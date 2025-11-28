Analysten: Kupfer - Anstieg bis auf 13.000 US-Dollar dank Knappheit & Energiewende!

Anzeige / Werbung

UBS sieht Kupfer vor neuer Preisrunde: Produktionsstörungen und starke Nachfrage aus Energiewende, Netzausbau und Rechenzentren könnten die Notierungen bis Ende 2026 auf ~13.000 US$/t treiben - Defizite weiten sich aus.

Die Schweizer Großbank UBS rechnet damit, dass der Kupferpreis in den kommenden Jahren weiter zulegt. In einer aktuellen Analyse verweist das Institut auf eine Kombination aus knapperem Angebot infolge von Produktionsstörungen und robustem strukturellem Bedarf durch Elektrifizierung und Investitionen in saubere Energien. Kupfer bleibt damit im Fokus als Schlüsselrohstoff für Energiewende und Infrastruktur.

Kupfermarkt: Engpässe auf der Angebotsseite

Für März 2026 hebt UBS ihre Prognose für Kupfer auf 11.500 US-Dollar je Tonne an, für Juni und September 2026 auf 12.000 beziehungsweise 12.500 US-Dollar. Neu eingeführt wurde zudem ein Ziel von 13.000 US-Dollar je Tonne für Dezember 2026. Parallel dazu werden die erwarteten Angebotsdefizite deutlich nach oben angepasst: Statt eines Fehlbetrags von 53.000 Tonnen im Jahr 2025 kalkuliert die Bank nun mit rund 230.000 Tonnen, für 2026 mit etwa 407.000 Tonnen.

