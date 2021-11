Im freundlichen Marktumfeld setzt auch die E.on-Aktie ihre Aufwärtsbewegung am Dienstag weiter fort. Seit dem Zwischentief im Oktober haben die Papiere des Versorgers damit bereits wieder rund zehn Prozent zugelegt. Für weiteren Schwung könnten nun die Zahlen am kommenden Mittwoch, 10. Oktober, sorgen.E.on dürfte mit Blick auf die Jahresziele über dem Plan liegen, meint etwa Analyst James Brand von der Deutschen Bank in einer Branchenstudie. Er hob das Kursziel von 11,50 auf 12,00 Euro an und bestätigte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...