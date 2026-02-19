The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 19.02.2026

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 19.02.2026



ISIN Name

AU0000416109 RYZON MATERIALS LTD.

CA11120Q3026 BRIXTON METALS CORP.

CA30219M1059 EXPLOITS DISCOVERY CORP.

CA30321D2095 FABLED COPPER CORP.

CA7270532095 PLANET VENTURES

CA86084H4070 STI.GRP.INC. O.N.

CH0308403085 GENEURO SA SF-,05

ES0105376000 ARIMA REAL EST.SOC. EO 1

FR0013335742 COGELEC S.A. EO-,45





© 2026 Xetra Newsboard