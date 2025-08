Handelsblitz im August...: Wochenrückblick KW 31-2025: Zölle kennen keine Sommerpause!

Anzeige / Werbung

Heißer Augustauftakt an den Märkten: Während viele Anleger noch auf eine ruhige Sommerphase hofften, hat das Weiße Haus andere Pläne.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

eine neue Zollaustirade aus Washington beschert saftige Zölle, für Brasilien (50%), für die Schweiz (39%) und für Kanada (35%). Das hatte sogar genügend Kraft, um sogar die europäischen Börsen ins Minus zu drücken.

Quelle: Onvista.de

Und dass, obwohl die Maßnahmen erst am 7. August in Kraft treten und damit eine letzte Gnadenfrist für Verhandlungen bleibt. Doch schon jetzt herrscht spürbare Nervosität - die Volatilität kehrt zurück, und das mitten in der Bilanzsaison.

Makrodaten rücken ins Rampenlicht!

Lange im Schatten der Quartalszahlen, sorgte die Makroseite in der letzten Juliwoche endlich für Bewegung. Die US-Wirtschaft überraschte mit einem robusten BIP-Wachstum im zweiten Quartal, während die Inflation weiter anzieht. Doch selbst Jerome Powells eher falkenhafter Ton bei der Fed-Sitzung am Mittwoch konnte die Märkte kaum bewegen. Erst am Freitag reagierten die Börsen sensibler - als der US-Arbeitsmarktbericht enttäuschte: Nach unten revidierten Zahlen für Mai und Juni werfen Zweifel an der Beschäftigungsdynamik auf und befeuern Spekulationen über eine mögliche Zinssenkung im September.

Rohstoffe: Zölle treffen Nebenprodukte - Gold glänzt!

Volltreffer - versenkt, so heißt es nicht nur im Spiel Schiffe versenken! Die neuen US-Zölle betreffen nicht den Kupferrohstoff direkt, sondern sogenannte Halbfertigprodukte - etwa Leitungen oder Drähte. Raffiniertes Kupfer bleibt vorerst zollfrei, was zu Kursanpassungen führte: Der Spotpreis in London fiel auf etwa 9.535,-?USD pro Tonne.

Quelle: MinerDeck auf X

Gold hingegen trotzt dem Druck. Bei einem Preis von rund 3.350,-?USD je Unze bleibt das Edelmetall gefragt - gestützt von sinkenden Anleiherenditen und dem wachsenden Glauben an eine Lockerung der US-Geldpolitik. Die geopolitische Gemengelage und ein instabiler Handelsausblick liefern zusätzliche Argumente für das sichere Gold.

Fazit und Ausblick: Der Sommer kennt scheinbar kein Börsenloch!

Keine Spur von Ferienruhe an den Märkten. Die Trump'schen Zollsalven, gemischte Signale von der Konjunkturfront und volatile Rohstoffpreise sorgen für einen hochgradig spannungsgeladenen Augustauftakt. Wer auf ruhige Sommerwochen spekuliert hat, wird spätestens jetzt eines Besseren belehrt. Der Juli endete mit Quartalszahlen, Makroschocks und Zolldrohungen. Diese Aneinanderreihung der Ereignisse, die sich quasi die Klinke in die Hand gaben, waren schlussendlich zu viel für die Märkte, die sich daraufhin eine Auszeit gönnten.

Aber auch der August startet nicht weniger spannend. Die makroökonomische Agenda tritt zwar kurzzeitig in den Hintergrund, doch der Earnings-Zug rollt ungebremst weiter. In den USA legen zum Beispiel: Berkshire Hathaway, Palantir, AMD, Walt Disney, Eli Lilly und Costco legen vor. In Europa stehen: BP, Siemens Energy, Commerzbank, Allianz, Rheinmetall und Infineon im Rampenlicht.

Und das nächste Zollkapitel folgt auf dem Fuße. Denn schon am Freitag endet die Schonfrist - die neuen US-Zölle treten in Kraft, sofern nicht in letzter Minute ein Kompromiss gelingt. Wenig Kompromisse sind bei Investitionen in gute Rohstoffaktien nötig, wie Sie in unserem folgenden Wochenrückblick nachlesen können.

