Rekordzuflüsse und TOP-Projekt: Die Geldelite schichtet in Gold um - im Hintergrund wächst eine ambitionierte Projektstory heran!

Anzeige / Werbung

Rekordzuflüsse bei Gold-ETFs und eine anhaltend hohe Gold-Nachfrage der Zentralbanken befeuern die Goldpreisrallye weiterhin und schaffen perfekte Wachstumsweichen für angehende Goldproduzenten.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Osisko Development Corp.!? Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Osisko Development · Ersteller: JS Research GmbH · Autor: Jörg Schulte (Geschäftsführer JS Research GmbH) · Vergütung über SRC · Erstveröffentlichung: 21.12.2025, 08:05 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die Gold-ETFs verzeichnen Rekordzuflüsse, mit 5,2 Mrd. USD im November und einem Rekordbestand von 3.932 Tonnen. Das ist ganz nebenbei der höchste jemals zu Monatsende verzeichnete Zufluss. Tonangebend waren dabei die asiatischen Investoren.

Quelle: World Gold Council

Genauso im "Goldkaufrausch" befinden sich die Zentralbanken. Im Oktober dieses Jahres lagen deren Nettoankäufe satte 53 Tonnen. Das sind sage und schreibe 36% mehr als noch im September und damit das größte Plus seit Jahresbeginn.

Monatlich gemeldete Aktivitäten der Zentralbanken, in Tonnen:

Quelle: World Gold Council

Allein die People's Bank of China fügte ihrem Bestand im November 30.000 Uzen hinzu, sodass sich aktuell etwas mehr als 74 Millionen Unzen in den Safes und Tresoren Pekings befinden1. Deutlicher könnten die zunehmenden De-Dollarisierungstendenzen kaum zum Ausdruck gebracht werden, was den Preis für Gold als "Dollarersatz" in den Währungsreserven der zentralen Geldinstitute weiter antreiben könnte.

Inmitten dieser dynamischen Entwicklungen positioniert sich der angehende Mid-Tier-Goldproduzent Osisko Development (WKN: A3DK8G) sehr prominent mit den entschlossenen Fortschritten bei der Entwicklung seiner nordamerikanischen Ausnahme-Assets "Cariboo' und "Tintic'.

Q3-Ergebnisse + Bohrtreffer + 1A-Qualität in cash und frisches Kapital aus sehr erfolgreichen Privatplatzierungen!

Mit satten 401,4 Mio. CAD in bar und barähnlichen Mitteln konnte Osisko Development (WKN: A3DK8G) im dritten Quartal 2025 ein üppiges Cash-Guthaben vorweisen. Dazu gesellen sich 4,4 Mio. CAD aus dem Verkauf von 877 Unzen Gold aus dem kleinen Haufenlaugungsprojekt auf seinem US-Power-Projekt "Tintic', ein Quantensprung verglichen zu den 0,2 Mio. CAD aus dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Dabei fielen 3 Mio. CAD Umsatzkosten an. Hinzu kommt, dass "Tintics' Haufenlaugungsbetrieb sehr wahrscheinlich auch im vierten Quartal einiges an Unzen zu einem insgesamt mega-erfolgreichen Gesamtjahr 2025 beitragen wird.

Ebenfalls auf der Habenseite befinden sich die rund 280,4 Mio. CAD, die in Q3 aus sehr erfolgreichen Privatplatzierungen in Osiskos Kassen geflossen sind und das immense Interesse der Investoren unterstreichen, an der spannenden Wachstumsstory dieses angehenden Mid-Tier-Goldproduzenten teilzuhaben.

Das gilt natürlich auch für den mindestens genauso erfolgreichen Abschluss der überzeichneten Privatplatzierung Ende Oktober dieses Jahres. Da nämlich gingen letztlich über 15,4 Millionen Stammaktien über den Tisch und bescherten Osisko Bruttoeinnahmen in Höhe von großartigen rund 82,5 Mio. CAD.

Um auch die nächsten Kapitel dieser Erfolgsgeschichte noch entschlossener und flexibler fortzuschreiben, nahm Osisko zudem auch rund 137 Mio. CAD (100 Mio. USD) aus einer im Juli dieses Jahres abgeschlossenen "Appian-Capital-Advisory'-Finanzierungsfazilität in Höhe von 450 Mio. US-Dollar in Anspruch.

Damit nämlich soll vor allem die im August begonnene, 13.000 m umfassende "Infill'-Bohrkampagne in der hochgradigen "Lowhee'-Zone auf "Cariboo' bezahlt werden. Ebenso sollen davon die Vorbereitungs- und Bauarbeiten für die Entwicklung von "Cariboo' finanziert werden. Die Inanspruchnahme der verbleibenden 350 Mio. USD kann dann für einen Zeitraum von bis zu 36 Monaten in bis zu vier weiteren Tranchen erfolgen.

Grandiose Fortschritte bei "Cariboo'-Untertagebau!



Bisher hat Osisko Development (WKN: A3DK8G) bereits fast 7.000 Bohrmeter und damit etwas mehr als die Hälfte der geplanten 13.000 m auf "Cariboo' zurückgelegt, mit fantastischen Volltreffern.

So wurden im August phänomenale Abschnitte von 45,24 g/t Au über 3,0 m einschließlich 233,92 g/t Au über 0,5 m ebenso wie 41,17 g/t Au über 2,1 m und 16,36 g/t Au über 4,6 m von der "Lowhee'-Zone gemeldet.

Quelle: Osisko Development

Die grandiosen Resultate unterstreichen die gute Kontinuität der Mineralisierung, die mit den modellierten Aderzonen und geplanten Stollen übereinstimmt, einschließlich hochgradiger Abschnitte innerhalb und neben den modellierten Stollen. Das schließlich untermauert das Potenzial für die Abgrenzung neuer Zonen und die Erweiterung bestehender Zonen. Oder anders gesagt: Nächstes fettes Unzen-Plus voraus.

Um dieses Mehr an Unzen gezielt zutage fördern zu können, sind die vorbereitenden Arbeiten für den Untertagebau weiterhin in vollem Gange.

Quelle: Osisko Development

So konnten unter anderem bereits etwa 1,9 km vom bestehenden "Cow'-Portal in die "Lowhee'-Zone und entlang der Hauptzugangsrampe in Richtung "Cow Mountain'-Zone bis zur "Lowhee'-Verwerfung erschlossen werden.

Gewaltige 70.000 m Bohrkampagne zielt auf mächtiges Ressourcenpotenzial!

Weitere Unzen hinzufügen, das soll auch die voll finanzierte 70.000 m regionale Bohrkampagne, deren Start Osisko Development (WKN: A3DK8G) jetzt verkündet hat. Der Fokus des Programms liegt dabei auf den vielversprechenden regionale Zielen "Proserpine', "Barkerville Mountain', "Cariboo Deep', sowie auch anderen Zonen.

Quelle: Osisko Development

Dabei soll in zwei Phasen vorgegangen werden. Teil 1 umfasst die bereits zuvor genannten Ziele"Cariboo Deep', "Proserpine Mountain' und "Barkerville Mountain', während danach die Exploration von "Bell-Independence' und anderen regionalen Zielen auf dem Programm steht.

Wie der Name schon suggeriert, befindet sich "Cariboo Deep' direkt unterhalb der mächtig mineralisierten "Cariboo'-Lagerstätte mit ihren satten 2,07 Millionen Unzen Gold an "wahrscheinlichen'-Reserven, 1,61 Millionen Unzen Gold an "gemessenen und angezeigten'-Ressourcen und 1,86 Millionen Unzen Gold an "abgeleiteten'-Ressourcen.

Quelle: Osisko Development

Im Detail sollen bei "Cariboo Deep' etwa 10.000 m in zunächst 11 Bohrlöchern zurückgelegt werden, um das Potenzial für eine Erweiterung des Gangkorridors der "Cariboo'-Lagerstätte bis zu einer vertikalen Tiefe von 800 m zu untersuchen. Anders gesagt, wären das 450 m mehr an Potenzial für zusätzliche Unzen, da "Cariboos' aktuelle Mineralressourcen und -reserven bisher nur bis zu einer durchschnittlichen Tiefe von 350 m unter der Oberfläche getestet wurden.

Für "Proserpine Mountain', nicht einmal 10 km von der "Cariboo'-Lagerstätte entfernt, stehen etwa 20.000 m in über 30 Bohrlöchern an, einschließlich einer ersten Explorationsphase und hochpriorisierten "Infill'-Bohrungen im "Warspite'-Zielgebiet, das wiederum rund 10 km südöstlich von "Cariboo' liegt.

Quelle: Osisko Development

Dass man hier auf etwas Großes stoßen könnte, zeigen die Ergebnisse der bisherigen Bohrungen in "Proserpine'. Insgesamt wurden dort nämlich etwa 10.500 m in 25 Bohrlöchern niedergebracht, mit vielversprechenden Zeichen dafür, dass "Proserpine' ein Tagebauziel sein könnte, dass die Lagerstätte "Cariboo' sowohl in der Breite wie auch bei der Streichlänge übertrifft.

"Barkerville Mountain' schließlich befindet sich unmittelbar südöstlich entlang des Streichs der "Cariboo'-Lagerstätte. Hier sollen erste Bohrungen in der "Lowhee-KL Gap'-Zone und in "Williams Creek' durchgeführt werden.

Angesichts dieses Mega-Erweiterungspotenzials kann es auch "Chris Lodder', Präsident von Osisko Development (WKN: A3DK8G), kaum erwarten, dass die Bohrer mit ihrer Arbeit anfangen:

"Die meisten dieser regionalen Ziele, die wir bis Ende des nächsten Jahres mit gleich mehreren Explorationsbohrgeräten untersuchen werden, liegen nur einen Steinwurf von der "Cariboo'-Lagerstätte entfernt. Umso mehr freuen wir uns, das enorme Explorationspotenzial des noch wenig erforschten "Cariboo'-Goldtrends weiter zu erkunden und damit auch ein potenzielles Ressourcenwachstum zu schaffen. Damit können wir dem Projekt und unserem Unternehmen weiteren Wertzuwachs hinzufügen, wovon unsere Aktionäre besonders profitieren. Auch in diesem Sinne werden wir in regelmäßigen Abständen über die Fortschritte unserer voll finanzierten regionalen Explorationskampagne berichten."

Scott Smith verstärkt als neuer Vice President Exploration Osisko entschlossenen Erkundungskurs!

Mit Scott Smith konnte Osisko Development (WKN: A3DK8G) jüngst einen Profi-Geologen als neuen Vice President Exploration gewinnen, der über 30 Jahre Führungserfahrung in Projekten in Nord- und Südamerika besitzt. In einer seiner letzten Position als Vice President of Exploration bei Prime Mining Corp. trug er maßgeblich dazu bei, dass deren mexikanisches "Los Reyes'-Projekt ein enormes Ressourcenwachstum verzeichnen und erfolgreich an Torex Gold Resources verkauft werden konnte. Mit dieser geballten Expertise im Gepäck, treibt Smith nun auch den Fortschritt bei "Cariboo' und "Tintic' dynamisch voran.

Strategische Trennung von "San-Antonio'-Projekt!

Auf seinem Weg in die Königsklasse der nordamerikanischen "Mid-Tier'-Goldproduzenten hat sich Osisko Development (WKN: A3DK8G) von seinem mexikanischen "Non-Core-Asset'-"San Antonio' getrennt. Für 15.305.536 Stammaktien von Axo Copper Corp. geht das Projekt in den Besitz von eben Axo Copper. Damit besitzt Osisko Development dann 9,99% aller ausgegebenen und ausstehenden Axo-Aktien auf nicht verwässerter Basis und ist an der erfolgreichen Entwicklung von Axos hochgradigen Kupferprojekten in Mexiko beteiligt.

Neben den Axo-Stammaktien hat Osisko Development (WKN: A3DK8G) zudem Anspruch auf eine Barzahlung in Höhe von 70% aller mexikanischen Mehrwertsteuerrückerstattungen, die Osiskos mexikanischer Tochtergesellschaft "Sapuchi Minera' für einen Zeitraum bis zum Abschlussdatum der Transaktion zustehen oder geschuldet werden.

Außerdem darf sich Osisko Development (WKN: A3DK8G) auf 2 Mio. USD in bar freuen, die beider öffentlichen Einreichung einer NI 43-101-koformen Machbarkeitsstudie für San Antonio fällig werden. Axo Copper kann diese Summe aber auch in Stammaktien begleichen. Und für den Fall, dass Axo eine oder mehrere Eigenkapitalfinanzierungen abschließt, die zu einem Bruttoerlös von insgesamt mindestens 10.000.000 USD führen, muss das Unternehmen so viele eigene Stammaktien an Osisko ausgeben, dass dieses seinen Anteil von 9,99% an Axo behält.

Fazit:

Immer deutlicher wird der Trend, dass das Goldpreishoch sich weg von punktuellen Spitzen und hin zu einem strukturellen "higher for longer" entwickelt. Denn die Fundamentaldaten - ein schwacher Dollar und als Konsequenz eine zunehmende De-Dollarisierung vor allem seitens China, anhaltende Goldankäufe der Zentralbanken und massive Inflows bei Gold-ETFs - bleiben bis auf weiteres bestehen.

Für entschlossene und fokussierte Goldprojektentwickler wie Osisko Development (WKN: A3DK8G) kann ein hoher Goldpreis eine enorme Wertsteigerung aufgrund von Neubewertungen bedeuten. Das bei zahlreichen Finanzierungsrunden gezeigte große Interesse der Investoren, Teil von Osiskos weiterem Wachstum zu sein, untermauert die Attraktivität seines nordamerikanischen Power-Portfolios, allen voran natürlich mit dem grandiosen kanadischen "Cariboo'-Projekt.

Die jüngsten Bohrerfolge des angehenden "Mid-Tier'-Goldproduzenten und die Exploration weiterer regionaler Ziele öffnen Tor und Tür für ein beachtliches Ressourcenwachstum, was bei eben höheren Goldpreisen auch Osiskos Wert weiter nach oben treiben würde.

Nicht zuletzt unterstreicht der Verkauf des "Non-Core-Assets' an Axo Copper den Fokus von Osiskos Strategie auf Hochpotenzial-Projekte wie "Cariboo'. Gleichwohl partizipiert Osisko Development (WKN: A3DK8G) als unterstützender langfristiger Aktionär auch weiterhin von der Entwicklung von "San Antonio' unter dann Axo Coppers "Regie". Die Zeichen stehen also auf grün. Nutzen sie diese Chance, um auch langfristig am erstklassigen Aufwärtspotenzial dieses dynamischen Marktes teil zu haben.

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

JS Research-Team

Quellen: Osisko Development, World Gold Council, [1] https://www.mining.com/web/chinas-central-bank-extends-gold-buying-streak-as-metals-rally-cools/, eigener Research und Berechnungen

Intro-Bild: stock.adobe.com

Wesentliche Risiken: Verzug oder Probleme beim Minenbau, Finanzierungskosten, Explorations- und Preisrisiken, Unwetter, Preis/FX-Volatilität; AISC-/Betriebsrisiken; Standort/ESG, Wesentliche Chancen: konservative Annahmen, Marktrückenwind, Managementerfahrung

Hinweise gem. Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958 / § 85 WpHG:

Methodik/Annahmen: Unternehmensmeldungen/MD&A, NI 43-101-Reports; keine Kursmodelle; qualitative Einordnung. Update-Policy & Abweichungen: kein Update geplant. Interessen/Vergütung des Erstellers: JS Research erhält keine Vergütung für diese Veröffentlichung; Positionen: keine Long/Short-Position ≥0,5%; Market-Making/IB-Beziehungen: keine.

Dieser Werbeartikel wurde am 19. Dezember 2025 durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH erstellt. Gemäß §84 WPHG ist die Tätigkeit der JS Research GmbH bei der BaFin angezeigt!

Risikohinweise und Haftungsausschluss: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen. Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein extrem hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei JS Research GmbH vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken. Die von JS Research GmbH für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen wurden unter Beachtung der österreichischen und deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland bestimmt; andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Veröffentlichungen von JS Research GmbH dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche in diesem Fall ein Entgelt für diesen Artikel bezahlen. Dieser Artikel dient dazu, um die Marktattraktivität des Unternehmens zu erhöhen.

Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. dem Herausgeber kommt durch den Bezug der JS Research GmbH -Publikationen kein Beratungsvertrag zu Stande. Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist - mit teils erheblichen - Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der JS Research GmbH-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater!!! Deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten. Alle durch JS Research GmbH veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von JS Research GmbH enthaltenen Wertungen und Aussagen. Diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen. Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den von JS Research GmbH-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenskonflikten: Die Herausgeber und verantwortliche Autoren erklären hiermit, dass folgende Interessenskonflikte hinsichtlich des in dieser Veröffentlichung besprochenen Unternehmen, Osisko Development, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bestehen:

I. Autoren und die Herausgeberin sowie diesen nahestehende Consultants und Auftraggeber halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktienbestände in dem zuvor genannten Unternehmen und behalten sich vor, zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung weitere Aktien zu kaufen und/oder wieder zu verkaufen. II. Autoren oder die Herausgeberin oder Auftraggeber sowie diesen nahestehende Consultants unterhalten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung kein direktes Beratungsmandat mit Osisko Development, erhalten in diesem Fall aber für die Berichterstattung ein Entgelt über die SRC. III. Autoren und die Herausgeberin wissen nicht, ob andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die Aktien von Osisko Development im gleichen Zeitraum besprechen, weshalb es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen kann. IV. Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung der JS Research GmbH ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlichen und eindeutig werblichen Charakters und ist somit als Werbung/Marketingmitteilung zu verstehen.

Gemäß §85 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research GmbH oder Mitarbeiter des Unternehmens Aktien von Osisko Development halten und jederzeit weitere Geschäfte in den Aktien des Unternehmens, oder auch z.B. Long- oder Shortpositionen eingehen können. Auf einen Interessenkonflikt weisen wir ausdrücklich hin. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen bezahlt. JS Research GmbH oder dessen Mitarbeiter können direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von dem besprochenen Unternehmen mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden, was aber in diesem Fall nicht der gegeben ist.

Auch wenn wir jeden Artikel nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Artikel gibt nur die persönliche Meinung vom Geschäftsführer der JS Research GmbH, Jörg Schulte, wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter zum Zeitpunkt der Veröffentlichung für vertrauenswürdig erachtet haben. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache der jeweiligen Pressemeldungen des Unternehmens (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

Die JS Research GmbH und Jörg Schulte übernehmen keine Garantie dafür, dass eine angedeutete Rendite oder genannte Kursziele erreicht werden. Veränderungen in den relevanten Annahmen, auf denen dieses Dokument beruht, können einen materiellen Einfluss auf die angestrebten Renditen haben. Eine Aktualisierungspflicht durch den Autor, den Herausgeber oder der JS Research GmbH besteht nicht. Das Einkommen aus Investitionen unterliegt Schwankungen. Anlageentscheidungen bedürfen stets der Beratung durch einen Anlageberater. Somit kann das vorliegende Dokument keine Beratungsfunktion übernehmen. Aktienkurse können variieren und der Unternehmenswert kann steigen/fallen. Jeder Hinweis auf die bisherige Wertentwicklung ist nicht unbedingt ein Indikator für die kommenden Entwicklungen.

Der Leser sollte jede Investition in eines der genannten Unternehmen im Lichte seiner eigenen professionellen Beratung, Umstände und Anlageziele bewerten. Die Empfehlung des Autors / der Autoren ist es, einen qualifizierten Fachberater zu den spezifischen finanziellen Risiken und den gesetzlichen, offiziellen, kredit-, steuerlichen und abwicklungsbedingten Folgen zu konsultieren. Es ist durchaus möglich, dass die Emittenten der hier genannten Wertpapiere im Widerspruch zum hier in genannten Fall fallbringend gehandelt haben, ohne dass der Autor / die Autoren dieser Research Note von dieser Entwicklung Kenntnis hat.

Kein Vertrieb außerhalb der Bundesrepublik Deutschland! Der vorliegende Artikel wurde unter Beachtung der deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und ist daher ausschließlich für Kapitamarktteilnehmer in der Bundesrepublik Deutschland bestimmt. Ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Publikation darf, sofern sie in der UK vertrieben wird, nur solchen Personen zugänglich gemacht werden, die im Sinne des Financial Services Act 1986 als ermächtigt oder befreit gelten, oder Personen gemäß Definition §9(3) des Financial Services Act 1986 (Investment Advertisement) bzw. Exemptions Erlass 1988 und darf an andere Personen oder Personengruppen weder direkt noch indirekt übermittelt werden. Dieses Dokument darf nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika oder in deren Territorien gebracht werden. Die Verteilung dieses Dokuments in Kanada, Japan oder anderen Gerichtsbarkeiten kann durch Gesetz beschränkt sein und Personen, in deren Besitz diese Publikation gelangt, sollten sich über etwaige Beschränkungen informieren und diese erhalten. Eine Missachtung dieser Beschränkungen kann eine Verletzung der US- amerikanischen, kanadischen oder japanischen Wertpapiergesetzte oder der Gesetze einer anderen Gerichtsbarkeit darstellen. Durch die Annahme dieses Dokuments akzeptieren Sie jeglichen Haftungsausschluss und die vorgenannten Beschränkungen.

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Es besteht keine Aktualisierungspflicht. Lesen Sie hier mehr - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/ -

Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952,CA68828E8099,378696065,CA00248Y1079