Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -Ein Jahr nach ihrer Markteinführung hat die intelligente mobile Suchmaschine Petal Search von Huawei eine bemerkenswerte Ausweitung ihres Marktanteils erfahren und ist bestrebt, Unternehmen zu helfen, mit ihrem Fortschritt zu florieren. Auf der jährlichen Huawei Developer Conference 2021 (HDC 2021) kündigte Huawei eine Reihe neuer Petal Search-Funktionen an, auf die Unternehmen und Entwickler zurückgreifen können. Von neuen Marktteilnehmern bis hin zu etablierten Unternehmen bietet Petal Search bahnbrechende Tools, die den Bedürfnissen von Unternehmen, die wachsen wollen, gerecht werden.Petal Search schmiedet strategische Partnerschaften, um den Unternehmen Auftrieb zu gebenDurch die Zusammenarbeit mit Petal Search sind Unternehmen in der Lage, das Ökosystem und die technologische Offenheit der mobilen Suchmaschine zu nutzen, um ihre gewünschten Geschäftsstrategien und Ziele zu erreichen.Der Wachstumskurs von Petal Search ist beeindruckend und zeigt keine Anzeichen einer Verlangsamung. Im September dieses Jahres verzeichnete die mobile Suchmaschine einen Zuwachs von 32 Millionen monatlich aktiven Nutzern. Darüber hinaus ist Petal Search in den meisten Regionen eine der wichtigsten mobilen Suchmaschinen - und seine große Nutzerbasis führt zu einem breiten Publikum für jeden der Petal Search-Partner.Petal Search 2.0 bietet eine breite Palette von Tools, um seine globalen Partner bei der effizienten Verbreitung von Inhalten zu unterstützen, darunter das Petal Merchant Center, das Petal Travel Center und Business Connect, die maßgeschneiderte Dienstleistungen für die individuellen Bedürfnisse und Herausforderungen jedes Unternehmens bieten. Petal Merchant Center bietet Händlern Tools, um ihre Produkte aufzulisten und kommerzielle Werbung zu betreiben, um Sichtbarkeit zu erlangen, Petal Travel Center richtet sich an den Tourismus- und Gastgewerbesektor und Business Connect an E-Commerce-Händler und Verkäufer von Unternehmen.Befähigung von Partnern mit Funktionen der nächsten GenerationPetal Search stellt Unternehmen und Entwicklern über das Search Kit eine Reihe von Tools zur Verfügung, mit denen Partner schnell ein optimales Sucherlebnis für mobile Apps bieten können. Das Search Kit ist mit zahlreichen intelligenten Funktionen ausgestattet, wie z. B. visuelle Suche, Sprachsuche, OCR-Übersetzung, Text to Speech, Einkaufssuche, Hotelsuche und mehr, und bietet den Nutzern Zugang zu akademischem Wissen, Entity Linking und Knowledge Graphs.Das Kit enthält außerdem eine ganze Reihe von Lösungen wie Autosuggest, News, Video, Web, Shopping, Hotelsuche und mehr, die Unternehmen die Flexibilität geben, relevante Zielgruppen auf der Grundlage ihrer anpassbaren Bedürfnisse zu erreichen.Als eines der 69-Klassen-Kits von HMS Core 6 mit über 21.738 API-Distributionen bereichert das Search Kit Anwendungen mit seinen Suchfunktionen und ermöglicht es Unternehmen und Entwicklern, ihre Angebote auf ein neues Niveau zu heben.Verbessern Sie Ihre Verkaufsleistung mit Petal Merchant CenterDas Petal Merchant Center wurde zur Unterstützung von E-Commerce-Innovationen entwickelt und ist eine Plattform für die Einführung und Verwaltung von Online-Produkten aus einer Hand, die es Einzelhändlern ermöglicht, zu konfigurieren, wie die Produkte auf ihren Websites in den Petal-Suchergebnissen angezeigt werden. Dadurch erhalten Unternehmen eine größere Autonomie bei der Koordinierung von Produktinformationen, um ihr Geschäftspotenzial auszuschöpfen und die grenzenlosen Möglichkeiten zu nutzen, die mit dem mobilen Einkauf verbunden sind, um ihre Verkaufszahlen zu steigern.Für seine E-Commerce-Partner hält Petal Search eine Vielzahl kommerzieller Lösungen bereit, darunter Funktionen wie die intelligente On-Site-Empfehlung zur Verbesserung von Produktempfehlungen auf Händlerseiten über den KI-Empfehlungsdienst von Petal Search und den Smart Assistant, einen intelligenten KI-Guide zur Verbesserung der Benutzerinteraktion auf Einzelhandelswebseiten.Fliegen Sie hoch hinaus mit Petal Travel CenterDas Petal Travel Center der mobilen Suchmaschine, ein spezielles Portal für Reisen, bietet den Nutzern eine umfassende Unterstützung während ihrer gesamten Reise, von der Flugplanung bis zur Auswahl eines Hotels.Das Petal Travel Center wurde speziell für Online-Reisebüros (OTA) und Channel-Manager (CM) entwickelt, um seinen Geschäftspartnern noch mehr Funktionen zu bieten. Das vereinfachte Portal ermöglicht es den Partnern, ihre Reisevertriebsplattformen, Produkte und Produktstatus zu verwalten. Für Unternehmen, die ihre Produktivität im Tagesgeschäft überprüfen möchten, stehen im Petal Travel Center zusätzliche Leistungs- und Click-Through-Tracking-Funktionen zur Verfügung.Dank seiner Suchoptimierung macht Petal Travel Center Informationen über Flüge, Hotels und touristische Attraktionen in einer Stadt für die Nutzer schnell und einfach verfügbar. Speziell Hotels können Informationen, Listen, Preise und Landing Pages verwalten, um Berührungspunkte zu optimieren und den Traffic und das Engagement zu erhöhen. Die Hotelsuchfunktion empfiehlt den Nutzern Hotelmarken und führt sie zu den offiziellen Websites der Marken, so dass potenzielle Kunden einen einfachen Zugang zu diesen Marken erhalten. Hoteliers können PTC nutzen, um Hotel-Feed-Daten hochzuladen und organischen Suchverkehr innerhalb des umfangreichen HMS-Ökosystems zu gewinnen. Darüber hinaus sind zusätzliche Leistungsberichte verfügbar, um die Genauigkeit der Verfolgung von Geschäftsergebnissen zu erhöhen.Mit mehr als 2 Millionen Hotelangeboten, die derzeit weltweit gehostet werden, hat Petal Travel Center einen großen Erfolg bei seinen Partnern.Mit Business Connect einen Schritt voraus seinBusiness Connect ist speziell für lokale Unternehmen gedacht und ermöglicht es Geschäftsinhabern, ihr Unternehmen auf Petal Search zu gründen oder zu melden, ihr Unternehmen per E-Mail oder Telefon zu verifizieren, um sich vor unbefugten Änderungen zu schützen, ansprechende Werbeinformationen, einschließlich Fotos und Videos, zu veröffentlichen, um einen breiten Kundenstamm zu gewinnen, sowie Arbeitszeiten, Kontaktinformationen, Fotos und verfügbare Dienstleistungen zum Nutzen der Kunden hinzuzufügen. Derzeit nutzen über 6.000 Unternehmen das Portal, um Millionen von Nutzern zu erreichen.Mit mehreren Anzeigeoptionen für verschiedene Kategorien lokaler Unternehmen, von Restaurants bis hin zu Sehenswürdigkeiten, und Premium-Plätzen für lokale Anzeigen sowie Funktionen für Content Management, Account Management und Unternehmensanalyse hilft Business Connect von Petal Search Unternehmern, sich von der Masse abzuheben.Petal Search bietet blühende MöglichkeitenDie zahlreichen vielseitigen, intelligenten Funktionen von Petal Search bieten Unternehmen, die ihre Produktivität steigern möchten - von aufstrebenden Selbstständigen bis hin zu etablierten Marken, die auf eine globale Expansion abzielen - eine Fülle von Möglichkeiten. Die Suchmaschine von Huawei bringt die neuesten technischen Fortschritte auf den Tisch und arbeitet hart und intelligent für ihre Zielgruppe von 730 Millionen globalen Gerätenutzern in über 170 Ländern, um sowohl für Partner als auch für Nutzer einen Mehrwert zu schaffen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1675247/image1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1675248/image2.jpgPressekontakt:Hanyu Jijihanyu@huawei.comOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/100745/5062349