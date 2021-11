DJ Dr. Wieselhuber & Partner GmbH: Hotelgruppe Geisel Privathotels - W&P berät die Familie Geisel beim Verkauf und Refinanzierung des Königshofs

DGAP-Media / 2021-11-02 / 12:06 Hotelgruppe Geisel Privathotels - W&P berät die Familie Geisel beim Verkauf und Refinanzierung des Königshofs Die auf Familienunternehmen spezialisierte Unternehmensberatung Dr. Wieselhuber & Partner (W&P) hat als Financial Lead Advisor die Familie Geisel beim Verkauf und der Refinanzierung des "Neubau Hotel Königshof" an die Inka Karlsplatz GmbH & Co. KG, Familie Dr. Hans Inselkammer, beraten. Geisel Privathotels ist eine im Jahr 1900 gegründete Münchner Hotelgruppe im Besitz der Familie Geisel, die bereits in vierter Generation geführt wird. Mit dem Verkauf des Luxushotels Königshof will sich die Unternehmerfamilie zukünftig auf die Weiterentwicklung der Bestandsbetriebe Stadtresidenz Beyond am Marienplatz, Hotel Excelsior, Schwabinger Wahrheit und Geisels Weingalerie konzentrieren. "Im aktuellen Finanzierungs- und Marktumfeld stellt eine laufende Hotelprojektentwicklung eine besondere Herausforderung dar", so Christian Groschupp, Head of Finance bei W&P. Die Familie Geisel wird den Hotelneubau in der Münchner Innenstadt als Projektentwickler bis Mitte 2023 fertigstellen. "Die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit W&P war ein wichtiger Baustein für den erfolgreichen Abschluss der Transaktion ", unterstreicht Carl Geisel, Gesellschafter der Geisel Privathotels. Ein weiterer wichtiger Erfolgsfaktor der Transaktion: Die erfolgreiche Teamarbeit mit den Beratungspartnern von Falkensteg Real Estate und DLA Piper. "Ohne Zweifel ist ein gut abgestimmtes Beratungsteam das A&O für zukunftsweisende Projekte wie diese", ergänzt Volker Riedel, Managing Partner bei Dr. Wieselhuber & Partner. Falkensteg Real Estate: Christian Alpers (Partner); DLA Piper: Christian Lonquich (Partner, Rechtsanwalt), Mike Danielewsky (Partner, Rechtsanwalt), Florian Bruder (Counsel, M.Jur. (Oxon)); Dr. Wieselhuber & Partner GmbH: Christian Groschupp (Head of Finance), Volker Riedel (Managing Partner), Ante Jelavic (Senior Consultant).

Kurzporträt Dr. Wieselhuber & Partner Dr. Wieselhuber & Partner (W&P) ist eine unabhängige, branchenübergreifende Top-Management-Beratung für Familienunternehmen sowie für Sparten und Tochtergesellschaften von Konzernen unterschiedlicher Branchen. Sie ist spezialisiert auf die unternehmerischen Gestaltungsfelder Strategie, Digitale Transformation, Business Performance sowie Restructuring und Finance. Mit Stammhaus in München bietet Dr. Wieselhuber & Partner seinen Kunden umfassendes Branchen- und Methoden-Know-how mit dem Anspruch, die Wachstums- und Wettbewerbsfähigkeit, Ertragskraft und den Unternehmenswert seiner Auftraggeber nachhaltig sowie dauerhaft zu steigern. www.wieselhuber.de Pressekontakt: Stephanie Meske Public Relations Dr. Wieselhuber & Partner GmbH Nymphenburgerstraße 21 80335 München Telefon 089 28623-139 Email meske@wieselhuber.de Ende der Pressemitteilung

