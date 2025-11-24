Anzeige / Werbung

Axo Copper übernimmt San Antonio-Goldprojekt in Sonora von Osisko Development: >1 Mio. Unzen Ressource, Infrastruktur vorhanden, Stream angepasst - Grundlage für zügige Weiterentwicklung in Mexiko.

Axo Copper (TSXV AXO / WKN A416BY) meldet eine überraschende Akquisition! Das Unternehmen hat mit Osisko Development eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme der Gesellschaft Sapuchi Minera geschlossen, der 100% am San Antonio Goldprojekt im mexikanischen Bundesstaat Sonora gehören. Damit ergänzt Axo Copper sein bestehendes Portfolio in Mexiko um ein fortgeschrittenes Brownfield-Projekt mit definierter Goldressource, bestehender Infrastruktur und Historie als produzierende Mine!

San Antonio liegt rund 160 Kilometer südöstlich von Hermosillo in Sonora, einem der bedeutendsten Bergbaustaaten Mexikos, der einen erheblichen Anteil an der landesweiten Goldproduktion stellt. Historische Aktivitäten reichen bis in die 1970er-Jahre zurück, zuletzt wurde das Projekt allerdings von 2011 bis 2018 als Tagebau für Oxidkupfer betrieben. Seit der Übernahme durch Osisko Development im Jahr 2020 wurde der Fokus auf die Goldvererzung gelegt, einschließlich der Verarbeitung von Haldenmaterial, aus dem zwischen dem ersten Quartal 2022 und dem dritten Quartal 2023 insgesamt 13.591 Unzen Gold gewonnen wurden.

Übernahme in Mexiko: Axo Copper sichert sich mehr als 1 Mio. Unzen Gold

