ES LÄUFT...: Auf der Überholspur! Frischer Finanzzufluss, sensationelle Antimon-Gehalte und top Optionsvereinbarung!

Wie Diversifizierung dauerhaft zu fetten "Devisen" führen kann, das macht GoldMining seit jeher sehr beeindruckend vor und gibt auch nun wieder erlesene Kostproben seines Könnens.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

dazu gehört natürlich der extrem erfolgreiche Abschluss einer privat vermittelten "Flow-Through'-Finanzierung. Bei dieser gingen jüngst 373.135 Stammaktien des dynamischen Goldmarktplayers mit Ausnahme-Assets in den globalen Gold-Hotspots über den Tisch. Mit 1,34 CAD pro Aktie konnte GoldMining (WKN: A2DHZ0) dabei sogar einen Aufschlag von satten rund 25% gegenüber dem Tag der Veröffentlichung ermittelten Schusskurs erzielen, was zu einem frischen Cash-Fluss in Höhe von fetten 500.000 CAD führte und die Attraktivität dieses kraftvollen Wertschöpfungsspezialisten eindrucksvoll unterstreicht.

Mit dem Kapital kann sich GoldMining (WKN: A2DHZ0) nun stärker auf die Exploration seines Portfolio-Powerhouses "Yellowknife' konzentrieren und damit ein neues und vor allem sehr lukratives Kapitel der modernen kanadischen Goldexploration schreiben.

Denn "Yellowknife' ist in jeder Hinsicht ein Projekt der Superlative. Das 12.239 Hektar große Grundstück im hochgradigen "Yellowknife-Grünsteingürtel' im Norden Kanadas, der übrigens auf eine 90-jährige Goldgeschichte zurückblickt, besteht mit "Ormsby - Bruce', "Nicholas Lake', "Goodwin Lake', "Clan Lake' und "Big Sky' aus fünf gehaltvollen Claims.

"Ormsby' wiederum beherbergt die historische Mega-Goldmine "Discovery'. Aus ihr wurden in den Jahren 1950 bis 1969 phänomenale 1 Millionen Unzen Gold zu im Schnitt grandiosen 28 g/t Au zutage gefördert.

Quelle: GoldMining

Zudem befindet sich die Mine "Discovery' mit ihrer Lage im "Yellowknife-Grünsteingürtel' in hochgradiger Nachbarschaft zu Schwergewichten wie der "Con'-Mine und der "Giant'-Mine. Zusammen bringen es diese dynamischen Drei auf eine historische Goldproduktion von sagenhaften über 15 Millionen Unzen Gold.

Genau dieses außergewöhnliche Potenzial kann GoldMining (WKN: A2DHZ0) nun mit der ersten Exploration auf dem Projekt seit dem Jahr 2012 heben. Ganz nebenbei könnten sie dabei auch auf signifikante Lithium-Vorkommen stoßen, da GoldMining bereits das Potenzial für lithiumhaltige Pegmatite auf dem "Yellowknife'-Grundstück erkannt hat und aktuell alle fünf "Claims' auf entsprechende Explorationsmöglichkeiten prüft.

Neuer Antimon-Turbo: Goldstory wird definitiv zum Doppel-Hebel!

Die nächsten Erfolgsmeldungen von GoldMining (WKN: A2DHZ0) haben ihren Ursprung etwa 9.000 km südlich von "Yellowknife', genauer gesagt in der peruanischen Provinz Carabaya. Hier nämlich befindet sich GoldMinings 100% unternehmenseigenes Power-Asset "Crucero'.

Quelle: GoldMining

Was bislang "nur" als starke Goldstory glänzte, entfaltet sich jetzt zu einer gewaltigen Gold-Antimon-Rakete- exakt der Wachstums-Gang, den das Unternehmen zuletzt sichtbar eingelegt hat. Die vertiefte Analyse der Bohrdatenbank bestätigt "Crucero' bedeutende Sb-Gehalte zusätzlich zur bestehenden reinen Gold-Ressource - mit Volltreffern quer durchs System: DDH-36 liefert 0,94 g/t Au und 0,27% Sb über 119 m (1,89 g/t AuEq ab 213 m), DDH-37 0,92 g/t Au und 0,97% Sb über 60 m (4,34 g/t AuEq ab 244 m), DDH-38 1,28 g/t Au und 0,34% Sb über 115 m (2,50 g/t AuEq ab 42 m), DDH-43 1,08 g/t Au und 0,69% Sb über 93 m (3,51 g/t AuEq ab 71 m) sowie DDH-45 gleich doppelt mit 6,53 g/t Au und 0,07% Sb über 44 m (6,79 g/t AuEq ab 199 m) und 1,15 g/t Au und 0,48% Sb über 64 m (2,85 g/t AuEq ab 303 m).

Entscheidend: Das AuEq wurde konservativ gerechnet (Formel: AuEq = Au (g/t) + 3,52 × Sb %); 2.200 USD/oz Au, 35.600 USD/t Sb; 100% Au-Recovery, 70% Sb-Austragung) - also rund 35% unter den aktuellen Spotpreisen. Gleichzeitig notiert Antimon selbst auf Rekordniveau (aktuell ~55.000 USD/t vs. ~11.600 USD/t zu Jahresbeginn) - ein massiver Preishebel, der sich direkt im Goldäquivalent niederschlägt.

Genau deshalb treibt das Team die Integration von Antimon in eine neue Gold-Antimon-Ressourcenschätzung aktiv voran. Das Ziel ist klar: AuEq nach oben, Projektwert nach oben - und das auf Basis eines ohnehin schon vielversprechenden dualen Systems mit rund 1,0 Moz Gold ("angezeigt') plus 1,15 Moz Gold ("abgeleitet'). In Summe wandelt sich "Crucero' vom starken Goldprojekt zum strategischen Metall-Champion mit zwei Triebwerken - Gold + Antimon - in einem Markt, in dem Sb für kritische Lieferketten unersetzlich ist. Genau die Sorte Katalysator, die Bewertungsabschläge pulverisiert und die nächste Bewertungsstufe freischaltet.

Weitere Bestätigung einer außergewöhnlichen Antimon-Mineralisierung auf "Crucero'!

Im Rahmen der fortlaufenden Analyse und Validierung historischer Bohrergebnisse konnte die bereits Ende April in der Bohrdatenbank identifizierte Antimon-(Sb)-Mineralisierung jetzt um weitere fette Volltreffer ergänzt werden:

Bohrung CPC 10-1 mit 2,03 g/t Goldäquivalent (AuÄq) (1,58 g/t Au, 0,13% Sb) über 133,1 m

Bohrung CPC 10-3 mit 2,25 g/t AuÄq (1,54 g/t Au, 0,20% Sb) über 88 m

Bohrung DDH-07 mit 30,41 g/t AuÄq (3,72 g/t Au, 7,58% Sb) über 2,0 m

Bohrung DDH-24 mit 2,54 g/t AuÄq (1,44 g/t Au, 0,31% Sb) über 107 m

Bohrung DDH-27 mit 4,01 g/t AuÄq (2,06 g/t Au, 0,55% Sb) über 56 m

Bohrung DDH-34 mit 6,25 g/t AuÄq (1,88 g/t Au, 1,24% Sb) über 20 m

Insgesamt umfasst die Analyse des reichhaltigen "Crucero'-Fundus nun 79 Bohrlöcher sowie 657 Grabenuntersuchungen, einschließlich über 17.000 Golduntersuchungen und über 10.000 Antimon-Untersuchungen.

Alles in allem untermauern diese Auswertungen "Cruceros' bombastisches Potenzial sowohl für Gold - wie auch für Antimon.

Prognosen zufolge soll der Markt für dieses seltene Halbmetall in diesem Jahr einen Wert von 2,15 Mrd. USD erreichen und bis zum Jahr 2035 auf 3,17 Mrd. USD anwachsen, bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4,0%1.

Quelle: https://www.futuremarketinsights.com/reports/antimony-market

Getrieben wird dieses Wachstum vor allem durch die stetig steigende Antimon-Nachfrage im Bereich des Brandschutzes, der Energieeffizienz, für Batterien in Elektrofahrzeugen und für Speichersysteme bei erneuerbaren Energien. Nicht zuletzt spielt Antimon auch für das Militär eine entscheidende Rolle, beispielsweise als wichtiger Bestandteil von Kommunikations- und Nachtsichtgeräte, Sprengstoffe und Munition.

China steht mit über Hälfte der globalen Produktion mit weitem Abstand an der Spitze der Antimon-herstellenden Länder und hatte mit seinen Export-Einschränkungen im letzten Jahr und dem Export-Bann für die USA für eine Verdopplung des Antimon-Preises von 8,91 USD pro Pfund im Juli 2024 auf 17,50 USD/Pfund im September 2024 gesorgt2.

Quelle: U.S. Geological Survey, 2025

Umso mehr rücken Projekte wie "Crucero' in den Fokus der Märkte und Investoren, um die Versorgung mit Antimon weiterhin und unabhängig von China und von Russland als weltweit drittgrößten Antimon-Produzenten zu gewährleisten.

Optionsvereinbarung für "Boa Vista'-Projekt kann GoldMining bis zu 7 Mio. CAD bringen!

Mit dem Abschluss einer verbindlichen "Earn-In'-Vereinbarung über sein brasilianisches Power-Projekt "Boa Vista' sichert sich GoldMining (WKN: A2DHZ0) weiteres fettes Kapital. Dem Deal zufolge kann sich Australian Mines Limited mit bis zu 80% an GoldMinings Asset im Top-Tier Goldbezirk "Tapajós' beteiligen. Damit können bis zu 7 Mio. CAD in GoldMinings Kassen fließen. Gleichzeitig würde das Unternehmen, falls Australian Mines seine Option vollständig ausübt, weiterhin 20% an "Boa Vista' halten.

?

Quelle: GoldMining

Im Detail überweist Australian Mines nicht rückzahlbare 55.000 CAD in bar und gibt Stammaktien im Wert 884.000 CAD aus. Dazu übernimmt man Mindestexplorationsausgaben in Höhe von 3.978.000 CAD und tätigt drei jährliche Barzahlungen an GoldMining (WKN: A2DHZ0) in Höhe von 250.000 CAD. Perspektivisch wollen Australian Mines und GoldMining ein Joint Venture (51/49) für "Boa Vista' gründen, wobei Australian Mines dessen erster Betreiber sein wird.

GoldMining mittendrin und voll dabei in der Kupferpreisrallye!

Mit rund 20% hat der Kupferpreis ein sattes Fünftel gegenüber dem Vorjahr zugelegt. Angesichts der mächtig stark steigenden Nachfrage nach Kupfer als für die Energie- und Mobilitätswende unverzichtbares Metall, ist bei der Preisrallye kein Limit nach oben in Sicht. Das und die Tatsache, dass das Kupferdefizit bis zur Mitte des nächsten Jahrzehnts bei knapp 10 Millionen Tonnen liegen könnte3, befeuern auch GoldMinings (WKN: A2DHZ0) dynamischen Wachstumskurs.

Denn der Diversifikations-Durchstarter sitzt mit seinen 100% unternehmenseigenen Projekte in vornehmlich Tier-1-Bergbauregionen auf Mineralressourcen von phänomenalen über 1,2 Milliarden Pfund Kupfer in den Kategorien "Gemessen und Angezeigt' und auf weiteren 0,5 Milliarden Pfund in der Kategorie "Abgeleitet'. Hinzu kommt die strategische Beteiligung von etwa 79% an U.S. GoldMining Inc. In dessen Portfolio befindet sich das Ausnahme-Asset "Whistler' in Alaska, mit über 1 Milliarde Pfund Kupfer an "angezeigten'-Ressourcen und über 300 Millionen Pfund Kupfer in "abgeleiteten'-Ressourcen sowie fette Unzen an Gold und Silber.

Infrastrukturinitiative in Alaska kommt auch "Whistler'-Projekt zugute!

Ende Juli haben der Bundesstaat Alaska und die Alaska Industrial Development and Export Authority ("AIDEA') einen Genehmigungsantrag für das "West Susitna Access'-Project eingereicht, eine 78,5 Meilen lange, ganzjährig befahrbare Zufahrtsstraße durch Matanuska-Susitna Borough.

Quelle: U.S. GoldMining

Was dieses Bauvorhaben für GoldMining (WKN: A2DHZ0) so wichtig macht, ist, dass durch diese Infrastrukturmaßnahme das Top-Projekt "Whistler' von U.S. GoldMining - daran ist GoldMining ja mit fetten rund 79% beteiligt - mit der bestehenden Autobahn-, Eisenbahn-, Strom- und Hafeninfrastruktur im östlichen Teil von Matanuska-Susitna Borough verbunden wird und damit unter anderem auch quasi direkten Zugang zu Alaskas Hauptstadt Anchorage ebenso wie zu Palmer und Wasilla hat, wo eine große Zahl hochqualifizierter Fachkräfte vorhanden ist.

Fazit: Wachstum auf allen Ebenen!

GoldMining (WKN: A2DHZ0) schaltet jetzt sichtbar den nächsten Gang ein: Der frische "Flow-Through'-Kapitalzufluss beschleunigt die Wiederaufnahme der Arbeiten in "Yellowknife' - inklusive geprüftem Potenzial auf lithiumhaltige Pegmatite - während die außergewöhnlichen Antimon-Treffer auf "Crucero'die Tür zu kritischen Metallen weit aufstoßen. Gleichzeitig sorgt die "Earn-In'-Vereinbarung für "Boa Vista'für zusätzlichen Kapitalzufluss und strategischen Fokus, und in Alaska verbessert der "West Susitna Access' die Erreichbarkeit von U.S. GoldMinings "Whistler' - ein Hebel, von dem GoldMining (WKN: A2DHZ0) als ~79% Eigentümer überproportional profitieren kann. Zusammen mit substanziellen Kupferressourcen im Portfolio entsteht ein seltener, mehrgleisiger Wachstums-Motor über Gold, Kupfer und Antimon - mit klaren Katalysatoren und starkem Momentum.

CEO Alastair Still bringt es auf den Punkt: Die jüngsten Schritte bestätigen, "dass die strategische Ausrichtung in die genau richtige Richtung weist - nämlich hin zu weiterem dynamischen Wachstum". Besonders hervor hebt er, dass "mit dem erfolgreichen Abschluss der "Flow-Through'-Finanzierung "Yellowknife' jetzt "gezielter und schneller" vorangetrieben werden kann - flankiert von Antimon-Upside auf "Crucero', der wertschaffenden Optionsvereinbarung für "Boa Vista' sowie Rückenwind durch die Infrastruktur-Initiative in Alaska und die laufende Kupferpreisrallye. Wer auf Diversifikation mit klaren Triggern setzt, findet bei GoldMining (WKN: A2DHZ0) das Komplettpaket für die nächste Bewertungsstufe.

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: 1https://www.futuremarketinsights.com/reports/antimony-market, 2U.S. Geological Survey, 2025, 3https://www.spglobal.com/commodity-insights/en/news-research/latest-news/energy-transition/071422-world-

copper-deficit-could-hit-record-demand-seen-doubling-by-2035-s-p-global, GoldMining, GoldMining Pressemeldungen vom 20.08., 29.07., 21.07., 01.07., 17.06., Intro-Bild: stock.adobe.com

