Gold-Power aus den USA: U.S. GoldMining: Der schlafende Riese in Alaska erwacht!

U.S. GoldMining bietet Investoren die seltene Kombination aus enormem Ressourcen-Hebel, operativen Durchbrüchen und einem der sichersten Bergbau-Standorte der Welt.

Liebe Leserinnen und Leser,

während die Welt nach sicheren Rohstoffquellen in stabilen Jurisdiktionen sucht, bereitet U.S. GoldMining Inc. (ISIN US90291W1080 WKN A3D7H8 ) den nächsten großen Coup im US-Bergbau vor. Mit einem Projekt von Weltklasseformat und politischem Rückenwind aus Washington und Alaska steht das Unternehmen vor einer massiven Neubewertung.

U.S. GoldMining Inc. (ISIN US90291W1080 WKN A3D7H8) ist eine junge, aufstrebende Gesellschaft, die sich auf die Erschließung von Whistler konzentriert - einem Gold-Kupfer-Vorkommen mit hohem Goldanteil nach Wert (etwa 70%) und rund 28-29% Kupferanteil sowie etwas Silber als Nebenprodukt. Ziel der Gesellschaft ist klar: das Projekt durch gezielte Exploration und technische Arbeit in Richtung Betriebsreife zu bringen - beginnend mit einer wirtschaftlichen Vorbewertung (PEA) und weiterführenden Untersuchungen.

Warum Whistler strategisch interessant ist

Mehrere Eigenschaften machen Whistler attraktiv:

Nähe zum Versorgungszentrum Anchorage - große Infrastruktur in relativer Nähe;

signifikante, bereits definierte Ressourcen und nachgewiesenes Erweiterungspotenzial;

Projektfläche überwiegend auf staatlichem Land - weniger fragmentierte Regulierungslandschaft;

Mischung aus Gold und Kupfer, also Exposure zu zwei strategisch wichtigen Metallen.

Ein Schatz von globalem Ausmaß

Das Whistler-Projekt ist kein gewöhnliches Explorationsvorhaben. Mit einer geschätzten Ressource von über 6,5 Millionen Unzen Goldäquivalent (Indicated) und weiteren 4,2 Millionen Unzen (Inferred) gehört es zu den bedeutendsten unerschlossenen Gold-Kupfer-Lagerstätten Nordamerikas.

Quelle: U.S. GoldMining

Doch strategische Vorteile allein bauen noch keine Mine. Um das enorme Potenzial von Whistler in messbare Werte für Aktionäre zu übersetzen, muss das Unternehmen nun den Sprung von der geologischen Theorie zur technischen Realität vollziehen. Der entscheidende Fahrplan hierfür ist die wirtschaftliche Erstbewertung, die alle logistischen und technischen Puzzleteile zusammensetzt.

PEA, Verarbeitung und Zugang: Die zwei Säulen der Wirtschaftlichkeit

Die Erstellung der PEA (Preliminary Economic Assessment) ist weit mehr als nur ein technischer Bericht - sie ist das Fundament für die Investitionsentscheidung. In dieser Phase wird das Whistler-Projekt von einer geologischen Entdeckung zu einem durchgerechneten Industriekonzept transformiert. Dabei konzentriert sich das Management auf zwei kritische Stellschrauben, die über den wirtschaftlichen Erfolg entscheiden:

1. Die Optimierung der Verarbeitung (Metallurgie)

Um das volle Potenzial der 6,5 Millionen Unzen Goldäquivalent auszuschöpfen, muss das Erz effizient getrennt werden. Jüngste Fortschritte haben hier die Erwartungen übertroffen:

Höhere Ausbeute: Durch verfeinerte Flotations- und Gewinnungsprozesse konnte die Gold-Wiedergewinnungsrate auf über 85% gesteigert werden. In der Bergbauwelt ist eine solche Verbesserung oft der Unterschied zwischen einem "grenzwertigen" und einem "hochprofitablen" Projekt.

Durch verfeinerte Flotations- und Gewinnungsprozesse konnte die Gold-Wiedergewinnungsrate auf gesteigert werden. In der Bergbauwelt ist eine solche Verbesserung oft der Unterschied zwischen einem "grenzwertigen" und einem "hochprofitablen" Projekt. Kupfer als Werttreiber: Die Anlage wird darauf ausgelegt, ein hochwertiges Kupferkonzentrat zu produzieren, das signifikante Mengen an Gold und Silber enthält. Dies macht das Endprodukt für Schmelzhütten weltweit attraktiv.

Die Anlage wird darauf ausgelegt, ein hochwertiges Kupferkonzentrat zu produzieren, das signifikante Mengen an Gold und Silber enthält. Dies macht das Endprodukt für Schmelzhütten weltweit attraktiv. Technologische Skalierbarkeit: Die PEA untersucht, wie die Anlage modular aufgebaut werden kann, um bei künftigen Ressourcenerweiterungen (z. B. durch die neuen Funde bei Muddy Creek) kostengünstig mitzuwachsen.

2. Der strategische Zugang (Logistik & Infrastruktur)

Die größte Herausforderung Alaskas ist die Geografie. Für Whistler ist die Lösung jedoch bereits in Arbeit:

Das West Susitna Access Project: U.S. GoldMining agiert hier nicht allein. Der Staat Alaska plant über die AIDEA (Alaska Industrial Development and Export Authority) eine industrielle Zugangsstraße. Dies verschiebt die Kosten für die Basisinfrastruktur teilweise von den Schultern des Unternehmens auf den Staat.

U.S. GoldMining agiert hier nicht allein. Der Staat Alaska plant über die AIDEA (Alaska Industrial Development and Export Authority) eine industrielle Zugangsstraße. Dies verschiebt die Kosten für die Basisinfrastruktur teilweise von den Schultern des Unternehmens auf den Staat. Ganzjahresbetrieb: Eine dauerhafte Straßenanbindung würde den Wechsel von teuren Lufttransporten auf effiziente LKW-Logistik ermöglichen. Dies senkt die OPEX (Betriebskosten) massiv und sichert die Versorgung der Mine auch im harten Winter Alaskas.

Eine dauerhafte Straßenanbindung würde den Wechsel von teuren Lufttransporten auf effiziente LKW-Logistik ermöglichen. Dies senkt die massiv und sichert die Versorgung der Mine auch im harten Winter Alaskas. Energieversorgung: Die PEA analysiert zudem Optionen für eine zuverlässige Energiequelle vor Ort, um die massiven Brecher und Mühlen der Anlage anzutreiben - ein weiterer Eckpfeiler für die Berechnung der langfristigen Kosten pro Unze.

Das Ziel: Der "De-Risking"-Effekt

Indem die PEA klare Antworten auf diese zwei Fragen liefert, reduziert U.S. GoldMining Inc. (ISIN US90291W1080 WKN A3D7H8) das Risiko für Großinvestoren. Sobald schwarz auf weiß belegt ist, dass das Gold nicht nur im Boden liegt, sondern profitabel abgebaut und abtransportiert werden kann, steht der Weg für die nächste Finanzierungsphase oder eine potenzielle Übernahme durch einen "Major" (einen großen Bergbaukonzern) offen.

Doch die effizienteste Verarbeitungsanlage der Welt verliert an Wert, wenn die produzierten Konzentrate die Mine nicht verlassen können. Während die Metallurgie das "Wie' der Produktion klärt, entscheidet die physische Anbindung über das "Wann' und zu welchen Kosten. Hier kommt der wohl bedeutendste externe Werttreiber ins Spiel: die Transformation von Whistler von einem isolierten Projekt zu einem voll integrierten Bestandteil der industriellen Landkarte Alaskas."

Die Infrastrukturfrage: Die "Access Road"

Besonders wichtig ist eine geplante Anbindungsstraße, die Whistler an das Straßennetz, den nächstgelegenen Hafen, Bahn und Energienetz anschließen würde. Der Staat Alaska hat bereits Teilfinanzierung und die ersten Genehmigungen für den längsten Straßenabschnitt initiiert - ein enormer Hebel für die Projektreife, weil Kosten und Komplexität von Transport und Versorgung so deutlich reduziert werden können.

Durch diese "Access Road" ergeben sich drei strategische Vorteile für U.S. GoldMining:

Drastische Kostensenkung (CAPEX/OPEX): Schwere Maschinen und Treibstoff müssen nicht mehr kostspielig eingeflogen werden. Dies senkt sowohl die Baukosten der Mine als auch die laufenden Betriebskosten pro Unze.

Schwere Maschinen und Treibstoff müssen nicht mehr kostspielig eingeflogen werden. Dies senkt sowohl die Baukosten der Mine als auch die laufenden Betriebskosten pro Unze. Logistische Zuverlässigkeit: Eine Ganzjahresstraße ermöglicht einen konstanten Abtransport der Kupfer-Gold-Konzentrate zum Hafen, was den Cashflow stabilisiert und die Lagerhaltung minimiert.

Eine Ganzjahresstraße ermöglicht einen konstanten Abtransport der Kupfer-Gold-Konzentrate zum Hafen, was den Cashflow stabilisiert und die Lagerhaltung minimiert. Staatliche Rückendeckung: Da der Staat Alaska das Projekt als Teil seiner wirtschaftlichen Entwicklung (West Susitna Access) vorantreibt, teilt sich das Unternehmen die Last der Infrastrukturentwicklung mit öffentlichen Stellen. Dies ist ein seltener und wertvoller Vorteil im Bergbausektor.

Quelle: US GoldMining Inc., Unternehmenspräsentation

Die beste Straße nützt jedoch wenig, wenn die Ladung fehlt. Doch genau hier spielt U.S. GoldMining Inc. (ISIN US90291W1080 WKN A3D7H8) seine größte Trumpfkarte aus: die schiere Masse und Qualität des Erzkörpers. Während die Infrastruktur den Rahmen bildet, liefern die jüngsten Bohrergebnisse das beeindruckende Bild eines Vorkommens, das in Nordamerika seinesgleichen sucht."

Ressourcenwachstum: Zahlen und Highlights

Die jüngste Ressourcenaktualisierung war ein Wendepunkt: Die ausgewiesene (measured & indicated) Ressource stieg auf 6,48 Millionen Unzen Goldäquivalent - gestützt vor allem durch das gleichnamige Whistler-Vorkommen nach den Bohrprogrammen 2023. Zusätzlich existieren weitere 4,16 Millionen Unzen in der "inferred" Kategorie. Besonders auffällig war ein Bohrschnitt von 652 Metern mit 1 g/t Goldäquivalent - ein Ergebnis, das sowohl die Mächtigkeit als auch die Kontinuität des Systems unterstreicht.

Diese Zahlen verdeutlichen die außergewöhnliche Dimension des Projekts:

Enorme Kontinuität: Ein Bohrschnitt von über 600 Metern zeigt, dass die Mineralisierung nicht nur punktuell, sondern über riesige Distanzen konsistent verläuft. Das reduziert das Risiko für den späteren Bergbau massiv.

Ein Bohrschnitt von über 600 Metern zeigt, dass die Mineralisierung nicht nur punktuell, sondern über riesige Distanzen konsistent verläuft. Das reduziert das Risiko für den späteren Bergbau massiv. Erweiterungspotenzial: Die 4,16 Millionen Unzen in der "inferred"-Kategorie (vermutet) deuten darauf hin, dass Whistler noch lange nicht seine volle Größe erreicht hat. Aktuelle Bohrungen zielen darauf ab, diese Mengen in die sicherere "indicated"-Kategorie zu überführen.

Die 4,16 Millionen Unzen in der "inferred"-Kategorie (vermutet) deuten darauf hin, dass Whistler noch lange nicht seine volle Größe erreicht hat. Aktuelle Bohrungen zielen darauf ab, diese Mengen in die sicherere "indicated"-Kategorie zu überführen. Gold-Kupfer-Synergie: Da Gold- und Kupferpreise oft unterschiedlichen Marktzyklen folgen, bietet die Ressource eine natürliche Absicherung und macht das Projekt für ein breites Spektrum an Investoren attraktiv.

Doch die bereits dokumentierten 10 Millionen Unzen könnten erst die Spitze des Eisbergs sein. Während die bisherigen Daten das Whistler-Vorkommen als sicheres Fundament etablieren, eröffnet die geologische Umgebung eine ganz neue Dimension: Whistler ist kein isolierter Fund, sondern das Zentrum eines gewaltigen, noch weitgehend unerschlossenen Distrikts. Das Unternehmen steht nun davor, das volle Ausmaß dieses riesigen Systems zu entschlüsseln.

Explorationspotenzial: Mehr als ein einzelnes Vorkommen

Whistler besteht aus mehreren Mineralisierungssystemen: Whistler-Reynrì im Norden, Island-Mountain im Süden - beides Cluster von felsischen Intrusionen mit Potenzial für mehrere mineralisierte Zonen - sowie das frühe, aber vielversprechende Muddy Creek-System.

Geochemische Anomalien und Kartierungsarbeiten deuten darauf hin, dass noch größere, intrusive-assoziierte Gold-Kupfer-Systeme darauf warten, entdeckt zu werden. Das Management betont, dass die Exploration mit verschiedenster Methodik fortgesetzt wird, um gezielt neue Ziele zu definieren:

Bohrungen: Gezielte Tests tief liegender Anomalien, um die Wurzeln der Porphyr-Systeme zu finden.

Gezielte Tests tief liegender Anomalien, um die Wurzeln der Porphyr-Systeme zu finden. Geophysik: Einsatz modernster Scans, um Erzkörper unter der Oberfläche sichtbar zu machen, die bisher nicht durch Bohrungen erfasst wurden.

Kartierung: Systematische Untersuchung der Erdoberfläche im gesamten Distrikt, um die "Fußabdrücke" weiterer Gold-Kupfer-Lagerstätten zu identifizieren.

Das Ziel ist klar: Whistler soll nicht nur eine Mine werden, sondern ein ganzer Bergbau-Distrikt, der über Jahrzehnte hinweg Produktion und Wachstum liefert.

Neben der Geologie und der Logistik gibt es jedoch noch eine dritte, oft unterschätzte Säule für den Erfolg eines Bergbauprojekts: das regulatorische Klima. In einer Zeit, in der Genehmigungsverfahren Jahrzehnte dauern können, positioniert sich U.S. GoldMining in einer politischen Landschaft, die Geschwindigkeit zur nationalen Priorität erklärt hat."

Rückenwind aus Washington und Alaska: Der Genehmigungs-Turbo

Ein entscheidendes Element für die Zukunft von Whistler ist die politische Flankierung durch FAST-41 (ein Teil des Fixing America's Surface Transportation Act). Dieser Mechanismus wurde geschaffen, um komplexe föderale Genehmigungsverfahren in den USA signifikant zu beschleunigen und zu koordinieren.

Alaska hat sich diesem Programm aktiv angeschlossen, und die staatliche Führung nutzt gezielt Präsidialverfügungen, um strategisch wichtige Projekte zu priorisieren. Für U.S. GoldMining Inc. (ISIN US90291W1080 WKN A3D7H8) ergeben sich daraus klare Vorteile:

Regulatorischer Heimvorteil: Whistler liegt auf rund 54.000 Acres staatlichem Land . Da es sich nicht um fragmentiertes Privatland oder ökologisch hochsensible Bundesgebiete handelt, ist die administrative Handhabung von Beginn an deutlich unkomplizierter.

Whistler liegt auf rund . Da es sich nicht um fragmentiertes Privatland oder ökologisch hochsensible Bundesgebiete handelt, ist die administrative Handhabung von Beginn an deutlich unkomplizierter. Beschleunigte Infrastruktur: Die Genehmigung für die lebenswichtige Anbindungsstraße ( Access Road ) wurde bereits im Rahmen beschleunigter Verfahren behandelt - ein Beweis dafür, dass der politische Wille zur Umsetzung vorhanden ist.

Die Genehmigung für die lebenswichtige Anbindungsstraße ( ) wurde bereits im Rahmen beschleunigter Verfahren behandelt - ein Beweis dafür, dass der politische Wille zur Umsetzung vorhanden ist. Strategische Dynamik: Auch wenn noch nicht final feststeht, in welchem exakten Umfang jede einzelne Genehmigung von FAST-41 profitieren wird, ist die Richtung klar: Die politische Dynamik in Alaska und auf Bundesebene schafft einen massiven Rückenwind, der das Projektrisiko (das sogenannte "Permitting Risk") im Vergleich zu anderen globalen Standorten drastisch senkt.

Was Anleger & Beobachter in den nächsten 12-18 Monaten erwarten können

Die kommenden Monate bieten konkrete Meilensteine, die das Projektprofil deutlich schärfen können:

Abschluss und Veröffentlichung der PEA (Initial Economic Assessment) - Darstellung von Skalierung, Aufbereitungspfad und Wirtschaftlichkeitskennzahlen. Fortgesetzte Explorationsbohrungen - sowohl Target-Testing in den Intrusionsklustern als auch Follow-up auf Zonen mit hoher Aderendichte; Vorbereitung für späteres Diamantbohren. Weiteres Engineering & Site-Design - Verfeinerung der Infrastrukturpläne, Energieoptionen und Standorte für Aufbereitungseinrichtungen. Genehmigungsfortschritte für die Access Road - staatliche Unterstützung und mögliche Beschleunigung durch FAST-41. Gelegentliche Update-Meldungen zu Bohrergebnissen, Resource-Revisons oder partnerschaftlichen Gesprächen.

Fazit: Warum Whistler jetzt auf jede Watchlist gehört

Whistler ist kein gewöhnliches Explorationsprojekt - es ist eine seltene Kombination aus gigantischer Skalierbarkeit und strategischer Sicherheit. Das Projekt vereint alle Zutaten, die im aktuellen Rohstoffzyklus den Unterschied zwischen einem Mitläufer und einem Marktführer machen:

Massive Ressourcenbasis: Über 10 Millionen Unzen Goldäquivalent bilden ein Fundament, das durch die Kupfer- und Silber-Komponente zusätzlich an Wert gewinnt.

Über 10 Millionen Unzen Goldäquivalent bilden ein Fundament, das durch die Kupfer- und Silber-Komponente zusätzlich an Wert gewinnt. Strategischer Heimvorteil: In einer unsicheren Welt bietet Alaska als Top-Bergbaustandort politische Stabilität und erstklassige Unterstützung durch die US-Regierung (Kupfer als kritisches Mineral).

In einer unsicheren Welt bietet Alaska als Top-Bergbaustandort politische Stabilität und erstklassige Unterstützung durch die US-Regierung (Kupfer als kritisches Mineral). Der Infrastruktur-Hebel: Die geplante "Access Road" ist ein Gamechanger, der das Projekt von einer isolierten Lagerstätte in einen voll vernetzten Bergbaudistrikt verwandelt.

Die geplante "Access Road" ist ein Gamechanger, der das Projekt von einer isolierten Lagerstätte in einen voll vernetzten Bergbaudistrikt verwandelt. Operatives Momentum: Mit einem erfahrenen Management, das bereits die Goldgewinnung auf 85% optimiert hat, steuert Whistler nun auf die entscheidende wirtschaftliche Bewertung (PEA) zu.

Das Urteil: Die nächsten 12 bis 18 Monate markieren die wohl spannendste Phase in der Unternehmensgeschichte. Für Investoren bedeutet das: Whistler ist genau jetzt in der kritischen Phase des Übergangs vom Explorer zum ernsthaften Entwickler - ein Zeitpunkt, an dem oft die größten Wertzuwächse entstehen.

Ihr Fahrplan für die kommenden Monate

Wenn Sie die Chance bei U.S. GoldMining (NASDAQ: USGO) nutzen wollen, sollten Sie diese Meilensteine fest im Blick behalten:

Die PEA-Veröffentlichung: Das wirtschaftliche Herzstück. Achten Sie auf die Kennzahlen zu Produktionskosten und dem Kapitalwert des Projekts. Bohrergebnisse der "Next Generation": Neue Daten aus den Gebieten Muddy Creek und Island Mountain könnten belegen, dass Whistler noch deutlich größer ist als bisher bekannt. Politik & Genehmigung: Jeder Fortschritt bei der staatlichen Straßenanbindung oder neue Förderzusagen im Rahmen der "Critical Minerals"-Strategie sind unmittelbare Kurstreiber.

Das Fenster öffnet sich jetzt: Whistler hat das Potenzial, ein Entwicklungsprojekt von nationaler Bedeutung für die USA zu werden. Behalten Sie die Nachrichtenlage genau im Auge - die kommenden Monate könnten entscheiden, wie groß dieser neue Riese in Alaska wirklich wird.

Analysten (u.a. von HC Wainwright) sehen für 2026 ein enormes Aufwärtspotenzial mit Kurszielen, die weit über dem aktuellen Niveau liegen (teils bis zu 35 - 43 USD). Auch wenn kurzfristige Gewinnmitnahmen nach der Rallye 2025 möglich sind, bleibt die fundamentale Story intakt.

Wer einen "Junior" mit substanziellem Hebel und politischem Schutzschild sucht, kommt an U.S. GoldMining Inc. (ISIN US90291W1080 WKN A3D7H8) derzeit kaum vorbei. Die Aktie ist nichts für schwache Nerven (Volatilität!), aber die Kombination aus Infrastruktur-Support und Ressourcen-Größe ist in Nordamerika aktuell fast einzigartig.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion

Besuchen Sie auch die Webseite von U.S. GoldMining Inc. (ISIN US90291W1080 WKN A3D7H8) , um mehr über das Unternehmen zu erfahren.

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Disclaimer

Sämtliche Veröffentlichungen, also Berichte, Darstellungen, Mittelungen sowie Beiträge ("Veröffentlichungen") dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlung hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs von Wertpapieren dar. Die Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung der Orange Unicorn/mining-investor.com ("Herausgeber"), bzw. der für diese tätigen Verfasser der Veröffentlichungen ("Verfasser") wieder. Jedes Investment in die hier vorgestellten Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen, Derivate auf Wertpapiere etc. (zusammen "Finanzinstrumente") ist mit Chancen, aber auch mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Kauf-/Verkaufsaufträge sollten zum eigenen Schutz stets limitiert werden. Dies gilt insbesondere für die hier behandelten Werte aus dem Small- und Micro-Cap-Bereich, die sich ausschließlich für spekulative und risikobewusste Anleger eignen.

Jeder Anleger handelt auf eigenes Risiko.

Der Herausgeber und die für ihn tätigen Verfasser übernehmen keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder sonstige Qualität der Veröffentlichungen.

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Für die Berichterstattung über das Unternehmen U.S. GoldMining Inc. wurden Vermittler, Verfasser und Herausgeber entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen Dritte, werden in beziehungsweise unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen.

Die in den jeweiligen Veröffentlichungen angegebenen Preise/Kurse zu besprochenen Finanzinstrumenten sind, soweit nicht näher erläutert, Tagesschlusskurse des zurückliegenden Börsentages oder aber aktuellere Kurse vor der jeweiligen Veröffentlichung. Allgemeiner Haftungsausschluss Die Veröffentlichungen dienen ausschließlich Informationszwecken. Alle Informationen und Daten in den Veröffentlichungen stammen aus Quellen, die der Herausgeber bzw. der Verfasser zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig hält. Der Herausgeber und die Verfasser haben die größtmögliche Sorgfalt darauf verwandt, sicherzustellen, dass die verwendeten und zugrunde liegenden Daten und Tatsachen vollständig und zutreffend sowie die herangezogenen Einschätzungen und aufgestellten Prognosen realistisch sind.

Der Herausgeber übernimmt jedoch keine Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit, und Aktualität der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen.

Der Herausgeber hat keine Aktualisierungspflicht.

Er weist darauf hin, dass nachträglich Veränderungen der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und der darin enthaltenen Meinungen des Herausgebers oder des Verfassers entstehend können. Im Falle derartiger nachträglicher Änderungen ist der Herausgeber nicht verpflichtet, diese mitzueilen bzw. gleichfalls zu veröffentlichen. Die Aussagen und Meinungen des Herausgebers bzw. Verfassers stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments dar. Der Herausgeber ist nicht verantwortlich für Konsequenzen, speziell für Verluste, welche durch die Verwendung der in Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und Meinungen folgen bzw. folgen könnten.

Der Herausgeber und die Verfasser übernehmen insbesondere keine Gewähr dafür, dass aufgrund des Erwerbs von Finanzinstrumenten der Gegenstand von Veröffentlichungen sind Gewinne erzielt oder bestimmte Kursziele erreicht werden können.

Herausgeber und Verfasser sind keine professionellen Investitionsberater. Der Herausgeber und der Verfasser sind im Zusammenhang mit Veröffentlichungen für Dritte tätig. Sie erhalten von Dritten Entgelte für Veröffentlichungen, was zu einem Interessenkonflikt führen kann, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen wird.

Die auf den Internetseiten des Herausgebers wiedergegebenen Informationen und Meinungen Dritter, insbesondere in den Chats, geben nicht die Meinung des Herausgebers wieder, so dass dieser entsprechend keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der Informationen übernimmt. Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem jeweiligen Autor. Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des jeweiligen Autors oder des Herausgebers erlaubt.

Urheberrecht

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Veröffentlichungen dürfen weder direkt noch indirekt nach Großbritannien, in die USA oder Kanada oder an US-Amerikaner oder eine Person, die ihren Wohnsitz in den USA, Kanada oder Großbritannien hat, übermittelt werden.

Angaben gemäß § 5 TMG:

Orange Unicorn Ltd

132-134 Great Ancoats Street

M4 6DE Manchester

Kontakt:

Telefon: +44 (0)161 768 0646

E-Mail: info [at] mining-investor.com

Registergericht: England and Wales

Registernummer: 15974038

Aufsichtsbehörde: Companies House

