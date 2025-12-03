GAMECHANGER-ALARM!: Aus MEGA-Kupferexplorer wird "ganznebenbei" ein Gewichtiger-Goldproduzent!

Anzeige / Werbung

Ein Name wird für mächtig Furore sorgen! Wenn man sich von einem Kupfer-Entwickler zum 'near term' Gold-Produzenten mit Starbesetzung entwickelt, kann das kurstechnisch nicht lange ignoriert werden.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

plötzlich ist man nicht mehr nur ein Kupferexplorer, sondern ein angehender Goldproduzent mit allem Equipment und einer Millionen-Unzen-Basis. Jetzt heißt es: Kein Luftschloss, keine PowerPoint-Folie, sondern ein Projekt, auf dem Strom, Straßen, Wasser, Anlagen und Genehmigungs-Know-how vereint sind! Gemeint ist: Axo Copper (WKN: A416BY)!

Eine gewaltige Transformation zündete Axo Copper (WKN: A416BY) mit der Übernahme des "San Antonio'-Goldprojekts in Sonora (Mexiko) von Osisko Development, wo Frühentscheider jetzt einen Gewaltigen Hebel mitnehmen können.

Quelle: Axo Copper-Pressemeldung

Denn die breite Masse versteht offensichtlich überhaupt noch nicht, was hier gerade geschieht und entsteht.

Von der Story zum potenziellen Gold-Cashflow in einem durch!

Bisher war Axo (WKN: A416BY) in vielen Köpfen "nur" eine spannende Kupferstory! Bis dato richtig, aber jetzt, mit "San Antonio' verschiebt sich der Fokus schlagartig, und zwar in Richtung baldiger Gold-Produktion, inklusive:

mehr als 1,1 Mio. Unzen Gold direkt in die Bilanz,

eine erprobte Haufenlaugung ("Heap Leach') mit hohen Ausbringungsraten in der Oxidzone,

eine fertige Betriebsplattform mit: Stromanschluss, asphaltierten Straßen, Wasserrechte bestehende Lagerhalden (Stockpiles), Zerkleinerungsanlage, Goldaufbereitungs-Anlage!

Und diese Anlage ist nicht nur Theorie, sondern hat in der Praxis bereits mehr als 13.100 Unzen Gold produziert, und zwar erst vor etwa drei Jahren! Während andere Entwickler Jahre damit verbringen, allein die Basis-Infrastruktur aufzubauen, kann sich Axo (WKN: A416BY) direkt darauf konzentrieren was den Kurs bewegt: den Weg zum ersten eigenen Goldguss maximal verkürzen.

Wenn Profis "All-in" auf Aktien gehen - und sich "einschließen" lassen!

Spannend ist auch der Blick darauf, wer hier mit am Tisch sitzt - und wie sie sich "entschädigen" lassen:

Osisko Development ist nach "Deal-Closing' mit knapp 10% an Axo (WKN: A416BY) beteiligt. Und wie wir wissen, gehört zu der nicht gerade kleinen Osisko Gruppe auch der Milliarden-Konzern OR Royalties, die sich ebenfalls rund 5% der Axo-Aktien plus einen lukrativen Gold- und Silber-Stream vom zukünftigen Produktions-Kuchen gesichert haben. Zusätzliche Meilensteinzahlungen(unter anderem bei "Feasibility Study' und erstem Goldguss) können in Cash oder in weiteren Aktien erfolgen.

Der echte Gamechanger und Vertrauensbeweis für das Sentiment!

Osisko und OR lassen sich also nicht nur überwiegend in Aktien bezahlen, akzeptieren obendrein sogar eine "Lock-up'-Periode von 12 Monaten und verpflichten sich zudem, Axo (WKN: A416BY)für 24 Monate auf Hauptversammlungen zu unterstützen! Das spricht Bände, oder nicht?

Sein wir ehrlich, wer ein Projekt einfach nur loswerden will, sagt: "Zahlt uns Cash, und wir sind raus."

Wer dagegen an massives Kurspotenzial glaubt, sagt: "Gebt uns Aktien, wir bleiben drin - und wir sperren uns freiwillig ein."

Und genau das ist hier der Fall. Für Privatanleger ist das nichts anderes als ein weit sichtbares Gütesiegel von Profis und "Company Makern'.

Genehmigungen: Axo (WKN: A416BY) kommt, wenn das Fenster wieder auf ist!

Ein Punkt, der viele Projekte killt, sind Genehmigungen. Osisko hatte 2021 einen Umweltantrag ("MIA') für einen Tagebau gestellt und diesen 2022 im damaligen politischen Gegenwind in Mexiko wieder zurückgezogen. Damals war definitiv das falsche Zeitfenster, aufgrund der schwierigen Großwetterlage der damaligen Regierung!

Heute sieht es wieder ganz anders aus - und genau hier setzt Axo an!

Die Gründergruppe hinter Axo Copper (WKN: A416BY), rund um Glenn Jessome & Co., hat mit GoGold und Silver Tiger Metals bereits gezeigt, wie man in Mexiko Projekte durchbringt.

Der jüngste Beweis: Silver Tiger! Diese Firma hat erst vor wenigen Wochen im selben Bundesstaat (Sonora) ein vollständiges, umfangreiches Genehmigungspaket für sein "El Tigre'-Projekt erhalten.

Damit steht fest: Das Genehmigungsfenster für moderne Tagebau-Projekte in Mexiko ist wieder offen - und Axo (WKN: A416BY) tritt mit genau dem Team an, dass diese Tür bereits erfolgreich durchschritten hat. Das ist ein gewaltiger "Soft'-Faktor, den der Markt erfahrungsgemäß immer zu spät einpreist.

Zwei Hebel, eine Aktie und ein Bewertungs-Fenster dass offen ist, wie ein Scheunentor!

Während "San Antonio' in kürzester Zeit zur Goldmaschine ausgebaut wird, bleibt "La Huerta' als hochgradige Kupferstory das zweite Wachstumsbein. Für Investoren ist die Botschaft glasklar:

Goldseite:?Weit fortgeschrittenes, nahezu betriebsfertiges-Projekt mit Millionen-Unzen-Gold-Ressource, bestehende Infrastruktur und erprobte Technologie - eine ideale Basis für einen absolut kosteneffizienten Einstieg in die Produktion.

Kupferseite:?Wachstumsprojekt mit Gehalten aus dem Kleinabbau von gewaltigen 4-5% Cu und Weltklasse Bohr-Highlights mit über 7% Cu über sogar mehrere Meter, in einem Markt, in dem die Nachfrage durch Energiewende, E-Mobilität und Rechenzentren dauerhaft anzieht.

Mit Axo Copper (WKN: A416BY) spielen Sie also zwei der spannendsten Rohstoffthemen der kommenden Dekade - Gold und Kupfer - mit klarem Produzenten-Ziel und gewaltigem Wertsteigerungshebel.

Warum man jetzt schnell sein sollte und Abwarten teuer werden könnte!

In den kommenden Wochen und Monaten stehen gleich mehrere mögliche Kurstreiber an, die wieein "Brandbeschleuniger" wirken können:

das formale Closing der Transaktion,

ein aktualisierter Minenplan für "San Antonio' auf Basis der bereits vorhandenen Infrastruktur,

der Start der neuen Genehmigungsrunde, geführt von einem Team, das gerade erst ein Großprojekt in Sonora genehmigt bekommen hat,

laufende News aus "La Huerta', die die Kupferstory zusätzlich auflädt,

und im Hintergrund zwei starke Partner, Osisko Development und OR Royalties, die zusammen rund 15% halten und sich über "Lock-ups' und Stimmrechtszusagen sichtbar zur Langfrist-Story bekennen.

Die Erfahrung zeigt: Solche Transformationsphasen werden von vielen Anlegern zu spät erkannt. Die spannende Phase ist jetzt, wenn die Story fundamental gedreht ist aber der Kurs diese neue Realität aber noch nicht widerspiegelt.

Fazit: Eine solche Konstellation kommt nicht jeden Tag - jetzt entscheidet Ihr Timing!

"San Antonio' ist kein "nice to have"-Projekt, das man sich so nebenbei ins Portfolio legt. Diese Übernahme ist das fehlende Puzzleteil, das Axo Copper (WKN: A416BY) von einem "Powergeladenen Kupfer-Newcomer" zu einem baldigen Goldproduzenten mit zusätzlichem Kupferhebel macht.

"Brownfield'-Goldprojekt mit bestehender Infrastruktur, über 1,1 Mio. Unzen Gold im Rücken, bereits produzierte >13.100 Unzen Gold, starke Partner (Osisko & OR) mit echtem "Skin in the Game', ein Mexiko-erfahrenes Team, das gerade erst ein großes Genehmigungspaket durchgebracht hat, sind unumstößliche Fakten, die der Markt nicht lange ignorieren kann!

Wer nach einer Story sucht, die nicht im Lehrbuch für Geologie, sondern im Lehrbuch für Bewertungs-Sprünge stehen könnte, kommt an Axo Copper (WKN: A416BY) kaum vorbei.

Die Frage ist nicht, ob diese Story spannend ist, sondern auf welchem Kursniveau Sie bereit sind einzusteigen. Wer zu lange zögert, riskiert, dass aus der stillen Transformation eine sichtbare Neubewertung wird, dann allerdings ohne ihn.

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

JS Research-Team

Quellen: Axo Copper, Osiko Development Pressemeldungen und Unternehmenspräsentation, eigne Aufzeichnungen, und eigene Berechnungen,

Intro-Bild: stock.adobe.com

