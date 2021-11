DGAP-News: SAF-HOLLAND SE / Schlagwort(e): Personalie

02.11.2021

Bessenbach, 2. November 2021. Petra Müller hat am 1. November 2021 die Leitung "Investor Relations, Corporate und ESG Communications" bei der SAF-HOLLAND SE, einem der weltweit führenden Zulieferer von Trailer- und Truckkomponenten, übernommen. Sie berichtet in ihrer Funktion an die CFO Inka Koljonen.

Petra Müller kommt von der Siltronic AG, wo sie seit November 2015 für den Bereich Investor Relations & Communications verantwortlich war. Sie verfügt über langjährige Erfahrung im Bereich Kapitalmarktkommunikation von indexgelisteten Unternehmen (MDAX, SDAX, TecDAX) sowie in der internen und externen Kommunikation.

Ilka Koljonen sagt: "Wir freuen uns, dass mit Petra Müller eine erfahrene Managerin, die bestens mit den Anforderungen des Kapitalmarkts und der externen und internen Kommunikation vertraut ist, diese Rolle übernimmt. Sie ist die richtige Person, um die Equity Story der SAF-HOLLAND SE zu transportieren und die Kommunikation mit unseren diversen externen und internen Stakeholdern voranzutreiben. Wir wünschen ihr einen guten Einstieg bei uns und viel Erfolg bei der Wahrnehmung ihrer neuen Aufgabe." Petra Müller ergänzt: "Die Strategie von SAF-HOLLAND überzeugt mich. Ich freue mich darauf, die weitere Entwicklung von SAF-HOLLAND aktiv zu begleiten und Teil dieses erfolgreichen Unternehmens zu sein."

Petra Müller folgt auf Michael Schickling, der den Bereich Investor Relations & Corporate Communications der SAF-HOLLAND seit 2019 erfolgreich verantwortet hat. Michael Schickling und das bisherige Team werden Petra Müller aktiv dabei unterstützen, die vielschichtigen Kommunikationsaktivitäten der SAF-HOLLAND weiter zu entwickeln. Über SAF-HOLLAND Die SAF-HOLLAND SE mit Sitz in Bessenbach zählt zu den international führenden Herstellern von fahrwerksbezogenen Baugruppen und Komponenten, vor allem für Trailer und Lkw. Die Produktpalette umfasst neben Achs- und Federungssystemen unter anderem Sattelkupplungen, Königszapfen und Stützwinden, die unter den Marken SAF, Holland, Neway, KLL, V.Orlandi und York vertrieben werden. SAF-HOLLAND beliefert die Fahrzeughersteller in der Erstausrüstung (OEM) auf sechs Kontinenten. Im Aftermarket-Geschäft liefert das Unternehmen Ersatzteile an die Service-Netzwerke der Hersteller (OES) sowie an den Großhandel und mit Hilfe von Verteilungszentren über ein umfassendes globales Vertriebsnetz an Endkunden und Servicestützpunkte. Mit der Innovationsoffensive "SMART STEEL - ENGINEER BUILD CONNECT" verbindet SAF-HOLLAND Mechanik mit Sensorik und Elektronik und treibt die digitale Vernetzung von Nutzfahrzeugen und Logistikketten voran. Rund 3.600 engagierte Mitarbeiter weltweit arbeiten schon heute an der Zukunft der Transportindustrie. Weitere Information erhalten Sie unter: https://corporate.safholland.com/de

Kontakt:

Petra Müller

Leiterin Investor Relations, Corporate und ESG Communications



SAF-HOLLAND SE

Hauptstraße 26

63856 Bessenbach

Telefon +49 6095 301-918

petra.mueller@safholland.de

