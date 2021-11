Bereits zum vierten Mal in Folge teilt die Oberbank ihren Mitarbeitern Anteile im Gesamtwert von mehr als fünf Millionen Euro zu. Eine großartige Sache, um die Loyalität im Unternehmen zu fördern, wie ich finde. Verteilt werden die Aktien an 2.600 Mitarbeiter, aufgeschlüsselt je nach Bruttogehalt. Bis zum Eintritt in die Pension werden die Anteile von der Mitarbeiter-Beteiligungs-Privatstiftung verwaltet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...