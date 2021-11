Zofingen (ots) -Das führende Schweizer Bio-Festival "Bio Marché" ist eine einmalige Mischung aus stimmungsvollem Markt und nationaler Bio-Plattform. Die Verbindung von Genuss mit Information lockt jeweils ca. 35' - 40'000 Besucher aus dem In- und Ausland nach Zofingen CH. Sie lassen sich von der breiten Palette an Nahrungsmitteln, Naturkosmetik, Textilwaren, Baustoffen und Möbeln begeistern. Zur 22. Austragung vom 17. bis 19. Juni 2022 können sich Aussteller ab sofort anmelden.Der riesige Bio-Verkaufsmarkt in den Gassen der Altstadt Zofingen bildet das unbestrittene Kernstück, begleitet von einem Rahmenprogramm mit Konzerten, Kinderattraktionen und vielem mehr. Der Eintritt zum Bio Marché bleibt auch weiterhin kostenlos - dies ist unter anderem dem Engagement von Hauptsponsor Lidl Schweiz zu verdanken.Bis Ende März haben Bio-Produzenten, -Verarbeiter und -Händler Gelegenheit, sich anzumelden. Sich frühzeitig einen Platz an der Schweizer Bio-Plattform zu sichern, lohnt sich. Denn attraktive Vergünstigungen gibt es nicht nur für Start-ups und landwirtschaftliche Kleinbetriebe, sondern grundsätzlich für alle Anmeldungen bis Ende 2021.Anmeldeunterlagen: anmelden.biomarche.chPressekontakt:Bio Marché AGBianca BraunTel. +41/62/745'00'03bianca.braun@biomarche.chwww.biomarche.chBildauswahl:http://www.biomarche.ch/bilderOriginal-Content von: Bio Marché AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100010359/100880401