Das Instrument NC4 SE0005101003 NEXAM CHEMICAL HOLDING AB EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 20.01.2026 und ex Kapitalmassnahme am 21.01.2026

The instrument NC4 SE0005101003 NEXAM CHEMICAL HOLDING AB EQUITY is traded cum capital adjustment on 20.01.2026 and ex capital adjustment on 21.01.2026



Das Instrument 5TL FR0013335742 COGELEC S.A. EO-,45 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 20.01.2026 und ex Kapitalmassnahme am 21.01.2026

The instrument 5TL FR0013335742 COGELEC S.A. EO-,45 EQUITY is traded cum capital adjustment on 20.01.2026 and ex capital adjustment on 21.01.2026



Das Instrument OCI1 ES0167050915 ACS,ACT.CO.SER.INH.EO-,50 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 20.01.2026 und ex Kapitalmassnahme am 21.01.2026

The instrument OCI1 ES0167050915 ACS,ACT.CO.SER.INH.EO-,50 EQUITY is traded cum capital adjustment on 20.01.2026 and ex capital adjustment on 21.01.2026



Das Instrument MMQ CA60255C8850 DEFINIUM THERAPEUTICS INC EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 20.01.2026 und ex Kapitalmassnahme am 21.01.2026

The instrument MMQ CA60255C8850 DEFINIUM THERAPEUTICS INC EQUITY is traded cum capital adjustment on 20.01.2026 and ex capital adjustment on 21.01.2026





© 2026 Xetra Newsboard