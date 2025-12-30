Gold Royalty erwirbt ein Royalty auf das Kupfer-Gold Projekt Pedra Branca in Brasilien
|3,468
|3,516
|13:12
|3,472
|3,520
|13:08
Gold Royalty erwirbt ein Royalty auf das Kupfer-Gold Projekt Pedra Branca in Brasilien
|Aktuelle Nachrichten
|12:46
|Gold Royalty Acquires a Royalty on the Copper-Gold Project Pedra Branca in Brazil
|12:46
|Gold Royalty erwirbt ein Royalty auf das Kupfer-Gold Projekt Pedra Branca in Brasilien
|18.12.
|Vox Royalty Corp.: Vox Royalty Acquires Feasibilty-Stage Stockman Copper-Gold Royalty in Australia
|DENVER, CO / ACCESS Newswire / December 18, 2025 / Vox Royalty Corp. (TSX:VOXR)(NASDAQ:VOXR) ("Vox" or the "Company"), a returns-focused mining royalty and streaming company, is pleased to announce...
|12.12.
|Gold Royalty schließt Erwerb der Royalty auf Pedra Branca ab
|Vancouver, British Columbia - 12. Dezember 2025 - Gold Royalty Corp. ("Gold Royalty" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/gold-royalty-corp/) (NYSE American:...
|12.12.
|Scotiabank erhöht Kursziel für Gold Royalty auf 5,00 US-Dollar
|GOLD ROYALTY CORP
|3,516
|+2,57 %