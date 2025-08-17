Warten auf Jackson Hole...: Wochenrückblick KW 33-2025: Sommerpause vorbei für Jerome Powell?!

Anzeige / Werbung

Wall Street auf Rekordkurs! Trotz höherer US-Inflation bleibt die Zinssenkungs-Hoffnung intakt. Gold stabil, Kupfer steigt. Nächste Woche: Daten, Konsum & Powells Rede in Jackson Hole im Fokus!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die Märkte lassen sich auch weiterhin nicht bremsen - selbst höhere Inflationsdaten konnten die gute Stimmung kaum trüben.

Quelle: onvista.de

Die Wall Street kletterte sogar auf neue Rekordstände und Anleger scheinen fest davon überzeugt, dass die US-Notenbank im September die Zinsen senken wird.

Märkte weiter im Rallye-Modus!

Der Wochenauftakt war vielversprechend: ein schwächer als erwarteter US-Verbraucherpreisindex stützte die Erwartung auf eine baldige Zinssenkung und schob die Kurse nach oben. Doch am Wochenschluss dämpften kräftig gestiegene Produzentenpreise die Euphorie etwas. Noch ist das aber kein Game-Changer - zu stark bleibt der Optimismus rund um die Zinspolitik der Fed.

Rohstoffe: Kupfer trotzt Gegenwind!

Kupfer verteuerte sich leicht und notiert in London bei 9.766,- USD je Tonne am Spot-Markt. Trotz eines festen Dollars, schwacher China-Nachfrage und den drohenden Zöllen bleibt das rote Metall stabil. Rückenwind kam von Antofagasta: Der chilenische Produzent glänzte mit fast 60% Gewinnanstieg dank höherer Produktion und gestiegener Preise. Der große Wochengewinner aber war Lithium.

Quelle: Minerdeck auf X

Gold verlor etwas an Wert und notiert bei rund 3.380,- USD je Unze. Geopolitische Spannungen und die Weiteren Käufe der Zentralbanken halten die Nachfrage nach dem sicheren Hafen hoch.

Ausblick: Blick nach Jackson Hole!

Die kommende Woche dürfte ruhiger verlaufen, da viele Marktteilnehmer noch in den Sommerferien sind. Dennoch stehen wichtige Termine bevor: PMI-Daten aus den USA und Europa, Inflationszahlen der Eurozone sowie US-Konsumdaten durch die Quartalsberichte von Walmart, Home Depot und Target. Den Höhepunkt bildet das jährliche Fed-Symposium in Jackson Hole, wo Jerome Powell mit Spannung erwartete Worte zur künftigen Geldpolitik sprechen wird. Wie auch immer, Rohstoffe und Rohstoffunternehmen sollten weiterhin gefragt sein. Warum, das können Sie in unserem folgenden Wochenrückblick nachlesen.

Angehender Produzent gibt Gas

Drei Katalysatoren, ein Ziel: Untertage-PEA + Permit - die Neubewertung läuft an!

Der weltweite Silbermarkt befindet sich in einer historisch angespannten Lage: Die jährliche Nachfrage übersteigt das Angebot seit Jahren deutlich.

Lesen Sie mehr

Kurshebel in Serie...

Dynamischer Aufsteiger mit massiven Projekthebeln - formiert sich der nächste Kurssprung?!

Mit einem weit hörbarem Paukenschlag hat der Metall-Power-Player Discovery Silver (WKN: A3CM15) das Jahr 2025 eingeläutet. Der sensationelle Kracher dabei war die Übernahme des Ausnahme-Assets "Porcupine' von Newmont.

Lesen Sie mehr

Axo Copper / Mogotes Metals

Kupfernachfrage wird steigen

Laut der Internationalen Energieagentur wird bis 2040 die Kupfernachfrage um etwa 30 Prozent zunehmen.

Lesen Sie mehr

Goldshore Resources / Southern Cross Gold

Noch kein Ende bei den Goldzöllen

Also die Schweiz muss wohl keine Zölle auf Gold fürchten, so der neueste Stand der Dinge. "Auf Gold werden keine Zölle erhoben", so der US-Präsident.

Lesen Sie mehr

Bohrfeuerwerk und Deal fix…

Grandiose Bohrtreffer, strategische Expansion: Kurshebel für eine Tier-1-Multimetall-Story!

Anfang Mai war Green Bridge Metals' (WKN: A3EW4S) Übernahme von bis zu 70% am Mega-Projekt "Serpentine' in Minnesota noch eine unverbindliche Absichtserklärung mit Encampment Minerals.

Lesen Sie mehr

Uranium Royalty / IsoEnergy

Ohne Energie und Rohstoffe läuft nichts

Weltweit steigt der Stromverbrauch und das so schnell wie seit über einem Jahrzehnt nicht mehr.

Lesen Sie mehr

Canada Nickel Company / Green Bridge Metals

Elektromobilität und stationäre Energiespeicher erfordern Rohstoffe

Der Bedarf an Metallen wie Lithium, Kobalt, Nickel, Kupfer wird immer schwieriger zu decken. Lithium-Ionen-Akkus werden mehr und mehr gebraucht.

Lesen Sie mehr

Endeavour Silver / Discovery Silver

Silber ist das grüne Metall der Zukunft

Der industrielle Bedarf, die Nachfrage der Anleger und das Angebotsdefizit werden den Silberpreis anheizen.

Lesen Sie mehr

OR Royalties / Gold Royalty

August - ein guter Monat für den Goldpreis

In den letzten Monaten ging es mehr seitwärts mit dem Preis des edlen Metalls. Der August ist in der Regel der drittbeste Goldmonat.

Lesen Sie mehr

Important milestones achieved

TOP-Silberproduzent - So geht energiegeladenes Wachstum!

Wer als Investor nach Wertschöpfung sucht, sollte sich den Namen "Endeavour Silver" ganz oben auf dem Wunschzettel notieren. Denn genau darauf zielt die Strategie des Silbermarkt-Players mit seiner Wachstumsdynamik ab.

Lesen Sie mehr

+++ Kupferboom 2.0 +++

La Huerta in Mexiko mit zweistelligen Gehalten! Jetzt beginnt die Jagd nach der Quelle!

Kupfer bleibt das Zukunftsmetall - die jüngste Korrektur eröffnet sogar neuen Spielraum. Trotz des tarifbedingten "Flash-Crashs" notiert das rote Metall 2025 weiterhin rund 8% über dem Jahres-Startniveau!

Lesen Sie mehr

Viele Grüße und ein glückliches Händchen beim Handeln,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: Quellen: marketscreener.com, onvista.de, eigener Research, Bildquellen: tradingeconomics.com, onvista.de, MinerDeck, Intro Bild: stock.adobe.com,

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research GmbH oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research GmbH oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/ .

Enthaltene Werte: CA29258Y1034,CA91702V1013,CA13515Q1037,CA82831T1093,CA38071H1064,CA2546771072,CA38150N1078,CA3929211025,CA6080111025,CA8426851090,CA46500E8678,CA68390D1069,CA00248Y1079