30
0,86
0,38
1,77
SDDSC188
451,84
452,02
0,18
301
1,52
304,63
SDDSC188
452,02
452,32
0,30
2,38
0,46
3,48
SDDSC188
452,32
452,57
0,25
51
1,11
53,65
SDDSC188
452,57
452,72
0,15
1,13
0,34
1,94
SDDSC188
452,72
452,92
0,20
1050
0,55
1051,31
SDDSC188
452,92
453,67
0,75
1,03
0,13
1,34
SDDSC188
453,67
453,91
0,24
0,56
0,14
0,89
SDDSC188
453,91
454,15
0,24
1,59
0,72
3,31
SDDSC188
454,15
455,16
1,01
0,82
0,04
0,91
SDDSC188
455,16
455,75
0,59
0,09
0,00
0,10
SDDSC188
455,75
456,05
0,30
1,46
0,02
1,51
SDDSC188
457,33
457,57
0,24
0,15
0,00
0,16
SDDSC188
457,57
457,97
0,40
1,02
0,43
2,05
SDDSC188
457,97
458,41
0,44
0,11
0,04
0,21
SDDSC188
458,41
459
0,59
0,39
0,18
0,82
SDDSC188
459
459,2
0,20
1,02
0,13
1,33
SDDSC188
460,2
461,22
1,02
0,14
0,05
0,26
SDDSC188
461,22
462
0,78
0,41
0,04
0,52
SDDSC188
462
462,18
0,18
0,52
0,29
1,21
SDDSC188
462,18
462,86
0,68
0,78
0,03
0,84
SDDSC188
462,86
463,16
0,30
0,46
0,03
0,53
SDDSC188
464,16
464,38
0,22
0,14
0,10
0,38
SDDSC188
464,38
464,49
0,11
5,32
4,52
16,12
SDDSC188
466,59
466,81
0,22
0,22
0,19
0,67
SDDSC188
466,81
466,91
0,10
5,72
3,06
13,03
SDDSC188
466,91
467,32
0,41
0,21
0,15
0,57
SDDSC188
467,32
467,72
0,40
1,77
0,60
3,20
SDDSC188
467,72
468,08
0,36
0,72
1,04
3,21
SDDSC188
468,08
468,18
0,10
0,45
0,49
1,62
SDDSC188
468,18
468,91
0,73
0,84
0,32
1,60
SDDSC188
471,32
471,82
0,50
0,3
0,02
0,35
SDDSC188
475,28
475,5
0,22
0,44
0,35
1,28
SDDSC188
477,5
478,5
1,00
0,09
0,01
0,11
SDDSC188
481,09
481,33
0,24
1,11
0,18
1,54
SDDSC188
482,33
483,33
1,00
-0,01
0,07
0,15
SDDSC188
487,47
488,47
1,00
0,36
0,03
0,42
SDDSC188
488,82
489,06
0,24
0,18
1,28
3,24
SDDSC188
489,33
489,46
0,13
0,09
0,01
0,11
SDDSC188
491,65
491,82
0,17
0,07
0,02
0,12
SDDSC188
493,51
493,86
0,35
2,65
0,17
3,06
SDDSC188
493,86
494,26
0,40
0,25
0,01
0,28
SDDSC188
495,91
496,36
0,45
0,09
0,01
0,12
SDDSC188
496,36
496,95
0,59
2,62
0,57
3,98
SDDSC188
496,95
497,24
0,29
13
1,28
16,06
SDDSC188
497,24
497,5
0,26
0,61
0,32
1,37
SDDSC188
497,5
497,84
0,34
1,32
0,04
1,42
SDDSC188
497,84
498,91
1,07
0,43
0,02
0,47
SDDSC188
498,91
499,29
0,38
1,28
0,18
1,71
SDDSC188
499,73
500,25
0,52
32,2
0,60
33,63
SDDSC188
500,25
501
0,75
1,34
0,42
2,34
SDDSC188
501
501,46
0,46
2,51
1,40
5,86
SDDSC188
501,46
501,93
0,47
3,7
0,51
4,92
SDDSC188
501,93
502,58
0,65
3,36
0,44
4,41
SDDSC188
502,58
502,76
0,18
0,06
0,04
0,16
SDDSC188
502,76
502,91
0,15
0,42
19,50
47,03
SDDSC188
502,91
503,73
0,82
0,08
0,16
0,46
SDDSC188
503,73
504,31
0,58
2,17
0,57
3,53
SDDSC188
504,31
504,83
0,52
4
0,33
4,79
SDDSC188
504,83
505,57
0,74
0,54
0,13
0,85
SDDSC188
505,57
505,76
0,19
0,71
0,41
1,69
SDDSC188
505,76
506,87
1,11
0,29
0,06
0,43
SDDSC188
507,61
508,46
0,85
0,19
0,04
0,28
SDDSC188
508,46
508,66
0,20
0,05
0,13
0,36
SDDSC188
508,66
509,07
0,41
0,38
0,22
0,91
SDDSC188
511,05
511,44
0,39
0,05
0,07
0,21
SDDSC188
511,44
511,59
0,15
0,42
0,07
0,58
SDDSC188
511,59
512,08
0,49
0,07
0,02
0,12
SDDSC188
512,58
512,77
0,19
0,38
0,05
0,49
SDDSC188
514,42
514,93
0,51
0,15
0,02
0,20
SDDSC188
515,33
515,44
0,11
1,06
0,24
1,63
SDDSC188
519,36
519,6
0,24
2,32
0,06
2,47
SDDSC188
519,9
520,09
0,19
29,6
0,07
29,76
SDDSC188
521,2
521,39
0,19
0,09
0,03
0,16
SDDSC188
521,39
522,57
1,18
0,09
0,01
0,12
SDDSC188
522,57
522,91
0,34
0,37
0,02
0,41
SDDSC188
522,91
523,17
0,26
0,39
0,05
0,50
SDDSC188
523,17
524
0,83
0,43
0,02
0,48
SDDSC188
524
524,74
0,74
0,09
0,01
0,12
SDDSC188
524,74
525,38
0,64
0,1
0,02
0,15
SDDSC188
525,38
525,69
0,31
0,26
0,05
0,37
SDDSC188
528,12
528,36
0,24
0,09
0,01
0,12
SDDSC188
529,17
529,88
0,71
0,28
0,08
0,46
SDDSC188
529,88
530,9
1,02
0,15
0,03
0,21
SDDSC188
532,67
533
0,33
0,11
0,03
0,17
SDDSC188
533
533,27
0,27
0,42
0,12
0,71
SDDSC188
534,65
535,47
0,82
0,09
0,01
0,12
SDDSC188
535,47
536,32
0,85
1,57
0,17
1,98
|
SDDSC188
536,32
536,8
0,48
5,59
5,67
19,14
SDDSC188
536,8
537,75
0,95
1,43
0,41
2,41
SDDSC188
537,75
538,34
0,59
0,96
0,29
1,65
SDDSC188
538,34
538,44
0,10
0,24
0,04
0,33
SDDSC188
538,44
539,11
0,67
0,42
0,08
0,60
SDDSC188
539,11
539,21
0,10
1,47
0,32
2,23
SDDSC188
539,21
539,32
0,11
1,31
0,43
2,34
SDDSC188
539,32
540,44
1,12
0,26
0,02
0,31
SDDSC188
552,85
553,56
0,71
0,24
0,01
0,27
SDDSC188
554,25
555,3
1,05
0,57
0,17
0,98
SDDSC188
556,49
556,59
0,10
0,58
0,06
0,73
SDDSC188
556,59
557,11
0,52
1,12
0,43
2,15
SDDSC188
558,3
558,55
0,25
1,62
0,23
2,17
SDDSC188
558,55
559,52
0,97
0,08
0,03
0,15
SDDSC188
559,62
560,62
1,00
1,87
0,91
4,04
SDDSC188
560,62
560,72
0,10
2,46
0,59
3,87
SDDSC188
561,69
562,26
0,57
1,08
0,76
2,90
SDDSC188
562,26
562,81
0,55
0,17
0,53
1,44
SDDSC188
562,81
562,91
0,10
0,2
0,24
0,77
SDDSC188
562,91
563,82
0,91
0,47
0,16
0,85
SDDSC188
563,82
563,92
0,10
2,71
0,22
3,24
SDDSC188
563,92
565,03
1,11
0,84
0,23
1,39
SDDSC188
565,03
565,13
0,10
1,56
0,19
2,01
SDDSC188
565,13
565,75
0,62
0,41
0,22
0,94
SDDSC188
565,75
565,88
0,13
2,45
0,43
3,48
SDDSC188
565,88
567,1
1,22
8,14
0,06
8,29
SDDSC188
567,1
568,35
1,25
0,07
0,01
0,10
SDDSC188
568,35
568,45
0,10
1,61
0,15
1,97
SDDSC188
568,45
569,45
1,00
0,46
0,16
0,84
SDDSC188
571,1
572,1
1,00
0,09
0,01
0,11
SDDSC188
572,1
572,21
0,11
18,1
0,57
19,46
SDDSC188
572,21
572,85
0,64
0,14
0,05
0,27
SDDSC188
572,85
573,27
0,42
0,35
0,01
0,38
SDDSC188
573,27
574,09
0,82
0,17
0,01
0,20
SDDSC188
574,09
575,13
1,04
1,38
0,01
1,40
SDDSC188
579
579,9
0,90
0,1
0,02
0,15
SDDSC188
589
590,3
1,30
0,17
0,01
0,19
SDDSC188
592,86
594,16
1,30
0,36
0,00
0,37
SDDSC188
594,16
594,68
0,52
0,2
0,00
0,21
SDDSC188
599,5
599,84
0,34
0,42
0,00
0,43
SDDSC188
599,84
600,14
0,30
0,44
0,05
0,56
SDDSC188
655,2
655,8
0,60
0,1
0,00
0,11
SDDSC188
657,3
657,5
0,20
0,46
0,00
0,47
SDDSC188
662
662,7
0,70
0,17
0,00
0,17
SDDSC188
671
671,5
0,50
0,18
0,01
0,21
SDDSC188
671,5
672
0,50
0,26
0,01
0,29
JORC Tabelle 1
Abschnitt 1 Probenahmetechniken und Daten
Kriterien
Erläuterung des JORC-Codes
Kommentar
Probenahmetechniken
Bohrtechniken
Bohrprobenausbeute
Protokollierung
Unterprobenentnahmetechniken und Probenvorbereitung
Qualität der Untersuchungsdaten und Labortests
Überprüfung der Probenahme und Analyse
Standort der Datenpunkte
Datenabstand und -verteilung
Ausrichtung der Daten in Bezug auf die geologische Struktur
Sicherheit der Proben
Audits oder Überprüfungen
Abschnitt 2 Berichterstattung über Explorationsergebnisse
Kriterien
Erläuterung des JORC-Codes
Kommentar
Mineralienkonzession
und Landbesitz
Status
Exploration durchgeführt von
anderen Parteien
Gesteinsprobenentnahme rund um die Minen Christina, Apollo und Golden Dyke.
Gesteinsprobenahme im Christina-Minenschacht. Widerstandsmessung über dem Golden Dyke. Fünf Diamantbohrlöcher rund um Christina, von denen zwei untersucht wurden.
Die Exploration konzentrierte sich auf die Suche nach niedriggradigen Lagerstätten mit hohem Tonnengewicht. Die Konzessionen wurden aufgegeben, nachdem sich das Gebiet als vielversprechend, aber nicht wirtschaftlich erwiesen hatte.
Flusssedimentproben rund um die Gebiete Golden Dyke und Reedy Creek. Die Ergebnisse waren rund um Golden Dyke besser. 45 Haldenproben rund um die alten Abbaustätten von Golden Dyke zeigten eine gute Korrelation zwischen Gold, Arsen und Antimon.
Bodenproben über dem Golden Dyke zur Definition der Grenzen des Dikes und der Mineralisierung. Zwei Costeans parallel zum Golden Dyke zur Ermittlung von Bodenanomalien. Costeans seitdem von SXG saniert.
Exploration mit dem Ziel, eine Goldmineralisierung im Tagebau am Rande der SXG-Konzessionen zu finden.
Ausrichtung auf flache, niedriggradige Goldvorkommen. Grabenaushub rund um das Golden Dyke-Vorkommen und Auswertung der Ergebnisse zusammen mit den Costes von CRA. 29 RC-/Aircore-Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 959 m in den Zielgebieten Apollo, Rising Sun und Golden Dyke.
Die ELs 4460 und 4497 wurden Beadell Resources im November 2007 gewährt. Beadell bohrte erfolgreich 30 RC-Bohrlöcher, darunter zweite Diamant-Endbohrlöcher in den Zielgebieten Golden Dyke/Apollo.
Mawson bohrte 30 Löcher über 6.928 m und machte die ersten Entdeckungen in der Tiefe.
Geologie
Informationen zu den Bohrlöchern
Methoden zur Datenaggregation
Beziehung
zwischen
Mineralisierung
Breiten und
Abschnittslängen
Diagramme
Ausgewogene Berichterstattung
Weitere wesentliche Explorationsdaten
Weitere Arbeiten
