NICHT ZUR VERBREITUNG AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERÖFFENTLICHUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN

Toronto, Ontario, 5. August 2025 - Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU; OTCQB: AUIAF; Frankfurt: 20Q) (- https://www.commodity-tv.com/play/aurania-resources-discovery-of-high-grade-and-ready-to-ship-nickel-at-a-beach-in-france/ -) ("Aurania" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass man aufgrund des starken Investoreninteresses den Umfang seiner zuvor am 1. August 2025 angekündigten nicht vermittelten Privatplatzierung (das "Angebot") erhöht hat. Das Angebot umfasst nun einen Bruttoerlös von bis zu 1.800.000 CAD, bestehend aus bis zu 15.000.000 Einheiten des Unternehmens (die "Einheiten") zu einem Preis von 0,12 CAD pro Einheit (der "Ausgabepreis"). Das Unternehmen hat sich das Recht vorbehalten, das Volumen des Angebots um bis zu 25 % des Angebotsvolumens zu erhöhen, sodass bis zu 3.750.000 zusätzliche Einheiten ausgegeben werden können, um einen zusätzlichen Bruttoerlös von bis zu 450.000 CAD zu erzielen.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine "Stammaktie") und einem Stammaktien-Kaufwarrant (ein "Warrant"). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie (eine "Warrant-Aktie") zu einem Ausübungspreis von 0,25 CAD pro Warrant-Aktie innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten nach Abschluss des Angebots.

Verwendung der Erlöse

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot in erster Linie für Explorationsprogramme und allgemeine Betriebskapitalzwecke zu verwenden. Ein Teil des Erlöses kann auch für die erste Zahlung der Mineralkonzessionsgebühren für 2025 in Ecuador verwendet werden.

Vermittler

Im Zusammenhang mit dem Angebot kann das Unternehmen bestimmten berechtigten Vermittlern Vermittlungsprovisionen in Höhe von bis zu 7 % in bar des Bruttoerlöses aus dem Angebot von Zeichnern, die dem Unternehmen von diesen Vermittlern vermittelt wurden, und bis zu 7 % in Form von Vermittlungsoptionsscheinen (die "Vermittlungsoptionsscheine") der Gesamtzahl der von diesen Vermittlern platzierten Einheiten zahlen, vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange (die "TSXV"). Jeder Vermittlungsoptionsschein berechtigt den Inhaber zum Kauf einer (1) zusätzlichen Einheit zum Ausgabepreis und kann innerhalb von 24 Monaten nach Abschluss des Angebots ausgeübt werden. Jeder Vermittlungsoptionsschein besteht aus einer Stammaktie und einem Optionsschein.

Zeichnungsverfahren

Bestehende Aktionäre und andere Investoren, die an der Zeichnung des Angebots interessiert sind, sollten ihr Interesse per E-Mail an carolyn.muir@aurania.com bekunden.

Abschluss und Sperrfrist

Der Abschluss des Angebots wird voraussichtlich am oder um den 20. August 2025 oder zu einem anderen von der Gesellschaft festgelegten Zeitpunkt erfolgen und kann in Tranchen erfolgen. Der Abschluss unterliegt dem Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich (aber nicht beschränkt auf) der Genehmigung der TSXV für die Notierung der Stammaktien und der bei Ausübung der Warrants auszugebenden Warrant-Aktien.

Die Warrants sind nicht zur Notierung zugelassen und daher nicht an der TSXV handelbar. Die im Rahmen des Angebots ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Tag des Abschlusses des Angebots, wie gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen erforderlich. Das Angebot unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen behördlichen und sonstigen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der TSXV.

Beteiligung von Insidern

Es wird erwartet, dass bestimmte Direktoren und Führungskräfte des Unternehmens im Rahmen des Angebots Einheiten erwerben werden. Eine solche Beteiligung gilt als "Transaktion mit nahestehenden Personen" im Sinne der Richtlinien der TSXV und des Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions ("MI 61-101"). Das Unternehmen geht davon aus, dass es sich auf Ausnahmen von der Zustimmung der Minderheitsaktionäre und den formellen Bewertungsanforderungen für Transaktionen mit nahestehenden Personen gemäß Abschnitt 5.5(a) bzw. 5.7(1)(a) von MI 61-101 berufen kann, da weder der Marktwert der von den beteiligten Direktoren und Führungskräften zu erwerbenden Einheiten noch die von diesen Direktoren und Führungskräften zu zahlende Gegenleistung voraussichtlich 25 Prozent der Marktkapitalisierung des Unternehmens übersteigen werden.

Die hierin beschriebenen Wertpapiere wurden nicht und werden nicht gemäß dem United States Securities Act oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert und dürfen daher in den Vereinigten Staaten nur in Übereinstimmung mit den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder gemäß Ausnahmen davon angeboten oder verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung dar.

Über Aurania

Aurania ist ein Mineral s- und Explorationsunternehmen, das sich auf die Identifizierung, Bewertung, Akquisition und Exploration von Mineralgrundstücken mit Schwerpunkt auf Edelmetallen und Kupfer in Südamerika konzentriert. Das Flaggschiffprojekt des Unternehmens, The Lost Cities - Cutucu Project, befindet sich im jurassischen Metallogenitätsgürtel in den östlichen Ausläufern der Anden im Südosten Ecuadors.

Informationen über Aurania und technische Berichte sind unter , www.aurania.com, und www.sedarplus.ca sowie auf Facebook unter https://www.facebook.com/auranialtd/, Twitter unter https://twitter.com/auranialtd und LinkedIn unter https://www.linkedin.com/company/aurania-resources-ltd- verfügbar.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Carolyn Muir

VP Unternehmensentwicklung und Investor Relations

Aurania Resources Ltd.

(416) 367-3200

mailto:carolyn.muir@aurania.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch

Weder die TSXV noch deren Regulierungsdienstleister (im Sinne der Richtlinien der TSXV) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, die sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen beziehen und die aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements widerspiegeln. Die zukunftsgerichteten Informationen umfassen Aussagen über die geplante Emission, einschließlich ihres maximalen Umfangs, den voraussichtlichen Zeitpunkt des Abschlusses der Emission, die Fähigkeit, die Emission zu den hierin genannten Bedingungen oder überhaupt durchzuführen, die voraussichtliche Verwendung des Nettoerlöses aus der Emission, den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der TSXV für die Notierung der Stammaktien und der Optionsaktien (und den Zeitpunkt dieser Genehmigung), die Ziele, Vorgaben oder Zukunftspläne von Aurania, Aussagen zu " ", Explorationsergebnisse, potenzielle Mineralisierungen, das Portfolio des Unternehmens, die Finanzlage, das Managementteam und das verbesserte Kapitalmarktprofil, die Schätzung der Mineralressourcen, die Exploration, der Zeitpunkt der Aufnahme des Betriebs und Schätzungen der Marktbedingungen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Einschätzungen des Managements wider und basieren auf Annahmen und Informationen, die Aurania derzeit zur Verfügung stehen, einschließlich der Annahme, dass es zu keinen wesentlichen nachteiligen Veränderungen der Metallpreise kommt, alle erforderlichen Genehmigungen, Lizenzen, Zulassungen und Zustimmungen, einschließlich verschiedener lokaler behördlicher Lizenzen, und der Markt erteilt werden. Investoren werden darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen weder Versprechungen noch Garantien sind und Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Zu den Risikofaktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen, gehören unter anderem: das Nichterhalten oder die verspätete Erlangung der erforderlichen behördlichen Lizenzen, Genehmigungen, Zulassungen und Zustimmungen; die Unfähigkeit, die erforderlichen Finanzmittel zu beschaffen; die Unfähigkeit, die fälligen und zahlbaren Mineralkonzessionsgebühren in Ecuador zu finanzieren oder deren Zahlung zu verlängern, was zum Verlust dieser Mineralkonzessionen führen könnte; die Unfähigkeit, die von der ecuadorianischen Kontroll- und Regulierungsbehörde (ARCOM) für den Bergbausektor erhobenen Verwaltungsgebühren zu finanzieren, was die Gesellschaft zahlungsunfähig machen könnte; ein allgemeiner wirtschaftlicher Abschwung, volatile Aktienkurse, Streiks, politische Unruhen, Änderungen der Bergbauvorschriften, denen Aurania unterliegt; die Nichteinhaltung von Umweltvorschriften; eine schwächere Nachfrage nach Edelmetallen und Basismetallen auf dem Markt und in der Branche; sowie die Risiken, die in den öffentlichen Dokumenten des Unternehmens auf SEDAR+ dargelegt sind. Aurania weist die Leser darauf hin, dass die vorstehende Liste der Risikofaktoren nicht vollständig ist. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht übermäßig auf diese Informationen verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung gelten, und es kann nicht garantiert werden, dass die Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Informationen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80638Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80638&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=BMG069741020Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/19742351-aurania-erhoehung-volumens-vermittelten-privatplatzierung