Delaware (www.fondscheck.de) - Lazard Asset Management (LAM) gab heute die Auflage des Lazard Coherence Credit Alternative Fund bekannt, so Lazard Asset Management in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:LAM erweitert damit seine Alternative Investment-Plattform um einen weiteren UCITS-Fonds, der gemäß der Lazard Coherence Long/Short Credit-Strategie verwaltet wird. Der Fonds investiert hauptsächlich in Investment-Grade-, Crossover- und High-Yield-Anleihen in Europa und Nordamerika. ...

