++ Gold-Alarm & Mega-Hebel ++: Ist dies die nächste Bewertungsrakete? 1,54 Mio. oz + 5,20 Mio. oz auf nur 3,6 km in einem 35 km Trend!

Die jüngst über mehrere Umwege an die Öffentlichkeit gelangte Ankündigung der US-Zoll- und Grenzschutzbehörde über Strafzölle schickte mächtige Schockwellen.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Zölle von bis zu 39% sollten auch auf Importe von Ein-Kilo- und 100-Unzen-Goldbarren aus der Schweiz erhoben werden, so lautete die Meldung. Kein Wunder, dass das gravierende Auswirkungen auf den Goldpreis hatte. Schließlich werden in der Schweiz, die selbst ohne nennenswerte Goldvorkommen ist, laut Angaben der Swiss Precious Metals Association (ASFCMP) stolze 14% und damit im Schnitt 490 Tonnen pro Jahr des weltweiten Minengoldes in insgesamt vier Raffinerien veredelt 1 .

Bis Juni dieses Jahres verschiffte die Schweiz Gold im Wert von 61,5 Mrd. USD in die USA. Für dieses Handelsvolumen würden, sofern die Zollabgaben von 39% auf Goldbarren-Importe tatsächlich so in Kraft treten, 24 Mrd. USD an Abgaben an den US-Fiskus fällig 2 . Je turbulenter und unsicherer die Zeiten, desto attraktiver wird Gold als sicherer Hafen für Anleger und desto mehr Fahrt nimmt die Goldpreisrallye auf. Das paradoxerweise auch dann, wenn es das Edelmetall selbst ist, das diesmal im Fokus von US-Präsident Trumps "Zoll-Zauberstab" steht.

Entsprechend steil nach oben schnellte der an sich schon auf historischem Hochniveau stehende Goldpreis nach der Strafzölle-auf-Goldbarren-Meldung. Zum Teil lag er ein gutes Drittel über dem Preisniveau zu Jahresbeginn und schlug dabei auch ganz locker Leitindizes wie den S&P 500. Parallel dazu werden weitere Rekordpreisentwicklungen immer wahrscheinlicher. Die nächste magische Marke von 4.000,- USD/Unze scheint in Sicht und greifbarer Nähe.

Goldshore Resources: Stabiler Power-Player in unsicheren Zeiten!

Rund um den sicheren "Goldhafen" legen mit immensem Potenzial beladene Schiffe an, die aus dieser Sicherheit heraus eine starke Dynamik für ihren weiteren Kurs in Richtung Wachstum gewinnen. Einer dieser dynamischen Dampfer trägt den Namen Goldshore Resources (WKN: A3CRU9). Sein "Beiboot" ist das gehaltvolle "Moss'-Goldprojekt in Ontario/Kanada. Ontario ist DER Gold-Hotspot des Landes, mit über 40 aktiven Goldminen 3 , einer Goldproduktion von 6,5 Mrd. CAD und einem Anteil von 43% an der gesamten kanadischen Goldproduktion (Stand: 2023 4 )

Wie mächtig "Moss' ist - sei es mit Blick auf seine sensationellen Ressourcen, sein einmaliges Entwicklungspotenzial und seinen Hebel für die weitere Wertsteigerung von Goldshore - das untermauern die folgenden Zahlen sehr beeindruckend:

Das zu 100% im Besitz von Goldshore (WKN: A3CRU9) befindliche fortgeschrittene Mega-Goldprojekt sitzt auf erstklassigen 1,54 Millionen Unzen "angezeigten' Goldressourcen mit 1,23 g/t Gold (Au) und auf fetten 5,20 Millionen Unzen "abgeleiteten' Goldressourcen mit 1,11 g/t Au.

Quelle: Goldshore Resources

Die Ressourcenschätzung aus dem Jahr 2024 bezieht sich gerade einmal auf 3,6 Kilometer des über 35 Kilometer langen mineralisierten Trends, was enormes Explorations- und Erweiterungspotenzial verspricht.

"Moss' ist erstklassig an eine moderne Infrastruktur angebunden, einschließlich eines direkten Zugangs zum Trans Canada Highway und einer 230-kV-Stromleitung direkt neben dem Projekt. Hinzu kommt sehr starke Unterstützung der lokalen Gemeinden für das Projekt der obendrein Zugriff auf qualifizierte Arbeitskräfte sichert. All dies reduziert die potenziellen zukünftigen Bau- und Betriebskosten und wirkt sich positiv auf die (Kosten-) Effizienz des Projekts aus.

Quelle: Goldshore Resources

Seit seiner Gründung hat Goldshore über 80 Mio. US-Dollar in "Moss' Exploration und Entwicklung investiert und dort rund 100.000 Bohrmeter zurückgelegt, was zur kumulierten Gesamtbohrleistung von über 255.000 m beiträgt.

Die im Rahmen des geplanten Verarbeitungsszenarios angestrebte Goldausbeute legt bei hervorragenden 92%.

Erstklassige Bohrergebnisse aus bisher nicht bebohrter "Golden-Gate'-Zone!

Wer den Namen "Golden Gate" hört, denkt natürlich zunächst an die ikonische Hängebrücke am Eingang zur San Francisco Bay. Und tatsächlich fungiert auch "Moss' seine "Golden Gate'-Zone (in der Grafik unten zu sehen) als eine Art Wegweiser hin zu, in diesem Fall, sehr ermutigenden Bohrergebnissen aus dem kürzlich abgeschlossenen 20.000 m umfassenden Winterbohrprogramm. Dabei zielte Goldshore Resources (WKN: WKN: A3CRU9) darauf, die Ressource unterhalb des derzeit vorgeschlagenen Tagebaus zu erweitern, vor allem mit Blick auf eine zukünftige Mineralressourcenschätzung.

Quelle: Goldshore Resources

Die jüngsten Bohrergebnisse von Goldshore bestätigen die robuste Massivlagerstätte, auf der das Unternehmen sitzt. Im Hauptabbaugebiet durchteufte das Unternehmen 53 m mit 2,03 g/t Au ab 160 m in der Hauptzone in Bohrloch MMD-25-192 und 2,0 m mit 8,92 g/t Au ab 180,0 m in MMD-25-193. Die Bohrlöcher wurden gebohrt, um die Qualität der Mineralisierung innerhalb der Hauptzone "Moss' zu bestätigen, und sie haben die Erwartungen nicht enttäuscht. Diese Bohrlöcher bestätigten erfolgreich das Vorhandensein mehrerer eng beieinander liegender, anastomosierender, hochgradig goldmineralisierter Scherzonen, die in der Hauptzone modelliert wurden (siehe Querschnitt unten), mit den besten Abschnitten von: 62,5 m mit 1,16 g/t Au aus 11 m in MMD-25-194, 70,0 m mit 1,11 g/t Au aus 8 m in MMD-25-196, einschließlich 19,0 m mit 1,53 g/t Au aus 32 m und 5,0 m mit 2,66 g/t Au aus 71 m5.

Quelle: Goldshore Resources

Wohlgemerkt hatte Goldshore (WKN: WKN: A3CRU9) erst kurz zuvor Hammer-Ergebnisse von "Infill'-Bohrungen in der "Southwest'-Zone bekannt gegeben, ein Gebiet, das bisher ähnlich wie die "Golden Gate'-Zone spärlich bebohrt wurde. Auch hier was das klare Ziel, die Ressource unterhalb des derzeit geplanten Tagebaus für eine zukünftige Mineralressourcenschätzung zu erweitern. Wie gut die Chancen dafür stehen, zeigen unter anderem die großartigen 1,11 g/t Au über 12,3 m aus Bohrloch MMD-25-1836 ebenso wie der Rest des "Best-of' dieser Bohrungen.

Quelle: Goldshore Resources

Unterm Strich steht die Entdeckung einer neuen hochgradigen goldmineralisierten Scherzone, die möglicherweise mit jenen Scherzonen in Verbindung steht, die zuvor auf der Nordseite der "QES'-Zone durchschnitten wurden. Genau von dieser "QES'-Zone hatte Goldshore im Rahmen seiner ""QES'-Up"-Kampagne Anfang Juli ein weit sichtbares Ausrufezeichen gesetzt, unter anderem mit satten 1,09?g/t?Au über 42,7 m einschließlich 1,77 g/t Au über 20 m sowie mit weiteren 1A-Abschnitte, darunter die herausragenden 0,95?g/t Au über 31,9 m und die 0,58?g/t Au über 47,4 m.7

Alles in allem konnten diese Top-Treffer die oberflächennahen Ausläufer bestätigen und ganz nebenbei auch neue, konsistente Daten für ein mit Spannung erwartetes Ressourcen-Upgrade liefern.

Noch größere finanzielle Flexibilität!

Parallel zu den fantastischen Explorationsfortschritten bei "Moss' setzt Goldshore Resources (WKN: WKN: A3CRU9) auch finanziell einige dynamische Hebel in Bewegung. So gab das Unternehmen nun das Einreichen eines Basisprospekts bekannt. Damit kann der aufstrebende kanadische Goldmarktplayer über einen Zeitraum von 25 Monaten Wertpapiere im Wert von bis zu 150 Mio. Dollar emittieren, was einen noch flexibleren finanziellen Spielraum für Goldshores' Flaggschiff-Projekt "Moos' bedeutet.

Weitere Wertschöpfung voraus…!

Goldshore Resources (WKN: WKN: A3CRU9) CEO Michael Henrichsen freut sich über die kontinuierliche Bestätigung des Potenzial von "Moss' und ordnet diese zusammen mit den anderen erfreulichen Entwicklungen strategisch und perspektivisch ein:

"Wir freuen uns, die Qualität der Mineralisierung in der "Moss'-Hauptzone bestätigen zu können. Das Winterprogramm hat die aufstrebende Natur der Lagerstätte "Moss' durch ein signifikantes Wachstum unter dem konzeptionellen Tagebau in der "Southwest Zone', die Erschließung mineralisierter Scherzonen in einer Tiefe von etwa 100 bis 150 m in der "QES'-Zone, die Entdeckung einer hochgradigen oberflächennahen Mineralisierung in der "Superion'-Zone und nun die Bestätigung einer hochgradigen Mineralisierung in der "Moss Main'-Zone in Verbindung mit einem historischen Untertage-Explorationsstollen in der Main Zone eindeutig unter Beweis gestellt. Wir freuen uns darauf, die Ergebnisse des Winterprogramms in einer aktualisierten Mineralressourcenschätzung im vierten Quartal dieses Jahres zusammen mit der "PEA' zu veröffentlichen, die beide von G Mining Services fertiggestellt werden."

Fazit:

Goldshore Resources (WKN: WKN: A3CRU9) wirkt wie ein perfekt aufgesetzter Hebel auf den Goldbullen - Substanz, Katalysatoren und Rückenwind greifen hier sauber ineinander. Mit 1,54 Mio. Unzen "angezeigten' und 5,20 Mio. Unzen "abgeleiteten' Ressourcen (jeweils >1 g/t Au) auf nur 3,6 km eines 35 km Trends ist die Basis stark. Frische Treffer in "Golden Gate', "Southwest' und "QES' deuten klar auf Ressourcenausbau und mögliche Höherstufungen. Die Tier-1-Jurisdiktion Ontario, Infrastruktur direkt vor der Tür (Trans-Canada-Highway, 230-kV-Leitung) sowie Rückhalt aus den Gemeinden reduzieren Projekt- und Kostentreiber - ideale Voraussetzungen, um Tempo in die Entwicklung zu bringen.

Finanziell ist der Tank gefüllt: rund 35 Mio. CAD Cash, keine Schulden und ein voll finanziertes 50.000 m-Bohrprogramm bis zum nächsten Ressourcen-Update und der "PEA' (Ziel: Q4-2025) - das verspricht kontinuierliche Nachrichtenpower mit Bewertungshebel. Parallel sorgt der Goldpreis-Rückenwind für ein Umfeld, in dem hochwertige Unzen überproportional bezahlt werden. Unterm Strich: Timing, Jurisdiktion, Infrastruktur, Kasse und Bohrkatalysatoren - alle Zutaten liegen auf dem Tisch.

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: 2 https://finance.yahoo.com/news/us-imposes-tariffs-swiss-gold-233305714.html

4 https://projects.gbreports.com/ontario-mining-2025-interactive/gold-production

1 https://asfcmp.ch/haeufig-gestellte-fragen/?lang=de

3 https://www.americanbullion.com/gold-mines-in-ontario/

5Goldshore Intersects 53m of 2.03 g/t Au from 160m

6https://goldshoreresources.com/goldshore-intersects-additional-mineralization-beneath-the-conceptual-open-pit/

7https://goldshoreresources.com/goldshore-intersects-42-7m-of-1-09-g-t-au-at-the-eastern-qes-zone-of-the-moss-deposit/

Pressemeldungen vom 12. August, 08. August, 30. Juli, 25. Juli

Intro-Bild: stock.adobe.com

Wesentliche Risiken: Preis/FX-Volatilität; AISC-/Betriebsrisiken; Genehmigung/Standort/ESG, Wesentliche Chancen: Marktrückenwind

