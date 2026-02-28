Gold & Kupfer gehen wieder ab: Studie: Kupferpreis muss sich verdoppeln, um Minenproduktion anzukurbeln! Gold bleibt ebenfalls gefragt!

Anzeige / Werbung

Um den wachsenden Kupferbedarf zu decken, so eine Studie, muss sich der Kupferpreis mindestens verdoppeln, um Anreize für neue Minen zu setzen. Das stellt die Wachstumsweichen für erfolgreiche Explorer wie Axo Copper.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Axo Copper Corp.! Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Axo Copper · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 28.02.2026, 6:32 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Gold hat 2026 bereits neue Rekordmarken markiert. Sicherheitsnachfrage, Zentralbankkäufe und geopolitische Risiken halten das Edelmetall auf der Pole-Position. Mit dem Ende der Feiertage zum Chinesischen Neuen Jahr öffneten auch die Märkte der Volksrepublik wieder ihre Pforten, und betraten damit auch wieder die Märkte. Interessant in diesem Zusammenhang ist auch der physische Kupfermarkt, der Signale sendet, die man nicht ignorieren sollte. Chinas Ausfuhren von raffiniertem Kupfer in die USA erreichten von Januar bis September 2025 rund 164.226 Tonnen, gegenüber 16.763 Tonnen im gesamten Jahr 20241.

Zugleich bleibt China der mit Abstand größte Kupferverbraucher der Welt, mit rund 58% des weltweiten Verbrauchs von raffiniertem Kupfer2. Wenn dann der "Yangshan Copper Premium', ein vielbeachteter Indikator für Chinas Importnachfrage innerhalb von zwei Wochen von 33 auf 53 USD/Tonne steigt, ist das ein klares Signal: Die Nachfrage zieht an3, vor allem seitens der Infrastruktur, Elektrizität, Heizung und Kühlung.

Alles in allem ist der Kupfermarkt, aber auch der Goldmarkt, von einer starken Dynamik geprägt, die dem weiteren Wachstum von Axo Copper (WKN: A416BY) und seiner "Gold- Kupfer-Bi-Metall"-Power weiteren Auftrieb verleiht, auch weil Investitionen in solche Power-Player notwendig sind, um die Welt weiter und CO2-ärmer am Laufen zu halten.

Bohrbeginn bei "San Antonio'! Das wird spannend!

Ende Januar gab Axo Copper (WKN: A416BY) den Abschluss des Kaufs von Sapuchi Minera von Osisko Development bekannt. Mit der Übernahme ging das weit fortgeschrittene Goldprojekt "San Antonio' im mexikanischen Gold-Hotspot Sonora ins Portfolio des Unternehmens über.

Quelle: Axo Copper

Beim Closing emittierte Axo Copper (WKN: A416BY) 15.325.841 Stammaktien an Osisko Development sowie 7.655.250 Stammaktien an OR Royalties, zwei neue, strategische Aktionäre, die die Wachstumsstory zusätzlich untermauern.

Quelle: Axo Copper

Kürzlich hat Axo Copper (WKN: A416BY) ein spannendes Update zu seinen weiteren Explorationsplänen auf diesem Ausnahme-Asset veröffentlicht, das satte 576.000 Unzen Gold (Au) und 1,37 Millionen Unzen Silber (Ag) mit grandiosen 1,20 g/t Au und 2,9 g/t Ag in der Kategorie "Angezeigt' beherbergt und zudem auf 544.000 Unzen Gold und 1,76 Millionen Unzen Silber zu erstklassigen 1,02 g/t Au und 3,3 g/t Ag in der Kategorie "Abgeleitet' sitzt.

Quelle: Axo Copper

Die jetzt geplanten Bohrungen sind in zwei Teile gegliedert:

"Infill'- und "Ressourcenerweiterungsbohrungen' in und um bestehende Ressourcen herum, und

Erste Bohrungen an vorrangigen Zielen entlang des Streichs der aktuellen Ressourcen, die durch Kartierung und Probenahme identifiziert wurden

Tatsächlich ist Axos Bohrprogramm das erste seit den 27.870 m umfassenden Bohrungen zur Ressourcendefinition von Osisko Development im Jahr 2021.

"Sapuchi' ganz oben auf der Agenda!

Bei den Bohrungen zur Ressourcendefinition wird der Schwerpunkt zunächst auf der hochgradigen Lagerstätte "Sapuchi' liegen. Dieses hochpriorisierte Ziel strotzt mit Oxidressourcen von unglaublichen 53.000 Unzen Gold und 0,22 Millionen Unzen Silber mit großartigen 0,85 g/t Au und 3,6 g/t Ag in der Kategorie "Angezeigt' sowie 75.000 Unzen Gold und 0,37 Millionen Unzen Silber mit 0,74 g/t Au und 3,7 g/t Ag in der Kategorie "Abgeleitet' nur so vor Potenzial.

Neben den Mega-Ressourcen ist es auch "Sapuchis' äußerst günstige Topografie, die es zum Top-Ziel für einen günstigen Einstiegs-Tagebau machen. Hinzu kommt, dass "Sapuchis' Oxidvorkommen sehr (kosten)effizient und schnell über die bereits bestehende Infrastruktur auf "San Antonio' - darunter eine bereits vor Ort vorhandene Brechanlage und eine Carbon-in-Column-Anlage - zur Produktion gebracht werden können.

Quelle: Axo Copper

Umso konzentrierte widmet sich Axo Copper (WKN: A416BY) nun beim anstehenden Bohrprogramm bei "Sapuchi' der Aufgabe, die Zuverlässigkeit der Ressource zu verbessern und gleichzeitig neue Unzen aus Bohrungen in "Lücken" innerhalb der ursprünglichen Ressource sowie aus Bohrungen am Rand des Vorkommens hinzuzufügen. Dafür sollen zunächst 25.000 Bohrmeter zurückgelegt werden.

Quelle: Axo Copper

"El Tigre' verspricht sehr hohe Goldgehalte!

"El Tigre' ist das erste "Step-out'-Ziel außerhalb der bislang definierten Ressourcen auf "San Antonio'. Es liegt entlang des Streichs unmittelbar westlich der "pit-constrained Golfo-de-Oro'-Ressource. Wichtig: Die genannten Ressourcenwerte (262.000 Unzen Gold und 0,46 Mio. Unzen Silber "angezeigt' sowie 254.000 Unzen Gold und 0,52 Mio. Unzen Silber "abgeleitet') beziehen sich auf "Golfo de Oro' - "El Tigre' selbst wurde über Kartierung und Probenahmen priorisiert und soll nun erstmals systematisch bebohrt werden.

"El Tigre' sticht schon durch visuelle Oberflächenoxidation und kreuzende Strukturen hervor, die ein Stockwork bilden und den Merkmalen bekannter Lagerstätten in der Nähe entsprechen. Außerdem gibt es gleich mehrere Beispiele für historische Abbaustätten aus dem früheren Kleinbergbau. Auf weiteres Potenzial lassen die Ergebnisse aus Oberflächen-Chip-Probenahmen früherer Explorationsprogramme schließen. Die nämlich ergaben sehr hohe Goldgehalte in einem weitläufigen Gebiet, das derzeit eine Länge von rund 1.500 m und eine Breite von 500 aufweist.

Zahlreiche hochwertige Oberflächenproben-Highlights im Zielgebiet "El Tigre':

Quelle: Axo Copper

Seit dem Kauf von "San Antonio' Ende Januar sind Axo Coppers (WKN: A416BY) Teams damit beschäftigt, die Straßen wiederherzustellen, um den Zugang zu Bohrungen in der Zone "El Tigre' zu ermöglichen. Planmäßig sollen die ersten Bohrungen über insgesamt 5.000 m Mitte März beginnen. Sofern diese erfolgreich sind und davon sollte man mit Blick auf "El Tigres'-Potenzial fast schon ausgehen, verfügt Axo Copper über ausreichend finanzielle Mittel, um den Umfang bei Bedarf erheblich zu vergrößern.

"La Huerta' mit 1A-Analyseergebnissen und spannendem Explorationsupdate!

Während Axo Copper (WKN: A416BY) dem Goldpotenzial von "San Antonio' auf den Grund geht, treibt man die Exploration seines hochgradigen mexikanischen Kupfer-Projekts "La Huerta' genauso entschlossen voran. So wurden nun die neuesten Analyseergebnisse von dort gemeldet. Ein besonderes Highlight bildet dabei Bohrung LHCC-25-043, die einen Abschnitt von 2,26% Kupfer (Cu) und 6,29 g/t Ag über 11,4 m lieferte, inklusive 3,69% Cu und 9,33 g/t Ag über 4,2 m, die innerhalb dieses Intervalls enthalten sind.

Damit gelang eine neigungsabwärts gerichtete Erweiterung von satten etwa 40 m gegenüber Bohrloch LHCC-25-031, das zuvor 1,64% Cu und 7,59 g/t Ag über 12,4 Meter geliefert hatte.

Quelle: Axo Copper

Nun werden die Bohrungen in "La Huerta' fortgesetzt, wobei das aktuelle Ziel die Abwärtserweiterung in "Las Marias' durch eine Reihe von mehreren geplanten Bohrlöchern mit einer Länge von etwa 350 m bis 450 m testen soll.

Mehrmals aufgestockter "Bought Deal' spült 40,25 Mio. CAD in Axos Kasse!

Von zunächst 25 auf kurze Zeit später 35 und schließlich auf 40,25 Mio. CAD hat sich Axo Coppers (WKN: A416BY) "Bought-Deal' immer weiter und steiler nach oben bewegt. Am Ende gingen nach vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption durch das Syndikat der Underwriters 57.500.000 Einheiten zu je 0,70 CAD über den Tisch und untermauerten eindrucksvoll das große Interesse der Investoren an Axo Coppers spannender Wachstumsstory. Cash genug also für Axo Copper, um die Ausnahme-Assets "San Antonio' und "La Huerta' weiterzuentwickeln und damit seine Kupfer-Gold-Synergien-Superkraft weiter zu stärken.

Das sieht auch Jonathan Egilo, Präsident und CEO von Axo Copper (WKN: A416BY) so:

"Der Abschluss unserer "San Antonio'-Akquisition, die definierten Meilensteine für das erste Bohrprogramm seit 2021, eine sehr erfolgreiche Finanzierung und vielversprechende Bohrergebnisse von "La Huerta', all das unterstreicht das Potenzial unseres differenzierten Portfolios. Unser zweigleisiger Ansatz bei "San Antonio', also die Erschließung der "Sapuch'-Oxidressource für die Produktion und neue Entdeckungen auf dem gesamten Landpaket für weiteres Ressourcenwachstum, zielt darauf ab, das volle Potenzial dieses hochgradigen Grundstücks zu erschließen."

Fazit:

Das detaillierte Bohrprogramm für "San Antonio' für die Hochpotenzial-Ziele "Sapuchi' und "El Tigre' zeigt ebenso wie die hochgradigen Bohrergebnisse bei "La Huerta' und die extrem erfolgreich abgeschlossene Finanzierungsrunde, dass Axo Copper (WKN: A416BY) nicht nur sehr fest auf seinen "Bi-Metall'-Füßen steht, sondern damit auch entschlossen seine ambitionierten Meilensteine erreicht. Damit ist das Unternehmen bestens und sehr diversifiziert aufgestellt, um die verschiedenen Kupfer- und Gold-Zyklen als Turbo für sein weiteres Wachstum gezielt einzusetzen.

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: Axo Copper, Osisko Development, 1 Energy News (OE Digital), 13.11.2025: Chinas Exporte von raffiniertem Kupfer in die USA (Jan-Sep 2025 vs. 2024), 2 Reuters/ICSG, 08.10.2025: China verantwortet rund 58% des weltweiten Verbrauchs von raffiniertem Kupfer, 3 Reuters (u. a. via Economic Times), 25.02.2026: Yangshan-Premium 33 → 53 USD/t; LME-Kupfer über 13.000 USD/t, University of Michigan (news.umich.edu): Studie zu erforderlichen Kupferpreisen/Entwicklungskosten neuer Minen, Reuters, 26.02.2026: Gold auf Rekordniveau (Sicherheitsnachfrage/Geopolitik).

Wesentliche Risiken:

• Fallende Rohstoffpreise / FX-Volatilität

• AISC- und Betriebsrisiken

• Genehmigung, Standort und ESG-Risiken

Wesentliche Chancen:

• Marktrückenwind der jeweiligen Rohstoffe

• Explorationsfortschritte

Methodik/Annahmen: Unternehmensmeldungen/MD&A, NI 43-101-Reports; keine Kursmodelle; qualitative Einordnung. Update-Policy & Abweichungen: kein Update geplant. Interessen/Vergütung des Erstellers: JS Research erhält Vergütung von SRC für diese Veröffentlichung; Positionen: keine Long/Short-Position ≥0,5%; Market-Making/IB-Beziehungen: keine.

Dieser Werbeartikel wurde am 27. Februar 2026 durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH erstellt. Gemäß §86 WpHG ist die Tätigkeit der JS Research GmbH bei der BaFin angezeigt!

Risikohinweise und Haftungsausschluss: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen. Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein extrem hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei JS Research GmbH vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken. Die von JS Research GmbH für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen wurden unter Beachtung der österreichischen und deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland bestimmt; andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Veröffentlichungen von JS Research GmbH dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür ein Entgelt bezahlen. Dieser Artikel dient dazu, die Marktattraktivität des Unternehmens zu erhöhen.

Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. dem Herausgeber kommt durch den Bezug der JS Research GmbH-Publikationen kein Beratungsvertrag zu Stande. Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist - mit teils erheblichen - Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der JS Research GmbH-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater!!! Deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten. Alle durch JS Research GmbH veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von JS Research GmbH enthaltenen Wertungen und Aussagen. Diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen. Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den von JS Research GmbH-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenskonflikten: Die Herausgeber und verantwortliche Autoren erklären hiermit, dass folgende Interessenskonflikte hinsichtlich des in dieser Veröffentlichung besprochenen Unternehmen, Axo Copper Corp. zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bestehen: I. Autoren und die Herausgeberin sowie diesen nahestehende Consultants und Auftraggeber halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktienbestände (Eigene Positionen (JSR/Autor): ja, keine Netto-Position ≥ 0,5%) in dem zuvor genannten Unternehmen und behalten sich vor, zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung weitere Aktien zu kaufen und zu verkaufen. Beteiligung des Emittenten ≥ 5% an JSR/SRC: Nein. II. Autoren oder die Herausgeberin oder Auftraggeber sowie diesen nahestehende Consultants unterhalten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung kein direktes Beratungsmandat mit Axo Copper Corp., erhalten aber für die Berichterstattung ein Entgelt über die SRC AG. III. Autoren und die Herausgeberin wissen nicht, ob andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die Aktien von Axo Copper Corp. im gleichen Zeitraum besprechen, weshalb es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen kann. IV. Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung der JS Research GmbH ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlichen und eindeutig werblichen Charakters im Auftrag des besprochenen Unternehmens und ist somit als Werbung/Marketingmitteilung zu verstehen.

Gemäß §85 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research GmbH oder Mitarbeiter des Unternehmens Aktien von Axo Copper Corp. halten und jederzeit weitere eigene Geschäfte in den Aktien des Unternehmens (z.B. Long- oder Shortpositionen) eingehen können. Auf einen Interessenkonflikt weisen wir ausdrücklich hin. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen bezahlt. JS Research GmbH oder dessen Mitarbeiter können direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von dem besprochenen Unternehmen mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Artikel nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Artikel gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Teile basieren auf englischen Originalquellen, die die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version/Quelle ist. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

Die JS Research GmbH übernimmt keine Garantie dafür, dass eine angedeutete Rendite oder genannte Kursziele erreicht werden. Veränderungen in den relevanten Annahmen, auf denen dieses Dokument beruht, können einen materiellen Einfluss auf die angestrebten Renditen haben. Eine Aktualisierungspflicht durch die den Herausgeber oder der JS Research GmbH besteht nicht. Das Einkommen aus Investitionen unterliegt Schwankungen. Anlageentscheidungen bedürfen stets der Beratung durch einen Anlageberater. Somit kann das vorliegende Dokument keine Beratungsfunktion übernehmen. Aktienkurse können variieren und der Unternehmenswert kann steigen/fallen. Jeder Hinweis auf die bisherige Wertentwicklung ist nicht unbedingt ein Indikator für die kommenden Entwicklungen.

Der Leser sollte jede Investition in eines der genannten Unternehmen im Lichte seiner eigenen professionellen Beratung, Umstände und Anlageziele bewerten. Die Empfehlung des Autors / der Autoren ist es, einen qualifizierten Fachberater zu den spezifischen finanziellen Risiken und den gesetzlichen, offiziellen, kredit-, steuerlichen und abwicklungsbedingten Folgen zu konsultieren. Es ist durchaus möglich, dass die Emittenten der hier genannten Wertpapiere im Widerspruch zum hier in genannten Fall fallbringend gehandelt haben, ohne dass der Autor / die Autoren dieser Research Note von dieser Entwicklung Kenntnis hat.

Kein Vertrieb außerhalb der Bundesrepublik Deutschland! Der vorliegende Artikel wurde unter Beachtung der deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und richtet sich ausschließlich an Kapitalmarktteilnehmer in der Bundesrepublik Deutschland. Ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt. Eine Weitergabe oder Verbreitung in anderen Jurisdiktionen (u. a. Vereinigtes Königreich, USA, Kanada, Japan) kann gesetzlichen Beschränkungen unterliegen und ist nur zulässig, sofern dies nach den jeweils anwendbaren Vorschriften (z. B. Financial Services and Markets Act 2000 in UK) erlaubt ist. Personen, in deren Besitz diese Publikation gelangt, sollten sich über etwaige Beschränkungen informieren und diese beachten.

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Lesen Sie hier mehr: https://www.js-research.de/disclaimer-agb/

Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952,378696065,XC0009656965,CA00248Y1079