Hier entsteht was GROSSES...: Undercover-Riese! Warum dieses Kupferprojekt 2025 für Aufsehen sorgen dürfte!

Kupfer bleibt das Zukunftsmetall - die jüngste Korrektur eröffnet sogar neuen Spielraum. Trotz des tarifbedingten "Flash-Crashs" notiert das rote Metall 2025 weiterhin rund 8% über dem Jahres-Startniveau!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

mit diesem 8% Plus lässt das Industriemetall sogar noch die meisten anderen Industriemetalle hinter sich1. Nachdem die Comex-Futures im Zoll-Schreckmoment kurz bis auf 4,33 USD pro Pfund fielen, scheint sich der Preis bereits wieder oberhalb von 4,40 USD pro Pfund gefestigt - das deutet auf einen robusten Boden2.

Der fundamentale Rückenwind bleibt unangefochten: Die Lagerbestände an LME, SHFE & Co. verharren auf Mehrjahrestiefs, was jede Angebotsschwäche sofort preiswirksam macht3. Parallel wachsen die energiewendebezogenen Einsatzfelder - von E-Mobilität über Offshore-Wind bis hin zu hyperskaligen Rechenzentren - um jährlich gut 10%, sodass allein diese Sektoren bis 2034 ein Plus von mehr als 50 Mio. t Kupfer verschlingen dürften.

Neue Minen brauchen im Schnitt 17 Jahre von der Entdeckung bis zur Erstproduktion, weshalb Analysten von einem strukturellen Angebotsdefizit sprechen, das den Preis mittel- bis langfristig stützt6. Die kurzfristige Volatilität durch US-Zölle ist nur das Rauschen - die strategische Nachfrage nach Kupferals Rückgrat der Dekarbonisierung sorgt dafür, dass jede Preisdelle eher eine Einstiegs- als eine Ausstiegschance bleibt.

Auch die Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung (UNCTAD) warnt vor einer sich dramatisch zuspitzenden Versorgungslage mit Kupfer. Ihren Berechnungen zufolge wird die globale Kupfernachfrage bis zum Jahr 2040 voraussichtlich um über 40% steigen, während das Angebot hinterherhinkt. Demnach müssten bis zum Jahr 2030 satte 250 Mrd. USD investiert und 80 neue Minen entstehen, um das klaffende strukturelle Kupfer-Defizit zu decken und nicht zuletzt auch die Versorgung der Welt mit diesem Werkstoff sicherzustellen, der für die Energie- und Mobilitätswende ebenso wie für die Etablierung innovativer Technologien unverzichtbar ist und über einzigartige Materialeigenschaften verfügt 4 .

Quelle: Axo Copper

Hinzu kommt, dass es in Sachen Kupferversorgung künftig auch einer stärkeren regionalen Differenzierung bedarf. Denn aktuell lagern über 50% der weltweiten Kupferreserven in gerade einmal fünf Ländern.

Quelle: https://unctad.org/publication/global-trade-update-may-2025-critical-minerals-copper

Mexiko könnte den Unterschied machen!

Im letzten Jahr legte Mexikos Bergbau- und Metallurgieproduktion mächtig zu und erreichte mit einem Plus von fast 20% gegenüber dem Vorjahr einen Wert von umgerechnet sensationellen rund 17 Mrd. USD. Der Anteil von Kupfer an diesem fulminanten Anstieg beträgt satte 26% womit Kupfer den zweiten Rang belegt, gleich hinter Gold mit 31% und noch vor Silber mit 22%.

Prozentualer Anteil der einzelnen Erzarten am Wert der gesamten mexikanischen Bergbau- und Metallurgischen Produktion im Jahr 2024:

Quelle: Informe Anual 2025, Cámara Minera de México (Cobre = Kupfer; Plata = Silber; Oro = Gold)

Nach oben ging es auch für die Bergbau-Investitionen in Mexiko. Diese nämlich legten im Jahr 2024 um 2,1% zu, verglichen zu 2023, und erreichten respektable 5,63 Milliarden USD. Insgesamt trug der Bergbausektor 2,77% zum gesamten mexikanischen Brutto-Inlandsprodukt (BIP) bei und sogar 8,7% zum industriellen BIP, was in beiden Fällen ein leichtes Plus verglichen zu 2023 (2,75% respektive 8,63%) bedeutet 5 .

Zusammengenommen zeugen diese beeindruckenden Wachstumsfaktoren von der unwiderstehlichen Dynamik, die Mexikos Bergbau-Sektor antreibt und das Land zu einem aufstrebenden Kupfer-Produzenten machen könnte. Und genau in diesem saustarken Szenario hat sich Axo Copper Corp. (WKN: A416BY) mit seinem Mega-Asset "La Huerta' sehr prominent positioniert.

"La Huerta': Hochgradiges Kupferpotenzial auf Distrikt-Größe!

Mitten im gehaltvollen Sierra-Madre-Gürtel hat sich Axo Copper Corp. (WKN: A416BY) vor gut drei Jahren das rund 11 Hektar große Landpaket "La Huerta' in Jalisco, Mexiko gesichert, und damit auch die einzigartige Chance, Mexikos neuen aufstrebenden Kupfer-Bezirk mit mächtigem Mineralisierungspotenzial in der Tiefe zu erschließen.

"La Huerta' liegt in hochgradiger Nachbarschaft zu großartigen Gold-, Silber- und Eisenerzprojekten wie beispielsweise Defiance Silvers "Tepal'-Projekt, das unter anderem auf fetten 111,67 Millionen Tonnen mit satten 0,19% Cu für 473,86 Millionen Pfund Kupfer in der Kategorie "Gemessen & Angezeigt' sitzt.

Quelle: Axo Copper

Außerdem befindet sich "La Huerta' gerade einmal 90 Autominuten von Manzanillo entfernt, einer großen Hafenstadt und zentraler Umschlagplatz für die nahegelegenen Eisenerzminen wie beispielsweise das von Arcelor Mittal und Ternium betriebene "Peña-Colorada'-Projekt als größter Eisenerzpelletproduzent des Landes. Dank seiner Anbindung an eine moderne Infrastruktur, ist "La Huerta' zudem ganzjährig für Explorationsarbeiten zugänglich.

Die Vision hinter der Investition!

Im Jahr 2022 sicherte sich Axo Copper (WKN: A416BY) für insgesamt 11,1 Mio. USD in bar, zahlbar über fünf Jahre, und für 5 Millionen Stammaktien des Unternehmens (2 Millionen davon wurden bereits ausgegeben) das Hochpotenzial-Landpaket "La Huerta' von einem mexikanischen Eigentümer. Der geniale Clou an diesem Deal besteht vor allem darin, dass "La Huerta' seit 2019 durch Kleinstbergbau im Tagebau bis zu einer Tiefe von 50 m betrieben wurde, wobei die hochgradige Kupferader "Las Marias' weiter erschlossen und Erz mit einem durchschnittlichen Kupfergehalt von 4-5% abgebaut und verarbeitet wurde.

Aus diesen wertvollen Vorarbeiten ist sozusagen eine umfangreiche Großprobe entstanden, die Axo Copper (WKN: A416BY) nun vor allem wichtige Informationen über die Metallurgie und den Kupfergehalt liefert und auf denen die jüngsten ebenso wie die künftigen Explorationsarbeiten basieren.

Quelle: Axo Copper

Diese Erkundungsarbeiten wiederum haben bisher grandiose Resultate geliefert. Dabei lag der Fokus vor allem auf dem Gebiet "Las Marias', wo unter anderem sensationelle 21,4% Cu über 3,2 m zutage gefördert wurden. Aber auch andere Ziele lieferten mit 4,0% Cu über 5,0 m, 1,7% Cu über 6,0 m und 3,9% Cu über 1,0 m fette Volltreffer.

Quelle: Axo Copper

Mindestens ebenso vielversprechend wie die großartigen Bohrergebnisse ist die Tatsache, dass weitere Bohrungen unterhalb des Oberflächenabschnitts des früheren Betreibers?sehr gute Aussichten in der Tiefe versprechen. Damit ist die "Jagd" auf eine potenzielle Quelle unterhalb von "Las Marias' offiziell eröffnet.

Quelle: Axo Copper

Axo Copper (WKN: A416BY) sein "Phase II'-Programm über 15.000 Bohrmeter wird sich auch darauf sehr genau konzentrieren und neben der Ausdehnung in die Tiefe - die Mineralisierung wurde bisher nur bis zu einer Tiefe von 200 m unterhalb der Oberfläche getestet - auch jene nach Norden entlang des Streichs detailliert untersuchen. Nicht zuletzt stehen auch neue hochgradige regionale Entdeckungen in einem wenig erforschten Gebiet auf dem Erkundungsplan.

Quelle: Axo Copper

Mit dem "Phase II'-Bohrprogramm knüpft Axo (WKN: A416BY) an die erstklassigen Erfolg früherer Bohrungen an und will diese natürlich noch toppen. Insgesamt wurden bei "La Huerta' bisher rund 11.400 Bohrmeter zurückgelegt, wovon über 7.200 m in 61 Löchern von früheren Besitzern niedergebracht wurden und Axo in der ersten Phase seiner Bohrungen Ende 2023 insgesamt 4.209 m in 28 Löchernzurückgelegt hat.

Erste Ausrufezeichen hinter diese Strategie setzen die jetzt gemeldeten oberflächennahen Mega-Gehalte in "La Huerta South', einer neuen Entdeckung rund 3 km vom Haupttrend "La Huerta' und "Las Marias' entfernt. Dabei konnten bei Schürf- und Schlitzproben gleich mehrere fette Volltreffer mit mehr als 10% Kupfer zutage gefördert werden.

Quelle: Axo Copper

Selbstredend, dass auch für Jonathan Egilo, Präsident und CEO von Axo Copper (WKN: A416BY), nun zusätzliche Arbeiten höchste Priorität haben und diese auch bereits im Gange sind, um "La Huerta South' schnellstmöglich bohrbereit zu machen, womöglich schon Ende des dritten Quartals 2025.

AXO, das Ausnahme-Talent!

Dass Axo Copper Corp. (WKN: A416BY) ein Kupfermarkt-Visionär ist, hat es durch den genialen "La-Huerta'-Deal beeindruckend bewiesen. Doch "nur" Visionär" ist für Axo tatsächlich noch zu wenig, denn seit Anfang Juni kommt nämlich nun auch der Titel "Pionier" hinzu. So war der Durchstarter das erste Rohstoff-Unternehmen, das in diesem Jahr einen Börsengang erfolgreich abgeschlossen hat. Das Listing an der Toronto Stock Exchange TSX unter dem ikonischen Kürzel AXO, spülte phänomenale über 11,5 Mio. CAD frisches Kapital in die Kasse des Unternehmens. Dafür gab AXO rund 20,9 Mio. Einheiten, bestehend aus je einer Stammaktie und einem halben Warrant, aus, zu je 0,55 CAD pro Einheit aus.

Mit dem Cash kann Axo Copper (WKN: A416BY) die Exploration seines Power-Projekts "La Huerta' weiter beschleunigen und sich gleichzeitig über ein sehr reges Interesse seitens der Investoren freuen. Denn als Pionier hat sich Axo eine strategisch besonders wertvolle Position gesichert, indem man als erster Emittent überhaupt eine Notierung im Rahmen des neuen Passport Fast-Track-Programms der TSXV abgeschlossen hat. Dieses wurde 2023 mit dem Ziel aufgelegt, den Börsenzulassungsprozess für Bewerber im fortgeschrittenen Stadium zu straffen.

Megaprominent platziert hat sich Axo Copper (WKN: A416BY) aber auch, weil es ihm sehr erfolgreich gelungen ist, in einer Zeit relativ knappen Explorationskapitals mehr als 11,5 Mio. CAD aufzubringen. Das schließlich unterstreicht auf sehr beeindruckende Art und Weise, wie ausgeprägt das Interesse der Investoren an hochgradigen und wegweisenden Kupfer-Assets wie "La Huerta' tatsächlich ist.

Neben dem finanziellen Flow besitzt Axo aber auch eine herausragende Experten-Power. So sitzt dem Unternehmen mit Jonathan Egilo ein CEO vor, der über eine fundierte Kapitalmarkt- und Bergbauerfahrung verfügt.

Mit Glenn Jessome als Executive Chair & Director sitzt kein geringerer als der Mitgründer von Silver Tigerin einem weiteren "Chefsessel". Jessome bringt als Wertpapieranwalt 25 Jahre Erfahrung im Rohstoffsektors mit und war ganz nebenbei auch Gründungsaktionär von GoGold.

Genau diese und weitere Erfahrungen tragen dazu bei, "La Huerta' konsequent und finanziell robustausgestattet, bis zur Produktion zu entwickeln und die spätere Skalierung hin zu einem veritablen Wachstumsprojekt aus dem dann üppig fließenden Cashflow zu finanzieren, so wie es bei GoGolderfolgreich vorgemacht und bei Silver Tiger gerade praktiziert wird.

Fazit:

Kupfer ist und bleibt DER entscheidende Wegbereiter für die Energie- und Mobilitätswende. Entsprechend stark steigt die Nachfrage nach diesem so wertvollen Werkstoff. Gleichzeitig wächst das strukturelle Defizit, weshalb Investitionen in Milliardenhöhe notwendig sind, um die Kupfer-Produktionkräftig anzukurbeln.

Mit "La Huerta' entwickelt Axo Copper (WKN: A416BY) ein Power-Projekt, das einen wichtigen Teil zum Schließen der Kupfer-Angebot/-Nachfrage-Lücke schließen kann.

Quelle: Axo Copper

In Mexiko gelegen, befindet es sich zudem in einem Land, das seine "Kupfer-Power" aktuell neu entdecktund entschlossen weiterentwickelt, was das Wachstum von "La Huerta' zusätzlich befeuert und begünstigt.

Axo Copper Corp. (WKN: A416BY) ist mit einem Aktienkurs von 0,385 CAD und einer Marktkapitalisierungvon gerade einmal rund 50 Mio. CAD unserer Meinung nach massiv unterbewertet. Doch mit dem mega-erfolgreichen Börsengang und immer mehr herausragenden Explorationsergebnissen werden immer mehr Investoren auf das Ausnahme-Potenzial dieses dynamischen Kupfermarkt-Players aufmerksam. Wer also jetzt einsteigt, kann sich für "schmales Geld" das volle Auswärtspotenzial sichern und jede Stufe der bald zündenden Axo Copper Corp. (WKN: A416BY)-Kursrakete im vollen Umfang mitnehmen und genießen.

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: Axo Copper,

1https://www.reuters.com/business/,

2https://www.wsj.com/market-data/quotes/futures/,

3https://discoveryalert.com.au/news/copper-market-evolving-2025-tariffs-demand-investment/ ,

4 https://unctad.org/publication/global-trade-update-may-2025-critical-minerals-copper

5 Informe Anual 2025, Cámara Minera de México,

6https://www.cmegroup.com/openmarkets/economics/2025/Coppers-Rise-in-the-Energy-Transition.html,

Wesentliche Risiken: Preis/FX-Volatilität; AISC-/Betriebsrisiken; Genehmigung/Standort/ESG, Wesentliche Chancen: Marktrückenwind, Erfolgsaussichten aufgrund vielversprechendem Projekt

Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952,XD0002058432,CA82831T1093,378696065,CA00248Y1079