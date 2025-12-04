VANCOUVER, British Columbia, 4. Dezember 2025 / IRW-Press / Endeavour Silver Corp. ("Endeavour" oder das "Unternehmen") (NYSE: EXK; TSX: EDR - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/endeavour-silver-corp/) hat heute den Abschluss seines zuvor angekündigten Angebots (das "Angebot") von mit 0,25 % p. a. verzinsten unbesicherten vorrangigen Wandelanleihen im Gesamtnennwert von 350 Millionen US$ und mit Fälligkeit im Jahr 2031 (die "Anleihen") bekannt gegeben. Dies umfasste die vollständige Ausübung der Option, die den Erstkäufern der Anleihen zum Kauf zusätzlicher Anleihen im Nennwert von 50 Millionen US$ gewährt wurde. Die anfängliche Umwandlungsrate für die Anleihen beträgt 80,2890 Stammaktien des Unternehmens (die "Aktien") pro 1.000 US$ Nennwert der Anleihen, was einem anfänglichen Umwandlungspreis von etwa 12,4550 US$ pro Aktie entspricht.

Endeavour beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot zur Rückzahlung seiner vorrangig besicherten Kreditfazilität bei ING Capital LLC (zusammen mit ING Bank N.V.) und Societe Generale (die "Kreditfazilität"), zur Finanzierung der Weiterentwicklung seines Projekts Pitarrilla im mexikanischen Bundesstaat Durango sowie für allgemeine Unternehmenszwecke, einschließlich strategischer Chancen, zu verwenden.

Die Anleihen und die bei ihrer Umwandlung auszugebenden Aktien wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert, nicht gemäß den Wertpapiergesetzen eines einzelnen Bundesstaates registriert und nicht durch einen Prospekt in Kanada qualifiziert. Die Anleihen und die Aktien dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem Securities Act registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act befreit. Die Anleihen wurden nur "qualifizierten institutionellen Käufern" (im Sinne von Rule 144A des Securities Act) in den Vereinigten Staaten und außerhalb der Vereinigten Staaten gemäß den Anforderungen der Regulation S des Securities Act angeboten. Die Anleihen dürfen in Kanada nur gemäß den Ausnahmen von den Prospektanforderungen der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze der Provinzen und Territorien angeboten oder verkauft werden.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf der Anleihen oder der bei deren Umwandlung auszugebenden Aktien dar und gilt nicht als Angebot zum Verkauf oder als Aufforderung zum Kauf oder als Verkauf der Anleihen oder der bei deren Umwandlung auszugebenden Aktien in Rechtsordnungen, in denen ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf unzulässig ist.

Über Endeavour Silver - Endeavour ist ein mittelgroßer Silberproduzent mit vier aktiven Betriebsstätten in Mexiko und Peru sowie einer beachtlichen Anzahl von geplanten Explorationsprojekten in Mexiko, Chile und den Vereinigten Staaten. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz in den Bereichen Auffindung, Erschließung und verantwortungsvoller Bergbau ist Endeavour auf organischem Wachstumskurs und schafft auf seinem Weg zu einem führenden Senior-Silberproduzenten bleibende Werte.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie:

Allison Pettit

Vice President Investor Relations

E-Mail: apettit@edrsilver.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen gehören unter anderem Aussagen über die vorgeschlagene Verwendung der Erlöse aus dem Angebot und die Rückzahlung der Kreditfazilität. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen werden ausdrücklich durch diesen Warnhinweis qualifiziert. Alle zukunftsgerichteten Informationen und die diesbezüglichen Annahmen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Produktionsmengen, Leistungen oder Erfolge von Endeavour und seinen operativen Betrieben wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem unerwartete Änderungen der Produktions- und Kostenprognosen, die anhaltenden Auswirkungen der Inflation und der Probleme in der Lieferkette auf die Wirtschaftlichkeit der Mine, Schwankungen der Silber- und Goldpreise, Schwankungen auf den Devisenmärkten (insbesondere des mexikanischen Pesos, des chilenischen Pesos, des kanadischen Dollars, des peruanischen Sol und des US-Dollars) Zinsschwankungen; Auswirkungen der Inflation; Änderungen in der nationalen und lokalen Politik, Gesetzgebung, Besteuerung, Kontrollen, Vorschriften und politischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen in Kanada, Peru und Mexiko; finanzielle Risiken aufgrund der Edelmetallpreise; Schwierigkeiten im operativen Betrieb oder in der technischen Durchführung der Mineralexploration, -erschließung und -förderung; Risiken und Gefahren der Mineralexploration, -erschließung und -förderung (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Umweltgefahren, Industrieunfälle, ungewöhnliche oder unerwartete geologische Bedingungen, Einstürze und Überschwemmungen); unzureichende Versicherung oder Unmöglichkeit, eine Versicherung abzuschließen; Verfügbarkeit und Kosten von Bergbau-Inputs und Arbeitskräften; der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung; abnehmende Mengen oder Gehalte der Mineralreserven im Zuge der Ausbeutung der Konzessionsgebiete; Risiken bei der Erlangung der erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen; und Anfechtungen der Eigentumsrechte des Unternehmens an den Konzessionsgebieten; sowie die Faktoren, die im Abschnitt "Risikofaktoren" im jüngsten Formular 40-F und im Jahresinformationsformular des Unternehmens sowie in den nachfolgenden Quartalsberichten beschrieben sind.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, die das Management für angemessen hält, darunter unter anderem: die Fortführung des Bergbaubetriebs des Unternehmens, keine wesentlichen nachteiligen Veränderungen der Marktpreise für Rohstoffe, prognostizierte Wirtschaftlichkeit des Bergbaus, der Bergbaubetrieb wird wie erwartet laufen und die Bergbauprodukte werden gemäß den Erwartungen des Managements fertiggestellt und die angegebenen Produktionsergebnisse erzielen, sowie andere hierin dargelegte Annahmen und Faktoren. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse wesentlich von den erwarteten, beschriebenen, geschätzten, bewerteten oder beabsichtigten Ergebnissen abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen oder Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

