Die größte Bewertungslücke im globalen Mental-Health-Markt

Optimi Health wird kommerziell - während Compass Pathways auf 810 Mio. USD steigt

Es gibt Momente in neuen Wachstumsbranchen, in denen die Schere zwischen Realität und Erwartung so weit auseinandergeht, dass sie ganze Sektoren neu bewertet. Genau das passiert jetzt im Markt für psychedelische Medizin.

Und die beiden Namen, die dieses Ungleichgewicht definieren, sind:

Optimi Health (WKN: A2QQEL | FSE: 8BN)

vs.

Compass Pathways (NASDAQ: CMPS)

Beide Unternehmen arbeiten im selben medizinischen Feld. Beide entwickeln psilocybinbasierte Therapien gegen therapieresistente Depression (TRD). Beide stehen im Zentrum einer regulatorischen Revolution im Mental-Health-Sektor.

Doch ein entscheidender Unterschied trennt sie:

Compass ist 810 Mio. USD wert - Optimi wird mit nur ~20 Mio. Euro bewertet.

Compass ist prä-kommerziell.

Optimi behandelt heute bereits echte Patienten.

Nach den neuesten Nachrichten kann man diese Diskrepanz nicht mehr übersehen.

BREAKING: Optimi (WKN: A2QQEL | SYM: 8BN) exportiert natürlich gewonnenen Psilocybin nach Australien - Therapien für TRD-Patienten haben begonnen

Am 19. Februar 2026 meldete Optimi die erfolgreiche Lieferung seiner GMP-hergestellten, natürlich gewonnenen 5 mg Psilocybin-Kapseln nach Australien.

Diese werden dort im Rahmen des Authorised Prescriber Scheme eingesetzt - direkt für Patienten, die an therapieresistenter Depression leiden.

Damit verfügt Optimi nun über:

Zwei zugelassene psychedelische Arzneimittel im Markt

Zwei Produkte, die aktiv in Australiens Gesundheitssystem genutzt werden

Zwei Beweise für internationale pharmazeutische Lieferfähigkeit

Australische Patienten - inklusive Veteranen, deren Behandlung durch das Department of Veterans' Affairs (DVA) erstattet werden kann - erhalten nun Optimi-Produkte.

Das ist kein Konzept.

Das ist keine hypothetische zukünftige Vision.

Das ist kommerzieller Einsatz im realen Gesundheitssystem.

Während der Aktienkurs?

Noch immer auf Mikrokapitalisierungsniveau.

Und jetzt der Vergleich: Compass Pathways - 810 Mio. USD Bewertung, 8,50 USD pro Aktie … aber KEIN einziger Patient außerhalb klinischer Studien

Compass Pathways handelt aktuell bei:

ca. 8,50 USD pro Aktie

ca. 810 Mio. USD Marktkapitalisierung

Und wie viele Patienten wurden bei Compass bisher außerhalb klinischer Studien behandelt?

Null.

Compass ist weiterhin:

In Phase-IIb- und Phase-II-Studien

Komplett innerhalb kontrollierter Forschungsprogramme

Ohne kommerziellen Vertrieb

Ohne internationale Exporte

Ohne realen Zugang zu nationalen Gesundheitssystemen

Und dennoch bewertet der Markt dieses Modell mit fast 1 Milliarde USD.

Optimi besitzt, was Compass nicht hat: echten Marktzugang - JETZT

Vergleichen wir die Realität:

Optimi Health

Zwei zugelassene, GMP-zertifizierte Medikamente

Kommerzielle Auslieferung an echte Patienten

Voll in ein nationales medizinisches Programm integriert

Export-Lizenz über Health Canada (Drug Establishment Licence)

Nationale Datenerfassung zur Wirksamkeit (ANU)

Natürlich gewonnener Psilocybin - kein synthetischer Kandidat

Vollständige Prozesskontrolle: Anbau → Extraktion → Verkapselung

Milliardärs-Familienunterstützung (JJ Wilson)

NASDAQ-Uplist in Vorbereitung

Compass Pathways

Keine kommerziellen Patienten

Keine Vertriebsinfrastruktur

Keine internationalen Exporte

Nur synthetisches Psilocybin im Entwicklungsstadium

Hohe F&E-Kosten

Reine Pipeline-Bewertung

Marktkapitalisierung: 810 Mio. USD

Fazit:

Compass verkauft eine Vision.

Optimi verkauft ein Medikament.

Und dennoch ist Compass ~40-mal höher bewertet.

Diese Art von Bewertungsfehler verändert Sektoren

Die Börse liebt große Geschichten.

Aber die Börse unterschätzt oft die Infrastruktur - bis sie plötzlich unverzichtbar wird.

Compass:

Große Banken

Große Platzierungen

Große Erwartungen

Optimi:

Echte Produkte

Echte Patienten

Echte regulatorische Freigaben

Echte Lieferketten

Welche dieser beiden Firmen ist der Wahrscheinlichkeit nach näher an realem Umsatzwachstum?

Nicht die Milliarde-für-Forschung-Firma.

Warum die neuesten Optimi-News ein Wendepunkt sind

Der Export von Psilocybin in ein reguliertes nationales Programm ist ein Beweis für:

Regulatorische Glaubwürdigkeit

Produktionsqualität

Globale Lieferfähigkeit

Konsistenz auf Pharma-Niveau

Fähigkeit zur Skalierung

Nachhaltige Zukunftsfähigkeit

Das ist genau die Art von Infrastruktur, die weltweit benötigt wird, sobald psychedelische Medizin breit zugelassen wird.

Optimi hat sie jetzt schon.

Compass will sie irgendwann später haben.

Und der Markt bewertet Optimi dennoch wie ein Start-up.

Die Bewertungsformel ist verrutscht - komplett

Compass Market Cap: 810.000.000 USD

Optimi Market Cap: ~20.000.000 EUR

Compass kommerzielle Patienten: 0

Optimi kommerzielle Patienten: JA - in Australien

Compass internationale Exporte: 0

Optimi internationale Exporte: MDMA + Psilocybin

In keinem rationalen Modell sollte die Infrastruktur-Lieferfirma wertloser sein als die prä-kommerzielle Entwicklungsfirma, die auf zukünftige Zulassungen hofft.

Und jetzt kommt die große Upside: Katalysatoren überall

Optimi steht vor einer Kette potenzieller Re-Rating-Auslöser:

Steigende Psilocybin-Nachfrage in Australien

Weitere internationale Genehmigungen

Größere Dosierungsformate

Umsatzrelevante Klinikverträge

Regierungsnahe Therapieprogramme für Veteranen

NASDAQ-Uplist in 2026

Institutionelles Interesse

Vergleichswerte, die 20-40× höher bewertet sind

Diese Kombination kann Micocaps in Midcaps verwandeln.

Schlusswort: Die Märkte wachen immer spät auf - aber sie wachen auf

Compass mit 810 Mio. USD Bewertung passt zum Biotech-Narrativ.

Dass Optimi - ein Unternehmen, das heute bereits liefert, exportiert, dokumentiert und Patienten versorgt - bei 20 Mio. EUR steht, zeigt nur eines:

Der Markt bewertet Erwartungen, nicht Ergebnisse.

Noch.

Doch wenn regulatorische Realität auf kommerzielle Infrastruktur trifft,

kommt es häufig zu den größten Neubewertungen eines Jahrzehnts.

Optimi ist exakt in dieser Zone.

