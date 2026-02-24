150 Mio. USD für Compass - Optimi ist der wahre Gamechanger

Anzeige / Werbung

Optimi Health tut bereits, wovon Compass noch träumt!

Dieser Artikel wird im Auftrag von Optimi Health Corp. veröffentlicht.

Es gibt Momente in jungen Wachstumsbranchen, in denen die Kapitalmärkte klar zeigen, was sie glauben zu verstehen -

und was sie völlig falsch bewerten.

Genau das passiert gerade im Markt für psychedelische Medizin.

Compass Pathways (NASDAQ: CMPS) - ein Unternehmen ohne kommerzielle Patienten, ohne zugelassene Produkte und ohne reale Distribution - hat soeben eine 150-Millionen-USD-Kapitalerhöhung zu 8 USD pro Aktie platziert.

17.500.000 ADS zu 8,00 USD

150 Mio. USD Bruttoerlös

Wall-Street-Syndikat: Jefferies, TD Cowen, Cantor, Stifel, HC Wainwright

Jefferies, TD Cowen, Cantor, Stifel, HC Wainwright Einsatz der Mittel: Finanzierung von Phase-3-Studien, PTSD-Programmen, Vorbereitung einer zukünftigen Kommerzialisierung

Und jetzt der entscheidende Punkt:

Compass ist 810 Mio. USD wert - ohne ein einziges Medikament außerhalb klinischer Studien abgegeben zu haben.

Im Gegensatz dazu:

Optimi Health (WKN: A2QQEL | FSE: 8BN) ist bereits kommerziell tätig - und wird dennoch nur mit ~20 Mio. Euro bewertet.

Das ist kein Bewertungsunterschied.

Das ist ein kompletter Marktfehler.

Tipp Bei SMARTBROKER+ können Sie Aktien auf Gettex schon ab 0 Euro Gebühren handeln! Hier kostenloses Depot eröffnen



WALL STREET PUMPT 150 MIO. USD IN EIN ZUKUNFTSSZENARIO

WÄHREND OPTIMI SCHON HEUTE LIEFERT**

Compass verfügt derzeit über:

Keine zugelassenen psychedelischen Medikamente

Keine Versorgung realer Patienten

Keine internationale Lieferfähigkeit

Keine fertigen pharmazeutischen Produkte

Keine GMP-Produktionslinie

Kein natürlich gewonnenes Psilocybin

Kein Direct-to-Clinic-Modell

Trotzdem bewertet die Börse dieses Unternehmen mit:

810.000.000 USD + frische 150.000.000 USD Kapitalzufuhr.

Warum?

Weil Investoren an die zukünftige Kommerzialisierung glauben.

Jetzt sehen wir uns Optimi an:

Optimi lebt bereits das, wofür Compass gerade 150 Mio. USD eingesammelt hat.

OPTIMI LIEFERT. COMPASS TESTET.

Compass möchte eines Tages kommerzielle Produkte liefern.

Optimi liefert sie bereits.

Optimi exportiert Psilocybin nach Australien

Für die Behandlung von therapieresistenter Depression (TRD).

Optimi liefert MDMA-Kapseln für PTSD

Schon heute über das Authorised Prescriber Scheme.

Optimi ist Teil eines nationalen Patientenregisters

In Partnerschaft mit der Australian National University (ANU).

Optimi besitzt eine Health-Canada-Drug-Establishment-Licence

Damit vollwertige pharmazeutische Produktion + Export erlaubt.

Optimi kontrolliert die gesamte Wertschöpfungskette

Anbau → Extraktion → Verkapselung → Verpackung

Alles unter eigenen GMP-Prozessen.

Optimi ist bereits kommerziell

Zwei Fertigarzneimittel im realen Markt.

Optimi hat einen NASDAQ-Uplist eingereicht

Dasselbe Börsensegment, über das Compass gerade 150 Mio. USD eingesammelt hat.

Und trotzdem:

Optimi: ~20 Mio. Euro Bewertung.

Compass: 810 Mio. USD Bewertung + 150 Mio. USD frisches Kapital.

Wenn Compass 810 Mio. USD wert ist + 150 Mio. USD Finanzierung bekommt…

was ist dann ein Unternehmen wert, das bereits kommerziell liefert?**

Compass wird bewertet nach:

zukünftigen Umsätzen

zukünftigen Zulassungen

zukünftigen Produkten

zukünftiger Infrastruktur

Optimi wird bewertet nach:

heutigen Umsätzen

heutigen regulatorischen Zugängen

heutiger Distribution

heutiger Infrastruktur

So eine Diskrepanz findet man nur in Märkten, die kurz davor sind,

gewaltsam neu bewertet zu werden.

Compass hat eingesammelt:

150.000.000 USD auf Basis einer Vision.

Optimi wird bewertet mit:

~20.000.000 EUR auf Basis von Ergebnissen.

Es gibt keine Branche, in der das langfristig haltbar ist.

Und jetzt kommt der eigentliche Katalysator:

Compass sagt es selbst:

"Acceleration of commercial readiness activities."

Mit anderen Worten:

Compass beginnt jetzt erst, das aufzubauen, was Optimi längst besitzt.

Compass braucht erst noch:

GMP-Produktion

Internationale Lieferketten

Reale Dosierungsformen

Pharma-Compliance

Distributionsnetzwerke

Zugang zu Patienten außerhalb von Studien

Daten aus der realen Anwendung

Optimi hat all das.

Jetzt. Nicht in drei Jahren.

Die Bewertungsformel im Psychedelika-Sektor ist explodiert - und Optimi steht im Zentrum

Die großen Player:

Compass - 810 Mio. USD

atai Life Sciences - 1,4 Mrd. USD

Definium Therapeutics - 1,58 Mrd. USD

Alle sind:

F&E-Unternehmen

Prä-kommerziell

Kapitalintensiv

Regulatorisch abhängig

Optimi dagegen:

Kommerziell

GMP-zertifiziert

Exportfähig

Produktiv

In nationalen Gesundheitssystemen präsent

Mit Milliardärs-Backing (JJ Wilson)

NASDAQ in Vorbereitung

Und trotzdem:

Optimi: ~20 Mio. Euro.

Das ist eine der größten Asymmetrien, die es derzeit in Small-Cap-Healthcare gibt.

Wenn die NASDAQ Optimi entdeckt, ist die Neubewertung unausweichlich

Ein Unternehmen, das:

MDMA und Psilocybin liefert

Psilocybin liefert Internationale Exporte durchführt

Unter staatlich regulierten Therapieprogrammen agiert

Fertige Pharma-Qualitätsprodukte herstellt

Globale Lieferfähigkeit beweist

Klinische Wirksamkeitsdaten unterstützt

…kann unmöglich langfristig wie ein Microcap gehandelt werden.

Compass hat gerade bewiesen:

Institutionelles Geld strömt massiv in Psychedelika hinein.

Es hat Optimi nur noch nicht entdeckt.

Wenn es das tut?

Fängt der Bewertungsmultiplikator nicht bei +10% an.

Sondern bei ×3, ×5 oder ×10.

SCHLUSSWORT

Compass hat soeben 150 Millionen USD eingesammelt -

für etwas, das Optimi Health bereits Realität gemacht hat.

Optimi ist kein Zukunftsversprechen.

Optimi ist Infrastruktur, Lieferkette, Produkt, Regulierung und Kommerzialisierung - heute.

Genau solche Unternehmen erleben die größten Re-Ratings,

wenn ein Sektor aus dem Schatten tritt und institutionelles Kapital den Unterschied zwischen Hoffnung und Ergebnis erkennt.

Und dieser Moment rückt jetzt näher.



ALLGEMEINE HINWEISE UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS - BITTE SORGFÄLTIG LESEN

Dies ist eine Werbemitteilung (Marketing Communication) und wurde nicht von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) oder einer anderen Behörde geprüft, genehmigt oder bestätigt. Sie stellt weder eine Finanzanalyse im Sinne des § 34b WpHG noch eine Anlageforschung gemäß MiFID II dar und ist kein Prospekt. Durch den Zugriff auf unsere Inhalte stimmen Sie den nachstehenden Bedingungen zu.

1. Allgemeine Informationen - Keine Anlageberatung

Alle von Machai Capital Inc. veröffentlichten Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Werbezwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Die Materialien sind weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir sind keine lizenzierten Finanzberater, Broker oder Investmentanalysten.

Vor einer Anlageentscheidung sollten Sie:

Eine eigene Recherche und Due Diligence durchführen.

Die offiziellen Offenlegungen des jeweiligen Unternehmens auf regulatorischen Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca) prüfen.

Einen lizenzierten Finanzberater oder Wertpapierexperten konsultieren.

Ihre lokalen Wertpapiergesetze prüfen, wenn Sie außerhalb Deutschlands ansässig sind, da andere Vorschriften gelten können.

Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der bereitgestellten Informationen. Investitionen in spekulative Wertpapiere können zum vollständigen Verlust des investierten Kapitals führen. Frühere Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

2. Offenlegung von Beteiligungen und Handelsabsichten

Der Eigentümer von Machai Capital Inc. hält erhebliche finanzielle Beteiligungen an bestimmten in unseren Inhalten genannten Unternehmen. In vielen Fällen übersteigt unsere Netto-Long-Position 0,5% des ausstehenden Aktienkapitals eines Emittenten, wie es von der MAR-Offenlegungspflicht gefordert ist. Wir kaufen und verkaufen diese Aktien aktiv, auch während oder nach Werbekampagnen, um Gewinne zu erzielen.

Wir werden diese Offenlegung aktualisieren, wenn unsere Beteiligungen relevante Schwellenwerte überschreiten oder unterschreiten.

Wichtiger Hinweis zu Interessenkonflikten

Da wir Aktien dieser Unternehmen besitzen, können unsere Interessen von denen der Anleger abweichen.

Anleger sollten davon ausgehen, dass wir unsere Positionen jederzeit verkaufen können, auch während der Werbung oder Besprechung der Aktie, was den Aktienkurs beeinflussen kann.

Wir übernehmen keine Garantie für die Kursentwicklung oder den künftigen Erfolg der von uns beworbenen Aktien.

3. Einhaltung der BaFin-Vorschriften, Marktmissbrauchsverordnung (MAR) und Insiderhandelsgesetze

Wir halten uns strikt an das Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) und die EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR).

3.1 Erklärung zum Insiderhandel

Wir haben keinen Zugang zu nicht-öffentlichen, wesentlichen Informationen über die von uns besprochenen Unternehmen.

Wir handeln nicht auf Grundlage von Insiderinformationen (Insiderhandel ist gemäß MAR Artikel 14 strikt verboten).

Anleger sollten stets die offiziellen Unternehmensveröffentlichungen prüfen, bevor sie Investitionsentscheidungen treffen.

3.2 Marktmanipulation und Pump-and-Dump-Haftungsausschluss

Gemäß MAR Artikel 12 beteiligen wir uns nicht an:

Der Verbreitung irreführender Informationen zur Manipulation von Aktienkursen.

Der künstlichen Erzeugung von Nachfrage durch koordinierte Handelsstrategien.

Pump-and-Dump-Strategien, Wash-Trading oder irreführenden Kursangaben.

Jeder Leser, der auf Basis von Werbematerialien handelt, tut dies auf eigenes Risiko.

4. Anlagerisiken - Spekulative Aktien und Liquiditätsprobleme

Investitionen in Wertpapiere, insbesondere solche mit geringer Marktkapitalisierung oder niedrigem Handelsvolumen, sind mit erheblichen Risiken verbunden.

Wesentliche Risikohinweise

Hohe Volatilität - Aktienkurse können aufgrund geringer Liquidität stark schwanken.

Risiko der Marktmanipulation - Klein- und Nebenwerte sind anfälliger für Kursmanipulationen.

Möglichkeit eines Totalverlusts - Es gibt keine Garantie für Renditen, und Verluste können 100% des investierten Kapitals betragen.

Keine Liquiditätsgarantie - Der Verkauf von Aktien zu einem gewünschten Preis kann unmöglich sein.

Wir raten Anlegern dringend, diese Risiken sorgfältig abzuwägen, bevor sie investieren.

5. Bezahlte Werbung und Offenlegung der Vergütung

Diese Mitteilung stellt bezahlte Werbung dar. Machai Capital Inc. erhält ausschließlich Vergütungen direkt von den Unternehmen, für die wir Marketing- und Werbedienstleistungen erbringen.

Vergütungsdetails

Machai Capital Inc. wird ausschließlich von den beworbenen Unternehmen bezahlt und erhält keine Vergütung von Dritten.

Die Vergütung kann in Bar, Aktien, Optionen oder anderen Finanzinstrumenten erfolgen.

Werbemaßnahmen stellen einen erheblichen Interessenkonflikt dar.

Direkte Beauftragung durch Unternehmen

Machai Capital Inc. wird immer direkt von den Unternehmen beauftragt, die wir bewerben.

Wir erbringen ausschließlich Marketing- und Werbedienstleistungen und sind nicht in das Unternehmensmanagement oder Geschäftsentscheidungen eingebunden.

Gehen Sie davon aus, dass alle Inhalte bezahlte Werbung sind

Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, sollten Leser davon ausgehen, dass sämtliche aktienbezogenen Inhalte gesponsert und finanziell beeinflusst sind.

6. Zukunftsgerichtete Aussage

Einige Inhalte enthalten zukunftsgerichtete Aussagen über die künftige Unternehmensentwicklung, Kurssteigerungen oder Markttrends. Diese Aussagen basieren auf Annahmen und unterliegen erheblichen Unsicherheiten.

Es besteht keine Garantie, dass sich die Erwartungen erfüllen. Zukunftsgerichtete Aussagen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

7. Haftungsausschluss und Haftung für Inhalte Dritter

Machai Capital Inc. garantiert nicht die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Zuverlässigkeit der veröffentlichten Inhalte.

Wir haften nicht für Investitionsverluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Verlinkte Webseiten Dritter unterliegen nicht unserer Kontrolle, und wir übernehmen keine Verantwortung für deren Inhalte.

Investitionsentscheidungen erfolgen auf eigenes Risiko.

8. Gesetzliche und regulatorische Verweise

Für offizielle regulatorische Informationen besuchen Sie bitte:

BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) - www.bafin.de

EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) - eur-lex.europa.eu

Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) - www.buzer.de/gesetz/4655/index.htm

Unternehmensoffenlegungen (SEDAR+ für kanadische Börsennotierungen) - www.sedarplus.ca

Schlussbemerkung

Durch die Nutzung unserer Inhalte erkennen Sie die Bedingungen dieses Haftungsausschlusses an. Anleger sollten stets Vorsicht, Skepsis und Sorgfalt walten lassen, bevor sie finanzielle Entscheidungen treffen. Wir garantieren nicht den unternehmerischen Erfolg oder das Fortbestehen eines Unternehmens.

Machai Capital Inc. und seine Vertreter übernehmen keine Haftung für finanzielle Verluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Medieninhaber und Herausgeber:

Machai Capital Inc.

17565 58 Ave #101, Surrey,

BC V3S 4E3

Verantwortlicher für den Inhalt:

Suneal Sandhu, suneal@machaicapital.com

Enthaltene Werte: CA68405H1001,NL0015000DX5,CA24477V1058