Rekordquartalsumsatz und 87 % Anstieg gegenüber dem Vorjahr auf 64,6 Millionen Dollar

Montréal, 5. November 2025 - OR Royalties Inc. ("OR Royalties" oder das "Unternehmen") (OR: TSX & NYSE) hat heute seine konsolidierten Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2025 bekannt gegeben. Die angegebenen Beträge sind in US-Dollar, sofern nicht anders angegeben.

Highlights

- 20.326 Goldäquivalentunzen ("GEOs1 ") erzielt (18.408 GEOs im dritten Quartal 20242 );

- Einnahmen aus Lizenzgebühren und Streams in Höhe von 71,6 Millionen US-Dollar (42,0 Millionen US-Dollar im dritten Quartal 2024);

- Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 64,6 Millionen US-Dollar (34,6 Millionen US-Dollar im dritten Quartal 2024);

- Cash-Marge3 von 69,3 Millionen Dollar oder 96,7 % (40,4 Millionen Dollar oder 96,3 % im dritten Quartal 2024);

- Nettogewinn von 82,8 Millionen US-Dollar, 0,44 US-Dollar pro Basisaktie (13,4 Millionen US-Dollar, 0,07 US-Dollar pro Basisaktie im 3. Quartal 2024);

- Bereinigter Gewinn3 von 42,3 Millionen US-Dollar, 0,22 US-Dollar pro Stammaktie (21,2 Millionen US-Dollar, 0,11 US-Dollar pro Stammaktie im dritten Quartal 2024);

- Schuldenfreiheit aufgrund der vollständigen Rückzahlung der revolvierenden Kreditfazilität (Rückzahlungen in Höhe von 35,4 Millionen US-Dollar im dritten Quartal 2025);

- Bargeldbestand von 57,0 Millionen US-Dollar zum 30. September 2025;

- Zahlung von weiteren 5,0 Millionen CAD an Sable Resources Ltd. im Zusammenhang mit einem Meilenstein bei der Entdeckung des AuWest-Ziels von TDG Gold Corp. im Norden von British Columbia;

- Zweite Zahlung in Höhe von 10,0 Millionen Dollar für den Cascabel-Goldstrom durch OR Royalties International Ltd. ("OR Royalties International"), eine Tochtergesellschaft des Unternehmens; und

- Bekanntgabe einer vierteljährlichen Dividende in Höhe von 0,055 Dollar pro Stammaktie, die am 15. Oktober 2025 an die zum Geschäftsschluss am 30. September 2025 eingetragenen Aktionäre ausgezahlt wird.

Nach dem 30. September 2025

- Erhalt von 49,0 Millionen Dollar von Harmony Gold Mining Co Ltd. ("Harmony") für Aktien, die von OR Royalties International gehalten werden, nach Abschluss der Transaktion von Harmony zum Erwerb von MAC Copper Limited (4.000.000 Aktien zu 12,25 Dollar pro Aktie); und

- Bekanntgabe einer vierteljährlichen Dividende in Höhe von 0,055 USD pro Stammaktie, zahlbar am 15. Januar 2026 an die zum Geschäftsschluss am 31. Dezember 2025 eingetragenen Aktionäre.

Kommentar der Geschäftsleitung

Jason Attew, President und CEO von OR Royalties, kommentierte: "Dank der Stärke unseres Cashflows im dritten Quartal konnten wir den Restbetrag unserer revolvierenden Kreditfazilität zurückzahlen. Wir sind zum ersten Mal seit über zehn Jahren schuldenfrei. Mit einer Gesamtliquidität von rund einer Milliarde Dollar arbeiten wir weiterhin hart daran, zusätzliche wertsteigernde Wachstumschancen zu erschließen.

Mit Blick auf unser Portfolio freuen wir uns sehr über die Veröffentlichung der Dalgaranga-Integrationsstudie durch Ramelius Resources, die nun die erste Goldproduktion für Anfang 2026 vorsieht und Dalgaranga eine wichtige Rolle auf dem Weg von Ramelius zu einem Goldproduzenten mit einer Jahresproduktion von 500.000 Unzen in den nächsten fünf Jahren zuweist. Ebenfalls in Australien könnten wir nicht Friedenberg sein, Harmony Gold nun offiziell als unseren neuesten Betriebspartner in der CSA-Mine begrüßen zu dürfen, nachdem die Übernahme von MAC Copper durch Harmony nun abgeschlossen ist. Selbstverständlich sind wir sehr gespannt darauf, wie Harmony die Mine in Zukunft weiter optimieren will. Was unsere Erwartungen hinsichtlich wichtiger Katalysatoren für das Portfolio bis zum Jahresende angeht, werden wir die aktualisierte Machbarkeitsstudie von Orla Mining für South Railroad sowie die Updates von Osisko Development und Solidus Resources im Hinblick auf die Pläne für kurzfristige Minenbauaktivitäten in Cariboo bzw. Spring Valley aufmerksam verfolgen. Kurz danach, nun auf Anfang nächsten Jahres verschoben, erwarten wir die Studie von Alamos Gold zur Erweiterung des Island Gold District.

DETAILS ZUR ERGEBNISKONFERENZ UND ZUM WEBCAST FÜR DAS 3. QUARTAL 2025

Telefonkonferenz: Donnerstag, 6. November 2025, um 10:00 Uhr ET Einwahlnummern: (Option 1) Gebührenfrei in Nordamerika: 1 (800) 717-1738 Lokal - Montreal: 1 (514) 400-3792 Lokal - Toronto: 1 (289) 514-5100 Lokal - New York: 1 (646) 307-1865 Konferenz-ID: 08442 Webcast-Link: (Option 2) https://viavid.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1738147&tp_key=0e761fc1ca Wiederholung (verfügbar bis Samstag, 6. Dezember 2025, um 23:59 Uhr ET): Gebührenfrei in Nordamerika: 1 (888) 660-6264 Lokal - Toronto: 1 (289) 819-1325 Lokal - New York: 1 (646) 517-3975 Passwort für die Wiedergabe: 08442# Die Aufzeichnung ist auch auf unserer Website unter www.ORroyalties.com verfügbar.

ODER ROYALTIES' ANALYST & INVESTOR DAY 2025 DETAILS

Persönlich: Montag, 10. November 2025, um 13:00 Uhr ET Vantage Venues 150 King Street West - 16. Stock Toronto, ON Live-Webcast: Montag, 10. November 2025, um 13:00 Uhr ET Webcast-Link (Registrierung erforderlich): https://webinars.vantagevenues.com/or-royalties-analyst-and-investor-day-2025/

Qualifizierte Person

Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Guy Desharnais, Ph.D., P.Geo., Vice President, Project Evaluation bei OR Royalties Inc., geprüft und genehmigt, der eine "qualifizierte Person" im Sinne der National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101") ist.

Über OR Royalties Inc.

OR Royalties ist ein Edelmetall-Lizenz- und Streaming-Unternehmen, das sich auf Tier-1-Bergbaugebiete in Kanada, den Vereinigten Staaten und Australien konzentriert. OR Royalties nahm seine Tätigkeit im Juni 2014 mit einer einzigen produzierenden Anlage auf und verfügt heute über ein Portfolio von über 195 Lizenzen, Streams und ähnlichen Beteiligungen. Das Portfolio von OR Royalties wird durch sein Eckpfeiler-Asset, die 3-5 %-Netto-Schmelzabgabe auf den Canadian Malartic Complex von Agnico Eagle Mines Ltd., eine der größten Goldminen der Welt, gestützt.

Der Hauptsitz von OR Royalties befindet sich in 1100 Avenue des Canadiens-de-Montréal, Suite 300, Montréal, Québec, H3B 2S2.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an OR Royalties Inc.

Grant Moenting

Vizepräsident, Kapitalmärkte

Tel.: (514) 940-0670 x116

Mobil: (365) 275-1954

E-Mail: gmoenting@ORroyalties.com

Heather Taylor

Vizepräsidentin, Nachhaltigkeit und Kommunikation

Tel.: (647) 477-2087

E-Mail: htaylor@ORroyalties.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Anmerkungen:

(1) Goldäquivalent-Unzen

GEOs werden vierteljährlich berechnet und umfassen Lizenzgebühren und Streams. Silberunzen und Kupfertonnen, die aus Lizenz- und Stream-Vereinbarungen stammen, werden in Goldäquivalent-Unzen umgerechnet, indem die verdienten Silberunzen oder Kupfertonnen mit dem durchschnittlichen Silberpreis pro Unze oder Kupferpreis pro Tonne für den Zeitraum multipliziert und durch den durchschnittlichen Goldpreis pro Unze für den Zeitraum dividiert werden. Bar-Lizenzgebühren und andere Metalle und Rohstoffe werden in Goldäquivalent-Unzen umgerechnet, indem die entsprechenden Einnahmen durch den durchschnittlichen Goldpreis pro Unze für den Zeitraum dividiert werden.

Durchschnittliche Metallpreise

Drei Monate bis zum 30. September Neun Monate bis 30. September 2025 2024 2025 2024 Gold (i) 3.457 2.474 3.021 2.296 Silber (ii) 39,40 29,43 32,76 27,22 Kupfer (iii) 9.797 9.210 9.556 9.131 Wechselkurs (C$/US$) (iv) 0,7261 0,7332 0,7152 0,7351

(i) Der Durchschnittspreis entspricht dem PM-Preis der London Bullion Market Association in US-Dollar pro Unze.

(ii) Der Durchschnittspreis entspricht dem Preis der London Bullion Market Association in US-Dollar pro Unze.

(iii) Der Durchschnittspreis entspricht dem Preis der London Metal Exchange in US-Dollar pro Tonne.

(iv) Tageskurs der Bank of Canada.

(2) Drei Monate bis zum 30. September 2024 ("Q3 2024").

(3) Nicht-IFRS-Kennzahlen

Cash-Marge

Die Cash-Marge in Dollar und in Prozent des Umsatzes sind Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen. Die Cash-Marge (in Dollar) wird von OR Royalties als Umsatz abzüglich Umsatzkosten (ohne Abschreibungen) definiert. Die Cash-Marge (in Prozent des Umsatzes) ergibt sich aus der Cash-Marge (in Dollar) geteilt durch den Umsatz.

Das Management verwendet die Cash-Marge in Dollar und in Prozent des Umsatzes, um die Fähigkeit von OR Royalties zu bewerten, aus seinen Lizenzgebühren, Streams und anderen Beteiligungen einen positiven Cashflow zu generieren. Das Management und bestimmte Investoren verwenden diese Informationen zusammen mit Kennzahlen, die gemäß den IFRS-Rechnungslegungsstandards ermittelt wurden, wie z. B. Bruttogewinn und operativer Cashflow, um die Leistung von OR Royalties im Vergleich zu anderen Unternehmen der Bergbauindustrie zu bewerten, die diese Kennzahlen auf ähnlicher Basis darstellen. Die Cash-Marge in Dollar und in Prozent des Umsatzes dient lediglich dazu, Investoren und Analysten zusätzliche Informationen zur Verfügung zu stellen, und sollte nicht isoliert oder als Ersatz für Leistungskennzahlen betrachtet werden, die gemäß den IFRS-Rechnungslegungsstandards erstellt wurden. Sie hat keine standardisierte Bedeutung gemäß den IFRS-Rechnungslegungsstandards und ist möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Emittenten vergleichbar.

Eine Überleitung der Cash-Marge nach Art der Beteiligungen (in Tausend Dollar und in Prozent des Umsatzes) ist nachstehend dargestellt:

Drei Monate bis zum 30. September Neun Monate bis zum 30. September 2025 2024 2025 2024 $ $ $ $ Lizenzgebühren Erträge 42.734 28.207 121.709 95.026 Abzüglich: Umsatzkosten (ohne Wertminderung) (251) (49) (567) (233) Barmarge (in Dollar) 42.483 28.158 121.142 94.793 99 Verbrauch (2.697) (2.026) (8.815) (10.048) Bruttogewinn 39.786 26.132 112.327 84.745 Anteile an Streams Einnahmen 28.891 13.770 65.196 39.389 Abzüglich: Umsatzkosten (ohne Wertminderung) (2.116) (1.521) (5.979) (4.324) Cash-Marge (in Dollar) 26.775 12.249 59.217 35.065 Abschreibung (7.462) (4.951) (16.701) (13.084) Bruttogewinn 19.313 7.298 42.516 21.981 Lizenzgebühren und Stream-Beteiligungen Gesamt-Cash-Marge (in Dollar) 69.258 40.407 180.359 129.858 Geteilt durch: Gesamteinnahmen 71.625 41.977 186.905 134.415 Cash-Marge (in Prozent des Umsatzes) 96,7 96,3 96,5 96,6 Gesamt - Bruttogewinn 59.099 33.430 154.843 106.726

Bereinigtes Ergebnis und bereinigtes Ergebnis je Stammaktie

Das bereinigte Ergebnis und das bereinigte Ergebnis je Aktie sind nicht IFRS-konforme Finanzkennzahlen und werden von OR Royalties definiert, indem die folgenden Posten aus dem Nettogewinn (Verlust) und dem Nettogewinn (Verlust) je Aktie ausgeschlossen werden: Wechselkursgewinne (Verluste), Wertminderungsaufwendungen und -auflösungen im Zusammenhang mit Lizenzgebühren, Stream- und anderen Beteiligungen, Änderungen der Wertberichtigungen für erwartete Kreditausfälle, Abschreibungen und Wertminderungen von Investitionen, Gewinne (Verluste) aus der Veräußerung von Vermögenswerten, Gewinne (Verluste) aus Investitionen, Anteil am Ergebnis (Verlust) von assoziierten Unternehmen, Transaktionskosten und andere Posten wie nicht zahlungswirksame Gewinne (Verluste) sowie die Auswirkungen von Ertragsteuern auf diese Posten. Das bereinigte Ergebnis je Stammaktie ergibt sich aus dem bereinigten Ergebnis geteilt durch die gewichtete durchschnittliche Anzahl der im Umlauf befindlichen Stammaktien für den Berichtszeitraum.

Das Management verwendet das bereinigte Ergebnis und das bereinigte Ergebnis je Stammaktie, um die zugrunde liegende operative Leistung von OR Royalties als Ganzes für die dargestellten Berichtszeiträume zu bewerten, die Planung und Prognose künftiger Betriebsergebnisse zu unterstützen und die Informationen in seinem Konzernabschluss zu ergänzen. Das Management ist der Ansicht, dass Investoren und Analysten neben den gemäß den IFRS-Rechnungslegungsstandards erstellten Kennzahlen wie dem Nettogewinn (Verlust) und dem Nettogewinn (Verlust) je Stammaktie auch den bereinigten Gewinn und den bereinigten Gewinn je Stammaktie zur Bewertung der Ergebnisse des zugrunde liegenden Geschäfts von OR Royalties heranziehen, insbesondere da die ausgeschlossenen Posten in der Regel nicht in der Jahresprognose von OR Royalties enthalten sind. Obwohl die Anpassungen des Nettogewinns (Verlusts) und des Nettogewinns (Verlusts) je Stammaktie in diesen Kennzahlen sowohl wiederkehrende als auch einmalige Posten enthalten, ist das Management der Ansicht, dass das bereinigte Ergebnis und der bereinigte Nettogewinn je Stammaktie nützliche Kennzahlen für die Leistung von OR Royalties sind, da sie Posten bereinigen, die möglicherweise keinen Bezug zu dem Zeitraum haben, in dem sie erfasst werden, oder sich unverhältnismäßig stark auf diesen auswirken, die die Vergleichbarkeit der operativen Kernergebnisse von Periode zu Periode beeinträchtigen, nicht immer die zugrunde liegende operative Leistung des Unternehmens widerspiegeln und/oder nicht unbedingt auf zukünftige operative Ergebnisse schließen lassen. Der bereinigte Nettogewinn und der bereinigte Nettogewinn pro Stammaktie sollen Investoren und Analysten zusätzliche Informationen liefern und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für Leistungskennzahlen betrachtet werden, die gemäß den IFRS-Rechnungslegungsstandards erstellt wurden. Sie haben keine standardisierte Bedeutung gemäß den IFRS-Rechnungslegungsstandards und sind möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Emittenten vergleichbar.

Eine Überleitung des Nettogewinns zum bereinigten Nettogewinn ist nachstehend dargestellt:

Drei Monate bis zum 30. September Neun Monate zum 30. September 2025 2024 2025 2024 (in Tausend Dollar, außer Beträge pro Aktie) $ $ $ $ Nettoergebnis 82.845 13.409 140.843 9.162 Anpassungen: Wertminderung von Lizenzgebühren, Stream- und sonstigen Anteilen 5.495 - 5.495 49.558 Wechselkursgewinne/-verluste (300) (540) (1.125) 2.653 Anteil am Verlust von assoziierten Unternehmen 8.313 8.203 14.178 20.534 Veränderungen der Wertberichtigungen für erwartete Kreditausfälle und Abschreibungen - - - (1.399) Verlust (Gewinn) aus Kapitalanlagen 56 76 366 (3) Gewinn aus der fiktiven Veräußerung eines assoziierten Unternehmens (54.439) - (54.439) - Umgliederung des kumulierten sonstigen Gesamtergebnisses in die Gewinn- und Verlustrechnung bei der fiktiven Veräußerung eines assoziierten Unternehmens 1.147 - 1.147 - Steuerliche Auswirkungen der Anpassungen (850) 3 (586) (13.083) Bereinigtes Ergebnis 42.267 21.151 105.879 67.422 Gewichtete durchschnittliche Anzahl ausgegebenen Stammaktien (in Tausend) 188.312 186.408 187.685 186.145 Bereinigter Gewinn je Stammaktie 0,22 0,11 0,56 0,36

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können als "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und als "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze angesehen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und sich unter anderem auf zukünftige Ereignisse beziehen, auf die Tatsache, dass alle Bedingungen für die Zahlung der Dividende erfüllt werden, dass die Entwicklung und Meilensteine sowie die Produktionssteigerung, die von den Betreibern der Grundstücke, an denen das Unternehmen beteiligt ist, erreicht werden sollen, rechtzeitig erreicht werden und dass die CSA-Mine erfolgreich optimiert wird. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "prognostiziert", "potenziell", "geplant" und ähnlichen Ausdrücken oder Variationen (einschließlich negativer Variationen) gekennzeichnet oder dass Ereignisse oder Bedingungen "eintreten werden", "würden", "könnten", "könnten" oder "sollten". Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen die meisten außerhalb der Kontrolle von OR Royalties liegen, und die tatsächlichen Ergebnisse können daher erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen Risikofaktoren gehören unter anderem (i) in Bezug auf Grundstücke, an denen OR Royalties eine Lizenzgebühr, einen Stream oder andere Rechte hält, Risiken im Zusammenhang mit: (a) den Betreibern der Grundstücke, (b) der rechtzeitigen Erschließung, Genehmigung, Errichtung, Produktionsaufnahme, Hochfahrphase (einschließlich betrieblicher und technischer Herausforderungen), (c) Abweichungen in der Produktionsrate und im Produktionszeitpunkt von den Ressourcenschätzungen oder Produktionsprognosen der Betreiber, (d) Abweichungen bei der Umwandlungsrate von Ressourcen in Reserven und der Fähigkeit, Ressourcen zu ersetzen, (e) ungünstige Ergebnisse von Anfechtungen oder Rechtsstreitigkeiten in Bezug auf Eigentumsrechte, Genehmigungen oder Lizenzen, (f) Gefahren und Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Exploration, Erschließung und dem Abbau, einschließlich, aber nicht beschränkt auf ungewöhnliche oder unerwartete geologische und metallurgische Bedingungen, Hangrutsche oder Einstürze, Überschwemmungen und andere Naturkatastrophen oder zivile Unruhen oder andere nicht versicherte Risiken, (ii) in Bezug auf andere externe Faktoren: (a) Schwankungen der Preise der Rohstoffe, die die Lizenzgebühren, Streams, Abnahmen und Investitionen von OR Royalties beeinflussen, (b) ein Handelskrieg oder neue Zollbarrieren, (c) Schwankungen des Wertes des kanadischen Dollars gegenüber dem US-Dollar, (d) regulatorische Änderungen durch nationale und lokale Regierungen, einschließlich Genehmigungs- und Lizenzierungssystemen und Steuerpolitik, Vorschriften und politische oder wirtschaftliche Entwicklungen in einem der Länder, in denen sich Grundstücke befinden, an denen OR Royalties eine Lizenzgebühr, einen Stream oder andere Beteiligungen hält oder über die diese gehalten werden, (e) die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie die allgemeinen wirtschaftlichen, marktbezogenen oder geschäftlichen Bedingungen und (f) die Reaktionen der zuständigen Regierungen auf Ausbrüche von Infektionskrankheiten und die Wirksamkeit dieser Reaktionen sowie die potenziellen Auswirkungen solcher Ausbrüche auf das Geschäft, den Betrieb und die Finanzlage von OR Royalties; (iii) in Bezug auf interne Faktoren: (a) Geschäftsmöglichkeiten, die sich OR Royalties bieten oder nicht bieten oder die von OR Royalties verfolgt werden, (b) die Integration erworbener Vermögenswerte oder (c) die Feststellung des PFIC-Status von OR Royalties (d) dass vorläufige Finanzinformationen möglicherweise Anpassungen zum Quartalsende unterliegen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Annahmen, die das Management für angemessen hält, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: das Ausbleiben wesentlicher Änderungen der laufenden Erträge und Vermögenswerte von OR Royalties im Zusammenhang mit der Feststellung seines PFIC-Status und das Ausbleiben anderer Faktoren, die dazu führen könnten, dass Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen, sowie in Bezug auf Immobilien, an denen OR Royalties eine Lizenzgebühr, einen Stream oder andere Beteiligungen hält, (i) die fortlaufende Nutzung der Grundstücke durch die Eigentümer oder Betreiber dieser Grundstücke in einer Weise, die mit der bisherigen Praxis und den öffentlichen Bekanntmachungen (einschließlich Produktionsprognosen) im Einklang steht, (ii) die Richtigkeit der öffentlichen Erklärungen und Bekanntmachungen der Eigentümer oder Betreiber dieser zugrunde liegenden Grundstücke (einschließlich der Erwartungen hinsichtlich der Entwicklung der zugrunde liegenden Grundstücke, die noch nicht in Produktion sind), (iii) keine nachteiligen Entwicklungen in Bezug auf bedeutende Grundstücke, (iv) die Richtigkeit der Aussagen und Schätzungen der Eigentümer und Betreiber in Bezug auf Mineralreserven und -ressourcen und (v) die Umsetzung eines angemessenen Plans zur Integration der erworbenen Vermögenswerte.

Weitere Informationen zu Risiken, Ungewissheiten und Annahmen finden Sie im aktuellen Jahresinformationsformular von OR Royalties, das auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und EDGAR unter www.sec.gov veröffentlicht wurde und zusätzliche allgemeine Annahmen im Zusammenhang mit diesen Aussagen enthält. OR Royalties weist darauf hin, dass die vorstehende Liste der Risiken und Ungewissheiten nicht vollständig ist. Investoren und andere Personen sollten die oben genannten Faktoren sowie die damit verbundenen Unsicherheiten und Risiken sorgfältig abwägen. OR Royalties ist der Ansicht, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Annahmen angemessen sind, kann jedoch keine Gewähr dafür übernehmen, dass diese Erwartungen sich als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen können. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse und sollten nicht übermäßig berücksichtigt werden. In dieser Pressemitteilung stützt sich OR Royalties auf Informationen, die von anderen Emittenten und Dritten in Bezug auf seine Vermögenswerte öffentlich bekannt gegeben wurden, und übernimmt daher keine Haftung für solche öffentlichen Bekanntgaben Dritter. Diese Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. OR Royalties übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Konsolidierte Bilanzen

zum 30. September 2025 und zum 31. Dezember 2024

(ungeprüft)

(Tabellenangaben in Tausend US-Dollar)

30. September 31. Dezember 2025 2024 $ Vermögenswerte Umlaufvermögen Barmittel 57.042 59.096 Forderungen 3.448 3.106 Sonstige Vermögenswerte 723 1.612 Zur Veräußerung gehaltene Finanzinvestitionen 48.840 - 110.053 63.814 Langfristige Vermögenswerte Anteile an assoziierten Unternehmen - 43.262 Sonstige Beteiligungen 178.559 74.043 Lizenzgebühren, Streams und sonstige Beteiligungen 1.140.218 1.113.855 Geschäfts- oder Firmenwert 79.878 77.284 Sonstige Vermögenswerte 8.045 5.376 1.516.753 1.377.634 Verbindlichkeiten Kurzfristige Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und abgegrenzte Verbindlichkeiten 5.451 5.331 Zu zahlende Dividenden 10.349 8.433 Ertragsteuerverbindlichkeiten 8.120 - Leasingverbindlichkeiten 1.249 852 25.169 14.616 Langfristige Verbindlichkeiten Leasingverbindlichkeiten 4.027 3.931 Langfristige Verbindlichkeiten - 93.900 Latente Ertragsteuern 91.368 76.234 120.564 188.681 Eigenkapital Grundkapital 1.696.038 1.675.940 Einlageüberschuss 64.327 63.567 Kumulierte sonstige Gesamtergebnisverluste (57.328) (141.841) Defizit (306.848) (408.713) 1.396.189 1.188.953 1.516.753 1.377.634

Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung

Für die drei und neun Monate bis zum 30. September 2025 und 2024

(ungeprüft)

(Tabellarische Beträge in Tausend US-Dollar, außer Beträge pro Aktie)

Drei Monate bis zum 30. September Neun Monate zum 30. September 2025 2024 2025 2024 $ $ $ $ (angepasst) (angepasst) Erträge 71.625 41.977 186.905 134.415 Umsatzkosten (2.367) (1.570) (6.546) (4.557) Abschreibungen (10.159) (6.977) (25.516) (23.132) Bruttogewinn 59.099 33.430 154.843 106.726 Sonstige betriebliche Aufwendungen Allgemeine und administrative Aufwendungen (4.902) (4.896) (15.799) (14.089) Geschäftsentwicklung (2.015) (1.106) (6.920) (3.645) Wertminderung von Lizenzgebühren, Stream- und sonstigen Beteiligungen (5.495) - (5.495) (49.558) Betriebsergebnis 46.687 27.428 126.629 39.434 Zinserträge 1.062 1.166 2.278 3.009 Finanzierungskosten (886) (1.658) (3.740) (6.500) Wechselkursgewinne (Verluste) 300 540 1.125 (2.653) Anteil am Verlust von assoziierten Unternehmen (8.313) (8.203) (14.178) (20.534) Sonstige Gewinne (Verluste), netto 53.236 (76) 52.926 1.402 Ergebnis vor Ertragsteuern 92.086 19.197 165.040 14.158 Ertragsteueraufwand (9.241) (5.788) (24.197) (4.996) Nettoergebnis 82.845 13.409 140.843 9.162 Nettoergebnis je Aktie Unverwässert 0,44 0,07 0,75 0,05 Verwässert 0,44 0,07 0,74 0,05

Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung

Für die drei und neun Monate bis zum 30. September 2025 und 2024

(ungeprüft)

(Tabellarische Beträge in Tausend US-Dollar, außer Beträge pro Aktie)

Drei Monate bis zum 30. September Neun Monate zum 30. September 2025 2024 2025 2024 $ $ $ $ (angepasst) (angepasst) Betriebliche Aktivitäten Nettoergebnis 82.845 13.409 140.843 9.162 Anpassungen für: Aktienbasierte Vergütung 2.056 1.582 6.316 4.800 Abschreibungen und Amortisationen 10.493 7.219 26.434 23.859 Wertminderung von Lizenzgebühren, Stream- und sonstigen Anteilen 5.495 - 5.495 49.558 Veränderungen der erwarteten Kreditausfälle anderer Investitionen - - - (1.399) Anteil am Verlust von assoziierten Unternehmen 8.313 8.203 14.178 20.534 Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von finanziellen Vermögenswerten, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden 56 76 366 (3) Gewinn aus der fiktiven Veräußerung eines assoziierten Unternehmens (54.439) - (54.439) - Umgliederung in die Gewinn- und Verlustrechnung des sonstigen Gesamtergebnisses aus der fiktiven Veräußerung einer Beteiligung an einem assoziierten Unternehmen 1.147 - 1.147 - Wechselkursgewinne/-verluste (291) (555) (1.170) 2.652 Latente Ertragsteueraufwendungen 5.598 5.150 13.905 3.646 Sonstige (74) 111 196 338 Netto-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit vor Veränderungen bei nicht zahlungswirksamen Posten des Working Capital 61.199 35.195 153.271 113.147 Veränderungen bei nicht zahlungswirksamen Posten des Working Capital 3.405 (631) 8.787 (2.987) Netto-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 64.604 34.564 162.058 110.160 Investitionstätigkeit Erwerb von kurzfristigen Finanzanlagen - (963) - (5.333) Erwerb von Finanzanlagen - - (12.359) - Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen 805 - 805 3.847 Erwerb von Lizenzgebühren, Stream- und sonstigen Beteiligungen (13.655) (10.522) (36.869) (10.522) Erlöse aus der Ausübung eines Rückkaufrechts 2.051 - 2.051 - Sonstiges (371) (26) (844) (31) Netto-Cashflow aus Investitionstätigkeit (11.170) (11.511) (47.216) (12.039) Finanzierungstätigkeit Erhöhung der langfristigen Verbindlichkeiten - - 10.437 - Rückzahlung langfristiger Verbindlichkeiten (35.372) (20.000) (105.372) (84.721) Ausübung von Aktienoptionen und im Rahmen des Aktienkaufplans ausgegebene Aktien 38 614 11.514 6.223 Kauf von Stammaktien im Rahmen des normalen Emissionsangebots - (428) - (428) Dividendenzahlungen (9.700) (7.880) (25.163) (22.963) Quellensteuern auf die Abwicklung von gebundenen und aufgeschobenen Aktienanteilen - (238) (6.464) (2.442) Sonstige (361) 24 (1.836) (978) Netto-Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (45.395) (27.908) (116.884) (105.309) Zunahme (Abnahme) der Zahlungsmittel vor Auswirkungen von Wechselkursänderungen auf die Zahlungsmittel 8.039 (4.855) (2.042) (7.188) Auswirkungen von Wechselkursänderungen auf die liquiden Mittel (623) 203 (12) (650) Nettoerhöhung (Nettoverringerung) der liquiden Mittel 7.416 (4.652) (2.054) (7.838) Barmittel - zu Beginn des Zeitraums 49.626 48.018 59.096 51.204 Barmittel - Ende der Periode 57.042 43.366 57.042 43.366

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81711Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81711&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA68390D1069Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20126603-or-royalties-ergebnisse-3-quartal-2025