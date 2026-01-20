Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 20 janvier/January 2026) - The common shares of Fabled Copper Corp. will be delisted from the CSE at market close today, January 20, 2026.

Fabled Copper Corp. Resources is currently suspended. See Bulletin 2024-0508.

_________________________________

Les actions ordinaires de Fabled Copper Corp. seront radiées de la CSE à la clôture du marché aujourd'hui, le 20 janvier 2026.

Fabled Copper Corp. Resources est actuellement suspendue. Voir le Bulletin 2024-0508.

Date: Market Close/Clôture du marchés le 20 JAN 2026 Symbol(s)/Symbole(s): FABL

Source: Canadian Securities Exchange (CSE)