(shareribs.com) San Francisco 02.11.2021 - Amazon.com ist für Rivian einer der wichtigsten Kunden. 100.000 E-Transporter will der Online-Einzelhändler bei Rivian ordern. Nun wurde bekannt, dass rund ein Fünftel des Autobauers Amazon.com gehört.Wie unter anderem CNBC unter Berufung auf Daten der Börsenaufsichtsbehörde SEC berichtet, ist Amazon.com per Ende des dritten Quartals zu 20 Prozent am Autobauer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...