Der französische Impfstoffentwickler Valneva hat in den vergangenen Tagen eine Kapitalerhöhung erfolgreich durchgeführt. Das Unternehmen konnte dabei insgesamt mehr als fünf Millionen neuer Aktien zu einem Preis von 17 Euro ausgeben. Damit erlösen die Franzosen also insgesamt rund 88 Millionen Euro, die vornehmlich in die Impfstoffentwicklung fließen sollen.

Angesichts der Kapitalerhöhung haben die Kollegen von Goldman Sachs das Unternehmen noch einmal auf den Prüfstand gestellt. Die Experten bleiben bei ihrer Kaufempfehlung uns sehen den fairen Wert von Valneva bei 27,50 Euro. Aktuell notiert die Aktie bei rund 20,50 Euro, nachdem es in der vergangenen Woche von rund 22 Euro bis ...

