Datum der Anmeldung:

27.10.2021



Aktenzeichen:

B9-99/21



Unternehmen:

Gründung eines paritätischen Gemeinschaftsunternehmens durch die ZEABORN Ship Management GmbH & Cie. KG, Hamburg und die Waterway IT Solutions GmbH & Co. KG, Hamburg



Produktmärkte:

IT für Schiffmanagement, Schifffahrt, Schiffsmanagement



Bundesländer/Unternehmenssitz:

Hamburg

