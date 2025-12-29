Casa Grande, Arizona, und Toronto, Ontario, 29. Dezember 2025 / IRW-Press / Arizona Sonoran Copper Company Inc. (TSX:ASCU | OTCQX:ASCUF) ("ASCU" oder das "Unternehmen") (- https://www.commodity-tv.com/play/arizona-sonoran-copper-ceo-on-positive-feasibility-study-and-whats-next/ -) gibt heute bekannt, dass das Unternehmen und Nuton LLC ("Nuton"), ein Joint Venture von Rio Tinto, nach vorläufigen Beratungen übereingekommen sind, im Januar Gespräche über eine einvernehmliche vorzeitige Beendigung der Option auf ein Joint-Venture-Abkommen für das Cactus-Projekt aufzunehmen.

Das Unternehmen wird sein Cactus-Projekt weiterhin eigenständig vorantreiben. Nach der kürzlich abgeschlossenen positiven eigenständigen Vor-Machbarkeitsstudie wird das Unternehmen die eigenständige endgültige Machbarkeitsstudie zum Cactus-Projekt weiter vorantreiben, deren Fertigstellung für das zweite Halbjahr 2026 angestrebt wird, mit dem Ziel einer endgültigen Investitionsentscheidung bereits im vierten Quartal 2026, parallel zur laufenden Weiterentwicklung der entsprechenden Genehmigungsänderungen, der Projektfinanzierung und verschiedener früher Entwicklungsaktivitäten, die im neuen Jahr definiert und umgesetzt werden sollen.

Das Unternehmen beabsichtigt nicht, weitere Informationen zu seinen Gesprächen mit Nuton bekannt zu geben, bis es eine endgültige Entscheidung gibt. Es besteht keine Gewissheit darüber, wie lange diese Verhandlungen dauern werden, ob sie zu einem endgültigen Ergebnis führen werden oder ob ein solches oder ein anderes Ergebnis für beide Seiten zufriedenstellend sein wird.

Weder die Toronto Stock Exchange noch die Aufsichtsbehörde haben die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen genehmigt oder widerlegt.

Über Arizona Sonoran Copper Company (www.arizonasonoran.com | www.cactusmine.com)

ASCU ist ein Kupferexplorations- und -erschließungsunternehmen, das zu 100 % am Brownfield-Projekt Cactus beteiligt ist. Das Cactus-Projekt befindet sich auf privatem Grund und Boden und umfasst eine großflächige Porphyr-Kupferressource. Eine kürzlich durchgeführte vorläufige Machbarkeitsstudie für 2025 sieht eine generationenübergreifende Kupfer-Tagebaumine mit soliden wirtschaftlichen Erträgen vor. Cactus ist ein Kupferentwicklungsprojekt mit geringem Risiko, das von einem staatlich geführten Genehmigungsverfahren, einer vorhandenen Infrastruktur, Autobahnen und Eisenbahnlinien in unmittelbarer Nähe sowie einer genehmigten Wasserversorgung vor Ort profitiert. Das Ziel des Unternehmens ist es, Cactus zu erschließen und sich zu einem mittelständischen Kupferproduzenten mit niedrigen Betriebskosten zu entwickeln, der solide Renditen erzielen und einen langfristig nachhaltigen und verantwortungsvollen Betrieb für die Gemeinde, Investoren und alle Interessengruppen gewährleisten kann. Das Unternehmen wird von einem en Führungsteam und Vorstand geleitet, die über langjährige Erfahrung in der erfolgreichen Umsetzung von Projekten in Nordamerika verfügen und über umfassende Kenntnisse der globalen Kapitalmärkte verfügen.

Weitere Informationen

Alison Dwoskin, Director, Investor Relations

647-233-4348

mailto:adwoskin@arizonasonoran.com

George Ogilvie, Präsident, CEO und Direktor

416-723-0458

mailto:gogilvie@arizonasonoran.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Warnhinweise zu zukunftsgerichteten Aussagen

Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, sind "zukunftsgerichtete Aussagen" und "zukunftsgerichtete Informationen" (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze Kanadas und der Vereinigten Staaten. Im Allgemeinen sind diese zukunftsgerichteten Aussagen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "voranschreiten", "voraussichtlich", "werden", "glauben", "fortsetzen", "Entwicklung", "früh", "aufkommend", "letztendlich", "Machbarkeit", "generationsübergreifend", "beabsichtigen", "langfristig", "aussehen", "Ziel", "laufend", "Ergebnis", "Potenzial", "Fortschritt", "Projekt", "schlägt vor", "Risiko", "Studie", "vorbehaltlich", "sein", "Aktualisierungen", "Ansicht" und "werden" oder Variationen solcher Wörter und ähnliche Wörter, Ausdrücke oder Aussagen, die darauf hindeuten, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse in der Zukunft erreicht, eintreten, bereitgestellt, erzielt oder unterstützt werden können, könnten, sollten, würden, werden (oder nicht), oder die sich aufgrund ihrer Natur auf zukünftige Ereignisse beziehen. In einigen Fällen können zukunftsgerichtete Informationen im Präsens angegeben werden, beispielsweise in Bezug auf aktuelle Angelegenheiten, die möglicherweise andauern oder die sich in Zukunft auswirken oder Auswirkungen haben könnten. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören solche, die sich auf die anstehenden Gespräche über eine vorzeitige Beendigung des OTJV oder andere Ergebnisse dieser Gespräche (einschließlich der Bedingungen, des Zeitplans, des Ergebnisses und aller damit verbundenen Auswirkungen) beziehen; die eigenständige endgültige Machbarkeitsstudie oder DFS und jede endgültige Investitionsentscheidung (einschließlich deren Abschluss, Zeitpunkt und Ergebnisse); die Projektfinanzierung (einschließlich des Zeitpunkts des Abschlusses und der Ergebnisse); Genehmigungsänderungen (einschließlich des Zeitpunkts und der Ergebnisse); frühe Entwicklungsaktivitäten (einschließlich deren Definition und Umsetzung); das Risiko des Cactus-Projekts; den Vorschlag für eine generationenübergreifende Kupfer-Tagebaumine; die strategischen und sonstigen Ziele des Unternehmens (einschließlich der Entwicklung des Cactus-Projekts und der Entwicklung zu einem mittelständischen Kupferproduzenten mit niedrigen Betriebskosten, der robuste Renditen erzielen und ein langfristig nachhaltiges und verantwortungsbewusstes Betriebs für die Gemeinde, Investoren und alle Interessengruppen bieten könnte). Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass diese Aussagen angemessen sind, kann nicht garantiert werden, dass sich diese zukunftsgerichteten Aussagen als richtig erweisen, und zukunftsgerichtete Aussagen des Unternehmens sind keine Garantie für zukünftige Maßnahmen, Ergebnisse oder Leistungen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, Schätzungen, Erwartungen und Meinungen, die als angemessen erachtet werden und die beste Einschätzung auf der Grundlage der verfügbaren Fakten zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen darstellen. Sollten sich diese Annahmen, Schätzungen, Erwartungen und Meinungen als unrichtig erweisen, können die tatsächlichen und zukünftigen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den Annahmen, Schätzungen, Erwartungen und Meinungen, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, die darin enthalten sind oder durch Verweis aufgenommen wurden und die sich als unrichtig erweisen können, gehören diejenigen, die in dieser Pressemitteilung dargelegt oder erwähnt werden, sowie diejenigen, die in der früheren Pressemitteilung des Unternehmens, auf die hierin Bezug genommen wird (zusammenfassend als "referenzierte Pressemitteilungen" bezeichnet), sowie in dem technischen Bericht mit dem Titel "NI 43-101 Technical Report Pre-Feasibility Study of the Cactus Mine Project, Pinal County, Casa Grande Arizona" mit einem Datum des Inkrafttretens vom 20. Oktober 2025 und einem Ausgabedatum vom 17. November 2025 (der "PFS-Fachbericht"), das Jahresinformationsformular des Unternehmens vom 27. März 2025 (das "AIF"), die Managementdiskussion und -analyse (zusammen mit den beigefügten Jahresabschlüssen) für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr und die bereits abgeschlossenen und im Jahr 2025 berichteten Quartale (zusammen die "Finanzberichterstattung 2024-25") sowie die anderen anwendbaren öffentlichen Offenlegungen des Unternehmens (zusammenfassend als "Unternehmensoffenlegung" bezeichnet), die alle auf der Website des Unternehmens unter www.arizonasonoran.com und unter seinem Emittentenprofil unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen naturgemäß bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten, Eventualitäten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von ASCU wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren gehören unter anderem, dass die Verhandlungen zwischen den Parteien über eine vorzeitige Beendigung des OTJV erfolglos bleiben (einschließlich der Tatsache, dass eine solche Beendigung und/oder eine daraus resultierende endgültige Vereinbarung (einschließlich der Bedingungen derselben) nicht auf einvernehmlicher und/oder anderweitig für beide Seiten zufriedenstellender Basis oder überhaupt nicht vereinbart werden kann) und/oder keine andere Gewissheit über das Ergebnis und die damit verbundenen potenziellen negativen Auswirkungen, Kosten und negativen Folgen für das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften aus Streitigkeiten und/oder Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit dem OTJV und daraus resultierende negative Auswirkungen auf den Aktienkurs des Unternehmens und/oder die erfolgreiche Weiterentwicklung des Cactus-Projekts innerhalb des derzeit vorgesehenen Zeitplans bis zur endgültigen Machbarkeitsstudie (alleinstehend oder anderweitig), Projektfinanzierung (zu akzeptablen Bedingungen oder überhaupt) und eine eventuelle endgültige Investitionsentscheidung sowie das Nichterreichen solcher Ziele in Übereinstimmung mit den Erwartungen des Unternehmens oder überhaupt); die erforderliche Finanzierung (einschließlich Projektfinanzierung) wird nicht vorangetrieben oder ist nicht verfügbar oder wird nicht rechtzeitig und/oder zu für das Unternehmen akzeptablen Bedingungen oder überhaupt gesichert; und dass die frühen Entwicklungsaktivitäten nicht im Einklang mit dem Plan und/oder den Erwartungen des Unternehmens definiert oder durchgeführt werden oder überhaupt nicht, sowie die "Risikofaktoren" im AIF und die Risiken, Ungewissheiten, Eventualitäten und anderen Faktoren, die in den referenzierten PRs, dem technischen Bericht zur PFS und der Finanzmitteilung 2024-25 identifiziert wurden. Die vorstehende Liste der Risiken, Ungewissheiten, Eventualitäten und anderer Faktoren ist nicht vollständig; Leser sollten die ausführlichere Darstellung der Geschäftstätigkeit, der Finanzlage und der Aussichten des Unternehmens konsultieren, die im AIF, in der Finanzmitteilung 2024-25 und in anderen Offenlegungen des Unternehmens enthalten ist. Obwohl ASCU versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben , die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung (oder wie anderweitig ausdrücklich angegeben) und ASCU lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Die in dieser Pressemitteilung genannten oder enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen ausdrücklich diesen Vorsichtsmaßnahmen sowie den Vorsichtsmaßnahmen im AIF, den referenzierten PRs, dem PFS-Technikbericht und der Finanzberichterstattung 2024-25.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82320Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82320&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA04058Q1054Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.