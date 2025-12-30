Gold trifft Antimon: Frühzeitig profitieren: Investieren Sie in eines der Top-Goldprojekte Australiens

Anzeige / Werbung

Sunday Creek zeigt ein seltenes Zusammenspiel: ein wachsendes, tiefreichendes Ader-System mit wiederkehrenden Hochgrad-Treffern und einer zusätzlich strategisch relevanten Antimon-Komponente.

Liebe Leserinnen und Leser,

während die Goldnachfrage im Investmentsektor massiv anzieht, befeuert die Geopolitik eine Renaissance von Antimon als strategisches Schlüsselmetall. Southern Cross Gold (ISIN: CA8426851090 WKN: A40QY8) positioniert sich exakt an dieser Schnittstelle. Was vor drei Jahren als Entdeckung in Victoria, Australien, begann, entwickelt sich rasant zu einem hochgradigen Multi-Millionen-Unzen-Vorkommen. Mit spektakulären Bohrergebnissen, erstklassiger Metallurgie und einer starken Investorenbasis im Rücken ist dieses Projekt weit mehr als eine gewöhnliche Explorationsstory - es ist eine strategische Antwort auf die aktuelle Rohstoffknappheit.

Die jüngsten Bohrresultate aus dem Sunday Creek-Projekt bestätigen: Apollo ist nicht nur eine Serie von spektakulären Einzeltreffern - das System wächst kontinuierlich, bleibt offen in der Tiefe und zeigt entlang der Streichlänge eine beeindruckende Kontinuität. Besonders auffällig: ein tiefes, hochgradiges Resultat mit einer feinen "Bonanza"-Ader sowie mehrere Abschnitte, in denen hohe Gold- und Antimongrade gleichzeitig auftreten.

Quelle: Southern Cross Gold

Die fünf wichtigsten Erkenntnisse:

SDDSC192 liefert 3,6 m @ 14,6 g/t Au (14,7 g/t AuEq) ab 708,6 m - inklusive einer extrem hochgradigen 0,21 m Ader mit 236 g/t Au. Neu entdeckte mineralisierte Zone in SDDSC174B zwischen Gladys- und Golden Orb-Störungen: 0,3 m @ 45,9 g/t AuEq und 70 m neues, ungetestetes Potenzial nach Süden. Breitere, zusammenhängende Intervalle zeigen das Zusammenwachsen mehrerer Ader-Sets: z. B. 15,7 m @ 2,5 g/t AuEq in SDDSC181. Außergewöhnliche Antimon-Endowment-Beispiele: punktuell 25% Sb bei gleichzeitig hoher Goldvererzung (Beispiele: 0,1 m Proben mit 109,7 bzw. 83,9 g/t AuEq inkl. hohen Sb-Anteilen). Das System bleibt offen und vorhersehbar - Treffen erfolgen in der Regel nur wenige Meter von den prognostizierten Positionen der Adern.

Warum Bohrloch-Bezeichnungen wie 174, 174B1 auftreten

Bohrprogramme in größeren Tiefen sind kein einfacher Geradeauslauf. Wenn ein Bohrloch "vom Kurs abkommt" (Azimut oder Dip), ist es oft günstiger, das Loch früh zu stoppen und eine neue Bohrung vom selben Standort abzusetzen. Aus einem "Parent-Hole" lassen sich anschließend durch Abzweigungen (sogenannte Wedges) mehrere Richtungen bohren - das erklärt die Bezeichnungen 174, 174B, 174B1 usw. Diese Technik erlaubt es, innerhalb von wenigen zehn bis mehreren zehn Metern Abstand unterschiedliche Richtung-Schnitte durch das Zielgebiet zu erreichen und so die Geometrie der Adern dreidimensional zu kartieren.

Quelle: Southern Cross Gold

SDDSC192: Der Tiefen-Treffer, der das Potenzial bestätigt

SDDSC192 ist aktuell das tiefste Ost-west orientierte Bohrloch ins Apollo-System und lieferte 3,6 m @ 14,6 g/t Au (14,7 g/t AuEq) ab circa 708,6 m. Innerhalb dieses Intervalls verbirgt sich eine sehr hochgradige, schmale Zone (0,21 m @ 236 g/t Au) - ein klassischer "nuggety" Hochgradanker, der die Spitze eines größeren, weiterhin offenen Systems markieren kann. Solche Kombinationen aus feinen Bonanza-Adern und etwas breiteren, aber immer noch signifikanten Intervalle sind typisch für Systeme, die in die Tiefe wachsen und weiter expandieren.

Weitere bemerkenswerte Ergebnisse

SDDSC174BW1: 2,3 m @ 17,1 g/t AuEq (inkl. Antimon-Assoziation) - zeigt, wie mehrere Adern zusammenwirken können.

(inkl. Antimon-Assoziation) - zeigt, wie mehrere Adern zusammenwirken können. SDDSC174B: 0,3 m @ 45,9 g/t AuEq - neue Zone zwischen zwei Störungen, eröffnet 70 m ungetestetes Terrain.

- neue Zone zwischen zwei Störungen, eröffnet 70 m ungetestetes Terrain. SDDSC181: 15,7 m @ 2,5 g/t AuEq - ein Beispiel für breitere, geringfügig niedriger gradige Abschnitte, in denen sich höhere Grade vereinigen.

Das Team operiert mit einer starken Bohrflotte vor Ort: aktuell 10 Rigs im Feld, 10 weitere Bohrungen laufend, und 42 Löcher warten noch auf Analyseergebnisse. Die Bohr-Pipeline ist damit prall gefüllt - und jede neue Analyse kann die Geometrie und Größe des Systems weiter präzisieren.

Skalierung: Tiefe Bohrungen, lange Streichlänge

Southern Cross beschreibt das System nicht als punktuelle Ader, sondern als ein großräumiges, mehrkerniges System mit mehreren Hauptzonen. Während Apollo beeindruckende Werte liefert, sind benachbarte Bereiche wie Rising Sun und das sich herauskristallisierende Golden Dyke vielversprechend - etwa 500 m westlich des Apollo-Kerns. Das eröffnet die Perspektive auf mehrere hochgradige Blöcke innerhalb derselben Struktur.

Wesentlicher Teil der Strategie ist das Vorstoßen in die Tiefe: aktuell läuft ein sehr tiefes Erkundungsbohrloch auf etwa 1,5 km unterhalb des Kerns - echte Grundlagenforschung, die häufig zu qualitativen Sprüngen in Projekten führt. In Summe plant das Unternehmen, den Kernbereich über eine Länge von rund 1,4 km bis in eine Tiefe von etwa 1 km niederzubohrern und daneben 20% der Kapazität entlang der restlichen 9 km zu nutzen.

Was bedeutet das geologisch und wirtschaftlich?

Die Streichlänge und die Streichrichtung der Adern bleiben konsistent - das erhöht die Trefferwahrscheinlichkeit bei Folgebohrungen.

Hohe Punktgrade kombiniert mit mäßigeren, breiteren Abschnitten können in einer Ressourcenschätzung sowohl Tonnen- als auch wertetragend wirken: Feine Bonanza-Adern treiben die mittlere Gehaltsdichte hoch, breitere Intervalle liefern Volumen.

Antimon-Reiche Proben erhöhen den strategischen Wert des Vorhabens, da Antimon als kritischer Rohstoff besondere Aufmerksamkeit erhält.

Antimon - der strategische Joker

Ein oft unterschätzter, hier aber sehr relevanter Befund ist die Präsenz von Antimon in wirtschaftlichen Gehalten. Antimon ist ein kritisches Metall mit hoher geopolitischer Bedeutung, da ein großer Teil der weltweiten Verarbeitung in wenigen Ländern konzentriert ist. Bei Southern Cross Gold wirkt Antimon als finanzieller und regulatorischer Hebel:

Wirtschaftlich: Das Projekt zeigt eine ungefähre Wertverteilung von 80% Gold zu 20% Antimon (in-situ), also echte Zusatzwerte neben dem Gold.

(in-situ), also echte Zusatzwerte neben dem Gold. Permitting: Antimon macht die Projektökonomie für die Behörden interessanter - ein Vorteil beim Beschleunigen von Genehmigungen.

Versorgungssicherheit: Die Lagerstätte zählt zu den größeren Antimon-Inventaren in der freien Welt und hilft, kritische Lieferketten zu diversifizieren.

Genehmigungen, eine Decline und die Finanzierung

Genehmigungen und physische Infrastruktur sind die Hebel, mit denen Explorationsgeschwindigkeit in Projektfortschritt umgemünzt wird. Wichtige Punkte:

Southern Cross Gold ( ISIN: CA8426851090 WKN: A40QY8) erhielt die Genehmigung für einen etwa 1 km langen Decline - ein Untertagestollen, der schnelleren Zugang und effizientere Bohrungen erlaubt.

erhielt die Genehmigung für einen etwa 1 km langen Decline - ein Untertagestollen, der schnelleren Zugang und effizientere Bohrungen erlaubt. Mit dem Decline kann das Bohrprogramm massiv hochgefahren werden und erlaubt zielgerichtete, großvolumige Infill- und Tiefbohrungen.

Finanziell ist das Unternehmen positioniert: rund 140 Millionen AUD stehen zur Verfügung, um die aggressive Programmatik zu finanzieren.

Was Anleger, Partner und Beobachter jetzt wissen sollten

Aus geologischer und projektwirtschaftlicher Sicht sprechen mehrere Faktoren für eine solide Perspektive:

Hoher Gehalt + Kontinuität = potenziell wirtschaftlich attraktive Kernzone. Antimon als Nebenprodukt erhöht die Flexibilität bei Wirtschaftlichkeitsberechnungen und kann regulatorische Vorteile bringen. Großer Umfang: 10 km Streichlänge bedeutet, dass das Upside nicht auf eine einzelne Zone beschränkt ist. Finanzierung und Genehmigungen sind vorhanden - zwei klassische Stolpersteine, die hier adressiert sind.

Gleichzeitig bleibt zu beachten: Die Exploration steckt noch in einem frühen, aber bereits aktiven Stadium. Bohrergebnisse entwickeln sich iterativ - jede Bohrkampagne liefert neue Hypothesen, die getestet werden müssen. Die richtigen Stellen zur Ressourcenerweiterung zu finden, bleibt Kernaufgabe.

Blick nach vorn: Timing und Meilensteine

Die nächsten Monate werden entscheidend:

Auswertung und Veröffentlichung der ausstehenden 42 Assays .

. Skalierung des Rig-Footprints von 10 auf 22 Rigs mittels Decline.

Vollausbau des Bohrprogramms (200.000 m) bis Q1 2027 mit dem Ziel, eine erste Maiden Resource zu erreichen.

Wenn die Kontinuität auf Tiefen- und Streckenvergrößerung Bestand hat, wächst das Chance-Risiko-Verhältnis für das Projekt deutlich in Richtung Chance.

Fazit - Warum dieses Projekt jetzt Aufmerksamkeit verdient

Sunday Creek zeigt ein seltenes Zusammenspiel: ein wachsendes, tiefreichendes Ader-System mit wiederkehrenden Hochgrad-Treffern und einer zusätzlich strategisch relevanten Antimon-Komponente. Das Management hat nicht nur die Geologie im Griff, sondern auch einen klaren operativen Plan mit Budget, Personalaufbau und einer Wegekarte zum schnelleren Bohrbetrieb untertage. Das Ergebnis: Spannung bleibt hoch - sowohl geologisch als auch im Hinblick auf die kommenden Ressourcenschätzungen.

Wer sich für Projekte mit echtem Wachstums- und Entdeckungscharakter interessiert, sollte jetzt die anstehenden Assays und den Start der Decline-Bauphase genau verfolgen. In den Tiefen dieses Systems könnten sich die nächsten großen Kapitel noch abzeichnen.

Southern Cross Gold (ISIN: CA8426851090 WKN: A40QY8) präsentiert eine Kombination seltener Eigenschaften: hochgradige Goldabschnitte, eine weitläufige Struktur, signifikante Antimon-Anteile und die organisatorische Fähigkeit, sehr schnell große Bohrvolumina zu realisieren. Das Resultat ist ein Projekt, das nicht nur geologisch, sondern auch wirtschaftlich und strategisch Interesse weckt. Die nächsten Bohr- und Analysezyklen werden zeigen, wie weit das Potenzial tatsächlich reicht - doch bereits heute ist klar: Hier entwickelt sich etwas, das man genau beobachten sollte.

Frühzeitig dabei sein: Mit Southern Cross Gold (ISIN: CA8426851090 WKN: A40QY8) setzen Investoren auf eines der vielversprechendsten neuen Goldvorkommen in Australien - ein Projekt mit echtem Weltklasse-Potenzial in der Entstehungsphase

Besuchen Sie Southern Cross Gold, um mehr über dieses außergewöhnliche Projekt zu erfahren und Teil einer Erfolgsgeschichte zu werden, die gerade erst begonnen hat.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Disclaimer

Sämtliche Veröffentlichungen, also Berichte, Darstellungen, Mittelungen sowie Beiträge ("Veröffentlichungen") dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlung hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs von Wertpapieren dar. Die Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung der Orange Unicorn/mining-investor.com ("Herausgeber"), bzw. der für diese tätigen Verfasser der Veröffentlichungen ("Verfasser") wieder. Jedes Investment in die hier vorgestellten Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen, Derivate auf Wertpapiere etc. (zusammen "Finanzinstrumente") ist mit Chancen, aber auch mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Kauf-/Verkaufsaufträge sollten zum eigenen Schutz stets limitiert werden. Dies gilt insbesondere für die hier behandelten Werte aus dem Small- und Micro-Cap-Bereich, die sich ausschließlich für spekulative und risikobewusste Anleger eignen.

Jeder Anleger handelt auf eigenes Risiko.

Der Herausgeber und die für ihn tätigen Verfasser übernehmen keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder sonstige Qualität der Veröffentlichungen.

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Für die Berichterstattung über das Unternehmen Southern Cross Gold wurden Vermittler, Verfasser und Herausgeber entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen Dritte, werden in beziehungsweise unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen.

Die in den jeweiligen Veröffentlichungen angegebenen Preise/Kurse zu besprochenen Finanzinstrumenten sind, soweit nicht näher erläutert, Tagesschlusskurse des zurückliegenden Börsentages oder aber aktuellere Kurse vor der jeweiligen Veröffentlichung. Allgemeiner Haftungsausschluss Die Veröffentlichungen dienen ausschließlich Informationszwecken. Alle Informationen und Daten in den Veröffentlichungen stammen aus Quellen, die der Herausgeber bzw. der Verfasser zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig hält. Der Herausgeber und die Verfasser haben die größtmögliche Sorgfalt darauf verwandt, sicherzustellen, dass die verwendeten und zugrunde liegenden Daten und Tatsachen vollständig und zutreffend sowie die herangezogenen Einschätzungen und aufgestellten Prognosen realistisch sind.

Der Herausgeber übernimmt jedoch keine Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit, und Aktualität der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen.

Der Herausgeber hat keine Aktualisierungspflicht.

Er weist darauf hin, dass nachträglich Veränderungen der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und der darin enthaltenen Meinungen des Herausgebers oder des Verfassers entstehend können. Im Falle derartiger nachträglicher Änderungen ist der Herausgeber nicht verpflichtet, diese mitzueilen bzw. gleichfalls zu veröffentlichen. Die Aussagen und Meinungen des Herausgebers bzw. Verfassers stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments dar. Der Herausgeber ist nicht verantwortlich für Konsequenzen, speziell für Verluste, welche durch die Verwendung der in Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und Meinungen folgen bzw. folgen könnten.

Der Herausgeber und die Verfasser übernehmen insbesondere keine Gewähr dafür, dass aufgrund des Erwerbs von Finanzinstrumenten der Gegenstand von Veröffentlichungen sind Gewinne erzielt oder bestimmte Kursziele erreicht werden können.

Herausgeber und Verfasser sind keine professionellen Investitionsberater. Der Herausgeber und der Verfasser sind im Zusammenhang mit Veröffentlichungen für Dritte tätig. Sie erhalten von Dritten Entgelte für Veröffentlichungen, was zu einem Interessenkonflikt führen kann, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen wird.

Die auf den Internetseiten des Herausgebers wiedergegebenen Informationen und Meinungen Dritter, insbesondere in den Chats, geben nicht die Meinung des Herausgebers wieder, so dass dieser entsprechend keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der Informationen übernimmt. Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem jeweiligen Autor. Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des jeweiligen Autors oder des Herausgebers erlaubt.

Urheberrecht

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Veröffentlichungen dürfen weder direkt noch indirekt nach Großbritannien, in die USA oder Kanada oder an US-Amerikaner oder eine Person, die ihren Wohnsitz in den USA, Kanada oder Großbritannien hat, übermittelt werden.

Angaben gemäß § 5 TMG:

Orange Unicorn Ltd

132-134 Great Ancoats Street

M4 6DE Manchester

Kontakt:

Telefon: +44 (0)161 768 0646

E-Mail: info [at] mining-investor.com

Registergericht: England and Wales

Registernummer: 15974038

Enthaltene Werte: XD0002747026,CA8426851090