Mining News with Canada Nickel, Uranium Energy, Fortuna Mining, Mogotes Metals and OR Royalties
Zeit
Aktuelle Nachrichten
12:46
12:46
So
|Warten auf Jackson Hole...: Wochenrückblick KW 33-2025: Sommerpause vorbei für Jerome Powell?!
05.08.
|Canada Nickel Company Inc: Canada Nickel Company releases 2024 ESG report
05.08.
|Canada Nickel legt den ESG-Bericht 2024 vor
|TORONTO, 5. August 2025 - Canada Nickel Company Inc.
("Canada Nickel" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/play/analysis-of-the-nickel-market-and-why-canada-nickel-has-great-potential/
...
Zeit
Aktuelle Nachrichten
12:46
12:46
11:06
|Fortuna Mining Corp.: Fortuna drills 4.5 g/t Au over 37.4 meters at Kingfisher and 11.2 g/t Au over 5.6 meters at Sunbird, Séguéla Mine, Côte d'Ivoire
|VANCOUVER, British Columbia, Aug. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fortuna Mining Corp. (NYSE: FSM | TSX: FVI) is pleased to report updated exploration drilling results from the Kingfisher and Sunbird...
Fr
|Fortuna Mining: CEO Update on Q2 Numbers and Exploration Success at Diamba Sud
|Fortuna Mining: CEO Update on Q2 Numbers and Exploration Success at Diamba Sud
Mi
|FORTUNA MINING CORP. - 6-K, Report of foreign issuer
Zeit
Aktuelle Nachrichten
12:46
12:46
So
|Warten auf Jackson Hole...: Wochenrückblick KW 33-2025: Sommerpause vorbei für Jerome Powell?!
10.08.
|Wie geht's weiter???: Wochenrückblick KW 32-2025: Sommerliche Ruhe vor dem Inflations-Check?!
05.08.
|Mogotes Metals Inc: Mogotes Metals outlines anomalies at Filo Sur project
Zeit
Aktuelle Nachrichten
12:46
12:46
So
|Warten auf Jackson Hole...: Wochenrückblick KW 33-2025: Sommerpause vorbei für Jerome Powell?!
11.08.
|Das Wertpapier von OR Royalties heute schwach: Kurs rutscht deutlich ab! (25,3382 €)
|Die Aktie von OR Royalties zählt am Montag zu den großen Verlierern am Aktienmarkt. Das Papier verliert deutlich an Wert. Zu den Verlierern des Tages gehört heute die OR Royalties-Aktie mit einem Kurssturz...
06.08.
|OR Royalties Rallies On 27% Revenue Jump In Q2 2025
Zeit
Aktuelle Nachrichten
12:46
12:46
12:39
|Uranium Energy, Almonty Industries, Bayer - Rebound after correction
05:34
|Uranium Energy, Almonty Industries, Bayer - Rebound nach der Korrektur
|Der Friedensgipfel zwischen den USA und Russland ist bereits Geschichte und brachte in Bezug auf ein Ende des Ukrainekrieges wenig Ergebnisse. Blieben die Indizes in der vergangenen Woche noch stabil...
05:10
|Milliardenmarkt im Aufbruch - Analysten sehen enormes Potenzial bei diesem Rohstoff-Champion
|Anzeige / WerbungDer Friedensgipfel zwischen den USA und Russland ist bereits Geschichte und brachte in Bezug auf ein Ende des Ukrainekrieges wenig Ergebnisse. Blieben die Indizes in der vergangenen...
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|CANADA NICKEL COMPANY INC
|0,493
|-1,00 %
|FORTUNA MINING CORP
|6,220
|-0,32 %
|MOGOTES METALS INC
|0,197
|+11,61 %
|OR ROYALTIES INC
|26,200
|0,00 %
|URANIUM ENERGY CORP
|9,111
|-0,60 %