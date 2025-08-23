Ein sicherer Hafen: Das unterschätzte Juwel mit enormem Wachstumspotenzial

Anzeige / Werbung

Wenn Sie also nach einem Investment suchen, das solide aufgestellt ist, emotional reizvoll und gleichzeitig fundiert bewertet - Gold Royalty liefert spannende Perspektiven

stell Sie sich vor, Sie gehen auf Schatzsuche im Finanzdschungel - und Sie finden ein relativ kleines Unternehmen, welches (noch) kaum jemand auf dem Radar hat. Gold Royalty Corp. (ISIN CA38071H1064 WKN A2QPLC) ist genauso eine Fundstelle: ein aufstrebendes Unternehmen aus Kanada, das in der vielseitigen Welt der Minenfinanzierungen seiner Mitstreiter glänzt - und aktuell bemerkenswert günstig bewertet ist.

Rekordzahlen bei Gold Royalty

Gold Royalty Corp. (ISIN CA38071H1064 WKN A2QPLC) konnte im zweiten Quartal wie auch im gesamten ersten Halbjahr 2025 beeindruckende Rekordergebnisse erzielen. Besonders hervorzuheben ist, dass sowohl der Gesamtumsatz als auch die Erlöse aus Landvereinbarungen und die Zinserträge neue Höchststände erreichten. Im zweiten Quartal kletterten diese Einnahmen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 100 Prozent auf 4,4 Millionen US-Dollar, wovon 3,8 Millionen direkt aus dem Umsatz stammten. Das entspricht 1.346 Goldäquivalentunzen (GEOs). Auch im Halbjahresvergleich zeigt sich ein starkes Bild: In den ersten sechs Monaten des Jahres stieg der Gesamtumsatz zusammen mit den Erlösen aus Landverträgen und Zinsen um 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf insgesamt 8,0 Millionen US-Dollar, darunter 6,9 Millionen US-Dollar reiner Umsatz. Diese Summe entspricht 2.595 GEOs - ein klarer Beweis dafür, dass Gold Royalty seine Position am Markt kontinuierlich stärkt und von den aktuellen Rahmenbedingungen hervorragend profitiert.

Quelle Gold Royalty

Für das Jahr 2025 rechnet das Unternehmen mit weiterem Umsatzwachstum, das in erster Linie durch die hohen Rohstoffpreise getragen wird. Diese wirken sich positiv auf die Cashflow-Royalties aus wichtigen Projekten wie Canadian Malartic, Côté, Borborema, Cozamin und Borden (Porcupine) sowie auf den Kupfer-Stream in Vareš aus. An seiner am 20. März 2025 veröffentlichten Jahresprognose hält das Unternehmen fest und erwartet eine Produktion zwischen 5.700 und 7.000 Goldäquivalentunzen (GEOs).

Besonders interessant für Anleger: Der Schwerpunkt der Produktion wird voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte liegen, da mehrere neue Bergbauaktivitäten - darunter Côté, Vareš und Borborema - nach und nach ihre volle Produktionskapazität erreichen und so das Potenzial von Gold Royalty zusätzlich beflügeln.

Die Wachstumsstory: Von 18 zu über 240 Royalties

Gold Royalty Corp. (ISIN CA38071H1064 WKN A2QPLC) ist ein sogenannter Royalties- und Streaming-Spezialist im Bereich Edelmetalle. Statt selbst große Minen zu betreiben, finanziert das Unternehmen Minenprojekte und erhält dafür einen Teil ihrer Produktion oder Einnahmen. Diese Business-Idee bietet stabile Einnahmen bei moderatem operativen Aufwand. Das Management setzt auf ein diversifiziertes Portfolio ("near-, mid- und longer-term returns") und ist erfahren in der Branche.

Quelle Gold Royalty

Das Unternehmen startete mit ca. 18 Royalties (übernommen von einem Mutterunternehmen) und wuchs schnell durch mehrere Strategien: M&A, Zukäufe, Projekt Finanzierung und vor allem organische Generierung von Liegenschaften. Das Ergebnis: ein breit gestreutes Portfolio mit starken Eckpfeilern.

Ein großer Vorteil: Der Großteil des Portfolios besteht aus Net Smelter Return (NSR)-Royalties. Das ist reiner Top-Line-Umsatz - volle Hebelwirkung auf den Goldpreis, ohne Inflations- oder Produktionskostenbelastung.

NSR-Royalties = volle Hebelwirkung auf Metallpreise (fast sämtlich Goldexposure)

= volle Hebelwirkung auf Metallpreise (fast sämtlich Goldexposure) Net Profit Interest (NPI) bei einzelnen Projekten (z. B. Granite Creek)

bei einzelnen Projekten (z. B. Granite Creek) Ein Copper-Stream: Vares/Adriatic in Bosnien - 100% Kupferproduktion zu 30% des Spotpreises

Die Vares-Anlage hat kürzlich kommerzielle Produktion erreicht und wurde von Dundee übernommen - ein starker Operator mit Balance Sheet, der Expansions- und Explorationschancen bietet.

Goldfokus - aber Kupfer kann kommen

Aktuell ist das Portfolio zu ~92% Gold / 8% Kupfer. Das Board hat jedoch umfangreiche Erfahrung mit Kupfer-Gold-Porphyrien und BMS-Settings - eine mögliche, aber vorsichtige Diversifikation in Kupfer ist denkbar und würde organisch in bestehende Kompetenzen passen.

Obgleich Gold Royalty Corp. (ISIN CA38071H1064 WKN A2QPLC) selbst zuletzt keine spektakulären Headlines erzeugte, spielt sie auf dem richtigen Feld: Goldpreise steigen, Royalty-/Streaming-Unternehmen profitieren.

Der Goldpreis hat 2025 neue Höhen erreicht, ein starker Hinweis auf stabil hohe Nachfrage und wirtschaftliche Unsicherheit

Diese Rahmenbedingungen schaffen eine starke Kulisse für ein Unternehmen wie Gold Royalty Corp. (ISIN CA38071H1064 WKN A2QPLC), das mit relativ niedrigem Risiko und begrenzter eigener operativer Komplexität auf Wachstum setzen kann.

Langfristiges Wachstum

Ein Blick auf das folgende Diagramm zeigt deutlich, dass Gold Royalty über ein Wachstumsprofil verfügt, das zu den stärksten der gesamten Branche zählt.

Analysten rechnen damit, dass Gold Royalty im Jahr 2030 nahezu 30.000 Goldäquivalentunzen (GEOs) erzielen wird - ein Wert, der selbst bei konservativen Metallpreisannahmen von 2.000 US-Dollar pro Unze einem Umsatz von über 50 Millionen US-Dollar entspricht. Besonders profitieren dürfte das Unternehmen dabei von den vollständig hochgefahrenen Produktionskapazitäten der Projekte Côté und Borborema. Ziel ist es, die Umsätze kontinuierlich auszubauen, eine nachhaltige freie Cashflow-Position zu erreichen und so sowohl Schulden zurückzuführen als auch Spielraum für neue Investitionen zu schaffen.

Eine Schlüsselrolle spielt dabei die zunehmende Diversifizierung in polymetallische Lagerstätten, die neben Edelmetallen auch andere wertvolle Rohstoffe enthalten. Diese Strategie verlängert nicht nur die Lebensdauer bestehender Projekte, sondern verbessert zugleich die Kostenstruktur durch die Nutzung von Nebenprodukten. Trotz dieser Erweiterungen bleibt Gold Royalty Corp. (ISIN CA38071H1064 WKN A2QPLC) klar auf Gold fokussiert, wobei ein stabiler Goldanteil von mindestens 70 Prozent im Portfolio die notwendige Sicherheit gewährleistet. Ergänzt durch Kupfer- und Silberkomponenten eröffnet sich zusätzliches Wachstumspotenzial, das die Position des Unternehmens langfristig stärkt.

Drei Gründe warum Gold Royalty aktuell unterbewertet sein könnte

Preis unter Potenzial: Kurs um 3,16?USD, aber Analystenpreisziele liegen teils deutlich darüber - bis 4,58?USD, in Extremen sogar 6,25?USD Starke Branche, schwaches Spotlight: Die Börse feiert große Player, während Solche wie Gold Royalty noch im Schatten bleiben - unverdient und unbemerkt. Günstiger Einstiegspunkt: Historisch niedrige Kurse kombiniert mit erfahrener Führung und breit gestreutem Portfolio - ideal für langfristige Anleger mit Mut zum frühen Einstieg.

Stellen Sie sich vor:

Sie sind Teil eines cleveren Abenteurer-Netzwerks, das an verschiedensten Minenprojekten beteiligt ist, ohne selbst die harte Arbeit zu stemmen. Sie verdienen an jedem ertragreichen Projekt mit - während sie Ressourcen für die nächste Goldentdeckung sparen. Gold Royalty ist genau dieser smarte Partner: schlank, wachstumsorientiert, bereit für den nächsten Aufschwung.

Sie starten klein, sammeln nacheinander vielversprechende Minenanteile, bauen ein robustes Portfolio auf - und das Beste: Wenn die Rohstoffpreise hochfliegen, wie aktuell bei Gold, steigen die Gewinne oft exzellent. Für den Kleinanleger wirkt das wie ein sicherer Hafen mit Wachstumspotenzial - ohne das Risiko und die Komplexität großer Bergbauunternehmen.

Gold Royalty: Das unterschätzte Juwel mit enormem Wachstumspotenzial

Gold Royalty Corp. (ISIN CA38071H1064 WKN A2QPLC) bietet eine spannende Mischung aus Story, Benchmark-Daten und Branchenklima. Für Kleinanleger ist das ein fesselnder Einstieg: Man steht nicht nur am Rand eines Goldmarkts, sondern mittendrin - mit einem Unternehmen, das smart finanziert und auf Wachstum setzt.

Gold Royalty kombiniert ein skalierbares, margenstarkes Geschäftsmodell mit operativem Know-how und einer Pipeline an potenziellen Hebeln (Produktion, M&A, organische Royalties). Für Kleinanleger, die ein spekulatives, aber strukturiertes Gold-Exposure suchen, bietet die Aktie eine attraktive asymmetrische Chance: begrenzte laufende Kosten, hohes Upside-Potenzial bei steigenden Goldpreisen und einer möglichen Neubewertung, sobald Free Cashflow und Schuldenabbau sichtbar werden.

Kurz: Wer an die Rückkehr institutionellen Interesses in Gold-Aktien glaubt und Volatilität verkraftet, sollte Gold Royalty Corp. (ISIN CA38071H1064 WKN A2QPLC) auf die Watchlist setzen - mit einer kleinen bis moderaten Initialposition.

