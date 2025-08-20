News with Southern Cross Gold, Aurania Resources, Meridian Mining, Discovery Silver and Fury Gold
News with Southern Cross Gold, Aurania Resources, Meridian Mining, Discovery Silver and Fury Gold
|07.08.
|Aurania Resources gibt Erhöhung des Volumens der nicht vermittelten Privatplatzierung bekannt
|NICHT ZUR VERBREITUNG AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERÖFFENTLICHUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN
Toronto, Ontario, 5. August 2025 - Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU; OTCQB: AUIAF...
|05.08.
|Aurania announces increase in size of non-brokered private placement
|Aurania Resources Ltd.: Aurania Announces Increase in Size of Non-Brokered Private Placement
|Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - August 5, 2025) - Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU) (FSE: 20Q) ("Aurania" or the "Company") is pleased to announce that due to strong investor interest, it has...
|Warten auf Jackson Hole...: Wochenrückblick KW 33-2025: Sommerpause vorbei für Jerome Powell?!
|Kurshebel in Serie...: Dynamischer Aufsteiger mit massiven Projekthebeln - formiert sich der nächste Kurssprung?!
|12.08.
|Discovery Silver übertrifft Prognosen für Q2 2025 - Aktie legt deutlich zu
|12.08.
|Fury Gold Mines Ltd: Fury drills 41.5 m of 1.23 g/t Au at Sakami
|Stocks in Play: Fury Gold Mines
|Fury Gold Mines durchteuft 41,5 Meter mit 1,23 g/t Gold auf dem Goldprojekt Sakami in Quebec
|TORONTO, Kanada - 12. August 2025 - Fury Gold Mines Limited (TSX und NYSE American: FURY) ("Fury" oder das "Unternehmen"
- https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fury-gold-mines-ltd)
...
|Meridian Mining: 50 Mio. CAD Finanzierung abgeschlossen
|Meridian Mining UK Societas: Meridian closes $50-million private placement
|Meridian Mining gibt Abschluss seiner LIFE-Finanzierung in Höhe von 50 Millionen CAD bekannt
|NICHT ZUR VERBREITUNG AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERÖFFENTLICHUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN
LONDON, Vereinigtes Königreich, 7. August 2025 / Newsfile / Meridian
Mining UK...
|Southern Cross moves from Pink Market to OTCQX: Southern Cross Gold (ASX:SX2) has moved from the Pink Market to ...
|Southern Cross Gold Consolidated Ltd: Southern Cross Gold begins trading on OTCQX
|Stocks in Play: Southern Cross Gold Consolidated Ltd
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|AURANIA RESOURCES LTD
|0,078
|0,00 %
|DISCOVERY SILVER CORP
|2,335
|+0,21 %
|FURY GOLD MINES LIMITED
|0,446
|+3,24 %
|MERIDIAN MINING UK SOCIETAS
|0,524
|+3,97 %
|SOUTHERN CROSS GOLD CONSOLIDATED LTD
|3,141
|-2,18 %