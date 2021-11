Auch wenn Paris und Glasgow lediglich 1.100 Kilometer voneinander trennen, von den Zielen des letzten Weltklimagipfels 2015 in der französischen Hauptstadt ist man in Sachen Klimaschutz und einer Reduzierung der Treibhausgase sechs Jahre später immer noch meilenweit entfernt. Doch es keimt Hoffnung auf. Durch zahlreiche Regierungswechsel und einem neuen, bisher so nicht dagewesenen öffentlichen Druck, scheint es nun vorwärtszugehen. Auch die USA sind nach der Ära Trump wieder mit an Bord und wollen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...