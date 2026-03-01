Erste Psilocybin-Behandlungen laufen - warum steht Optimi noch bei Pennystock-Level?!

Anzeige / Werbung

Optimi Health erreicht klinische Realität: Natürliche Psilocybin-Kapseln jetzt zur Behandlung therapieresistenter Depressionen in Australien im Einsatz.

Dieser Artikel wird im Auftrag von Optimi Health Corp. veröffentlicht.

Der globale Markt für psychedelische Arzneimittel hat gerade einen weiteren historischen Meilenstein erreicht - und Optimi Health (WKN: A2QQEL | FSE: 8BN) steht im Mittelpunkt.

In Australien wurden erstmals Patienten mit therapieresistenter Depression (TRD) mit Optimis natürlich gewonnenen 5-mg-Psilocybin-Kapseln behandelt - unter dem Authorised Prescriber Scheme, dem national regulierten medizinischen Zugangsprogramm des Landes.

Das ist kein Pilotprojekt.

Keine Beobachtungsstudie.

Das ist regulierte medizinische Behandlung mit einem pharmazeutischen Fertigarzneimittel von Optimi - geliefert, abgegeben und verabreicht innerhalb eines vollständig staatlich definierten Rahmens.

Und eines wird klar:

Optimi gehört jetzt zu einer globalen Elite von Unternehmen, deren psychedelische Arzneien bereits realen Patienten verabreicht werden.

Klinischer Rollout nur sechs Monate nach dem kommerziellen Start - ein Lehrbuchbeispiel für Execution

Die Behandlungen folgen auf Optimis erste Psilocybin-Lieferung im Jahr 2026 und markieren den frühzeitigen klinischen Rollout des Natur-Psilocybinprodukts in australischen Authorised-Prescriber-Kliniken.

Wichtige Details:

Produktabgabe über Optimis lizenzierte australische Partnerapotheke

Importgenehmigungen vor der klinischen Anwendung erteilt

Verabreichung ausschließlich durch autorisierten Klinikärzte

Vollständige Einhaltung aller australischen Bundesvorgaben

Damit liefert Optimi den kompletten Wertschöpfungsprozess, den der globale Psychedelikasektor bislang nur theoretisch beschrieben hat:

Herstellung → Export → Apotheke → Arzt → Patient → Outcome-Daten

Viele Unternehmen im Sektor arbeiten noch am Aufbau des ersten dieser Schritte.

Optimi betreibt bereits die gesamte Kette.

Tipp Bei SMARTBROKER+ können Sie Aktien auf Gettex schon ab 0 Euro Gebühren handeln! Hier kostenloses Depot eröffnen

Psilocybin für TRD + MDMA für PTSD: Optimi beliefert BEIDE regulierten Therapiepfade

Der neue Psilocybin-Meilenstein kommt rund sechs Monate nach Optimis kommerziellem Markteintritt in Australien.

Zuvor hatte Optimi bereits:

mehrere MDMA-Lieferungen abgeschlossen

Produkte für PTSD-Behandlungen bereitgestellt

Heute ist Optimi eines der wenigen Unternehmen weltweit, das:

Psilocybin für therapieresistente Depression

MDMA für posttraumatische Belastungsstörung

in ein national reguliertes medizinisches Versorgungssystem liefert.

Das ist ein entscheidender Unterschied.

Der Sektor spricht seit Jahren darüber, dass Psychedelika die psychische Gesundheitsversorgung revolutionieren sollen - doch fast kein Unternehmen hat diesen Punkt erreicht:

Behandlungen außerhalb klinischer Studien.

In echten Patienten.

Unter staatlich autorisierten Ärzten.

Optimi hat ihn erreicht.

GMP-zertifiziert, staatlich zugelassen, international exportiert - Optimi funktioniert wie ein Pharmahersteller

Optimis Produkte sind:

hergestellt in einer akkreditierten kanadischen Produktionsstätte

produziert unter einer Health Canada Drug Establishment Licence

vollständig konform mit den Qualitätsrichtlinien der australischen TGA: TGO 112 TGO 113 (wo zutreffend)



Das sind keine "Psychedelika-Produkte" -

das sind pharmazeutische Arzneimittel, hergestellt und dokumentiert nach regulatorischen Standards.

Genau solche Unternehmen werden in Zukunft die globale Versorgungsinfrastruktur stellen.

Optimi ist bereits dort angekommen.

"Das System funktioniert genau wie vorgesehen." - Mind Medicine Australia

Ilan Hayman von Mind Medicine Australia fasst es treffend zusammen:

"Wir sehen, dass der Authorised-Prescriber-Pfad genau wie vorgesehen funktioniert - er ermöglicht regulierten Zugang für geeignete Patienten unter angemessener klinischer Aufsicht."

"Die frühe Anwendung psilocybin-gestützter Therapie zeigt die sorgfältige Umsetzung durch Kliniker und die zunehmende Reife des australischen Modells."

In klaren Worten:

Australien wird zum weltweit ersten realen Psychedelika-Medizinmarkt - und Optimi beliefert ihn.

Solche Aussagen hört man normalerweise erst, wenn ein Unternehmen bereits mehrere hundert Millionen oder Milliarden wert ist.

Optimi liefert sie - bei rund 20 Mio. Euro Marktkapitalisierung.

Real-World Evidence: Die wertvollste Ressource in der modernen Psychiatrie

Australien erfasst:

Behandlungsdaten

klinische Ergebnisse

patientenberichtete Resultate

…über ein nationales Register, betrieben in Partnerschaft mit der Australian National University (ANU).

Damit verfügt Optimi über etwas, das nur sehr wenige Unternehmen besitzen:

Echte Versorgungsdaten (RWE)

- genau das, was Erstattungsstellen, Versicherer, Regulierungsbehörden und Gesundheitssysteme verlangen.

Während

Compass Pathways ,

, atai Life Sciences und

und Definium Therapeutics

Hunderte Millionen investieren, um irgendwann hier anzukommen,

ist Optimi bereits dort - noch vor einer Nasdaq-Aufnahme.

Warum das entscheidend ist: Dies ist der "Commercial Separation Point"

Die ersten Jahre des Psychedelika-Marktes bestanden aus:

präklinischen Projekten

Studienprogrammen

synthetischen Wirkstoffpipelines

regulatorischen Langstrecken

Doch der Markt belohnt langfristig die Unternehmen, die:

1. Psychedelika pharmazeutisch herstellen

2. international exportieren

3. regulatorische Pfade beherrschen

4. Kliniken versorgen

5. Ärzte unterstützen

6. nationale Ergebnisdaten liefern

Optimi erfüllt jetzt alle sechs Kriterien.

Und das ist erst der Anfang.

Ein Markt, der diese Entwicklung noch nicht eingepreist hat

Optimi steht jetzt im direkten Vergleich zu milliardenschweren Unternehmen:

Compass Pathways - 810 Mio. USD

ATAI Life Sciences - ca. 1.4 Mrd. USD

Definium Therapeutics - 1.58 Mrd. USD

Alle sind präkommerziell.

Alle behandeln keinen einzigen Patienten außerhalb klinischer Studien.

Alle verbrennen Kapital, um dorthin zu gelangen, wo Optimi bereits angekommen ist.

Und dennoch:

Optimi Health Marktkapitalisierung: ~20 Mio. Euro.

Das ist nicht nur eine "Bewertungsdifferenz".

Es ist eine Bewertungsverzerrung, die sich irgendwann heftig korrigieren kann.

Fazit: Optimi hat den echten Markt betreten - und das verändert alles

Mit der ersten klinischen Verabreichung von Psilocybin in Australien ist klar:

Der kommerzielle Rollout ist bestätigt

Reale Patienten werden behandelt

Regulatorische Strukturen funktionieren

Die Versorgungsinfrastruktur steht

Apotheke → Arzt → Patient ist aktiv

Nationale Daten werden gesammelt

Optimi agiert als echter pharmazeutischer Lieferant

Dies ist der Moment, in dem der Markt erkennt:

Optimi Health ist nicht "Teil" des Psychedelika-Sektors -

Optimi führt ihn an.

ALLGEMEINE HINWEISE UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS - BITTE SORGFÄLTIG LESEN

Dies ist eine Werbemitteilung (Marketing Communication) und wurde nicht von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) oder einer anderen Behörde geprüft, genehmigt oder bestätigt. Sie stellt weder eine Finanzanalyse im Sinne des § 34b WpHG noch eine Anlageforschung gemäß MiFID II dar und ist kein Prospekt. Durch den Zugriff auf unsere Inhalte stimmen Sie den nachstehenden Bedingungen zu.

1. Allgemeine Informationen - Keine Anlageberatung

Alle von Machai Capital Inc. veröffentlichten Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Werbezwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Die Materialien sind weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir sind keine lizenzierten Finanzberater, Broker oder Investmentanalysten.

Vor einer Anlageentscheidung sollten Sie:

Eine eigene Recherche und Due Diligence durchführen.

Die offiziellen Offenlegungen des jeweiligen Unternehmens auf regulatorischen Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca) prüfen.

Einen lizenzierten Finanzberater oder Wertpapierexperten konsultieren.

Ihre lokalen Wertpapiergesetze prüfen, wenn Sie außerhalb Deutschlands ansässig sind, da andere Vorschriften gelten können.

Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der bereitgestellten Informationen. Investitionen in spekulative Wertpapiere können zum vollständigen Verlust des investierten Kapitals führen. Frühere Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

2. Offenlegung von Beteiligungen und Handelsabsichten

Der Eigentümer von Machai Capital Inc. hält erhebliche finanzielle Beteiligungen an bestimmten in unseren Inhalten genannten Unternehmen. In vielen Fällen übersteigt unsere Netto-Long-Position 0,5% des ausstehenden Aktienkapitals eines Emittenten, wie es von der MAR-Offenlegungspflicht gefordert ist. Wir kaufen und verkaufen diese Aktien aktiv, auch während oder nach Werbekampagnen, um Gewinne zu erzielen.

Wir werden diese Offenlegung aktualisieren, wenn unsere Beteiligungen relevante Schwellenwerte überschreiten oder unterschreiten.

Wichtiger Hinweis zu Interessenkonflikten

Da wir Aktien dieser Unternehmen besitzen, können unsere Interessen von denen der Anleger abweichen.

Anleger sollten davon ausgehen, dass wir unsere Positionen jederzeit verkaufen können, auch während der Werbung oder Besprechung der Aktie, was den Aktienkurs beeinflussen kann.

Wir übernehmen keine Garantie für die Kursentwicklung oder den künftigen Erfolg der von uns beworbenen Aktien.

3. Einhaltung der BaFin-Vorschriften, Marktmissbrauchsverordnung (MAR) und Insiderhandelsgesetze

Wir halten uns strikt an das Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) und die EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR).

3.1 Erklärung zum Insiderhandel

Wir haben keinen Zugang zu nicht-öffentlichen, wesentlichen Informationen über die von uns besprochenen Unternehmen.

Wir handeln nicht auf Grundlage von Insiderinformationen (Insiderhandel ist gemäß MAR Artikel 14 strikt verboten).

Anleger sollten stets die offiziellen Unternehmensveröffentlichungen prüfen, bevor sie Investitionsentscheidungen treffen.

3.2 Marktmanipulation und Pump-and-Dump-Haftungsausschluss

Gemäß MAR Artikel 12 beteiligen wir uns nicht an:

Der Verbreitung irreführender Informationen zur Manipulation von Aktienkursen.

Der künstlichen Erzeugung von Nachfrage durch koordinierte Handelsstrategien.

Pump-and-Dump-Strategien, Wash-Trading oder irreführenden Kursangaben.

Jeder Leser, der auf Basis von Werbematerialien handelt, tut dies auf eigenes Risiko.

4. Anlagerisiken - Spekulative Aktien und Liquiditätsprobleme

Investitionen in Wertpapiere, insbesondere solche mit geringer Marktkapitalisierung oder niedrigem Handelsvolumen, sind mit erheblichen Risiken verbunden.

Wesentliche Risikohinweise

Hohe Volatilität - Aktienkurse können aufgrund geringer Liquidität stark schwanken.

Risiko der Marktmanipulation - Klein- und Nebenwerte sind anfälliger für Kursmanipulationen.

Möglichkeit eines Totalverlusts - Es gibt keine Garantie für Renditen, und Verluste können 100% des investierten Kapitals betragen.

Keine Liquiditätsgarantie - Der Verkauf von Aktien zu einem gewünschten Preis kann unmöglich sein.

Wir raten Anlegern dringend, diese Risiken sorgfältig abzuwägen, bevor sie investieren.

5. Bezahlte Werbung und Offenlegung der Vergütung

Diese Mitteilung stellt bezahlte Werbung dar. Machai Capital Inc. erhält ausschließlich Vergütungen direkt von den Unternehmen, für die wir Marketing- und Werbedienstleistungen erbringen.

Vergütungsdetails

Machai Capital Inc. wird ausschließlich von den beworbenen Unternehmen bezahlt und erhält keine Vergütung von Dritten.

Die Vergütung kann in Bar, Aktien, Optionen oder anderen Finanzinstrumenten erfolgen.

Werbemaßnahmen stellen einen erheblichen Interessenkonflikt dar.

Direkte Beauftragung durch Unternehmen

Machai Capital Inc. wird immer direkt von den Unternehmen beauftragt, die wir bewerben.

Wir erbringen ausschließlich Marketing- und Werbedienstleistungen und sind nicht in das Unternehmensmanagement oder Geschäftsentscheidungen eingebunden.

Gehen Sie davon aus, dass alle Inhalte bezahlte Werbung sind

Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, sollten Leser davon ausgehen, dass sämtliche aktienbezogenen Inhalte gesponsert und finanziell beeinflusst sind.

6. Zukunftsgerichtete Aussage

Einige Inhalte enthalten zukunftsgerichtete Aussagen über die künftige Unternehmensentwicklung, Kurssteigerungen oder Markttrends. Diese Aussagen basieren auf Annahmen und unterliegen erheblichen Unsicherheiten.

Es besteht keine Garantie, dass sich die Erwartungen erfüllen. Zukunftsgerichtete Aussagen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

7. Haftungsausschluss und Haftung für Inhalte Dritter

Machai Capital Inc. garantiert nicht die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Zuverlässigkeit der veröffentlichten Inhalte.

Wir haften nicht für Investitionsverluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Verlinkte Webseiten Dritter unterliegen nicht unserer Kontrolle, und wir übernehmen keine Verantwortung für deren Inhalte.

Investitionsentscheidungen erfolgen auf eigenes Risiko.

8. Gesetzliche und regulatorische Verweise

Für offizielle regulatorische Informationen besuchen Sie bitte:

BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) - www.bafin.de

EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) - eur-lex.europa.eu

Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) - www.buzer.de/gesetz/4655/index.htm

Unternehmensoffenlegungen (SEDAR+ für kanadische Börsennotierungen) - www.sedarplus.ca

Schlussbemerkung

Durch die Nutzung unserer Inhalte erkennen Sie die Bedingungen dieses Haftungsausschlusses an. Anleger sollten stets Vorsicht, Skepsis und Sorgfalt walten lassen, bevor sie finanzielle Entscheidungen treffen. Wir garantieren nicht den unternehmerischen Erfolg oder das Fortbestehen eines Unternehmens.

Machai Capital Inc. und seine Vertreter übernehmen keine Haftung für finanzielle Verluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Medieninhaber und Herausgeber:

Machai Capital Inc.

17565 58 Ave #101, Surrey,

BC V3S 4E3

Verantwortlicher für den Inhalt:

Suneal Sandhu, suneal@machaicapital.com

Enthaltene Werte: CA68405H1001,NL0015000DX5,CA24477V1058