Baierbrunn (ots) -Gemeinsam mit der Stiftung Lesen veröffentlicht das Elternmagazin aus der Apotheke regelmäßig Listen mit tollen Vorlesebüchern/ Alle in diesem Jahr vorgestellten Bücher gibt es ab sofort in einer großen Verlosungsaktion zu gewinnen im Magazin und via Social Media"Vorlesen hat ganz viele Vorzüge. Es hilft den Kleinsten beim Sprechenlernen, lässt Raum für Fantasie und vermittelt Einblicke in andere Welten", sagt Stefanie Becker, Chefredakteurin Baby und Familie. "Vor allem aber schenkt es wunderbare Familienmomente, wenn sich das Kind beim Vorlesen ankuschelt und man gemeinsam die Abenteuer der kleinen Heldinnen und Helden in den Geschichten erlebt."Und welches Kind erinnert sich nicht gerne später an solche Momente? Weil davon alle Kinder noch mehr gebrauchen können, stellt Baby und Familie regelmäßig empfehlenswerte Kinderbücher vor, die die Redaktion gemeinsam mit der Stiftung Lesen aussucht. In der aktuellen November-Ausgabe geht es beispielsweise um das Thema "Wir bekommen ein Baby": Wie man den Kindern erklärt, was sich mit einem Geschwisterkind alles verändert.Den kommenden bundesweiten Vorlesetag am 19. November unterstützt Baby und Familie in diesem Jahr mit einer großen Verlosungsaktion: Alle Kinderbücher, die das Magazin bislang im Jahr 2021 vorgestellt hat, gibt es zu gewinnen, im Magazin (https://aktion.apotheken-umschau.de/baby-und-familie/buchverlosung/), auf Facebook (https://de-de.facebook.com/babyundfamilie.de/) und auf Instagram (https://www.instagram.com/babyundfamilie/?hl=de). Einsendeschluss ist der 30. November 2021 unter www.baby-und-familie.de/buchverlosung."Wir möchten mit dieser zusätzlichen Aktion Eltern und Großeltern anregen, mit ihren Kindern und Enkeln gemeinsam Bücher anzuschauen und zu lesen - an diesem besonderen Vorlesetag und an allen übrigen Tagen des Jahres", sagt Stefanie Becker.Eine Auswahl der Empfehlungslisten zu Themen wie Gesundheit, Umwelt, Ernährung oder Bewegung empfohlen werden, findet man auch online unter: https://ots.de/A7OWfpÜber Baby und Familie:Baby und Familie ist das reichweiten- und auflagenstärkste Gesundheitsmagazin für die junge Familie in Deutschland. Mit monatlich 561.983 verkauften Exemplaren (IVW 3/2021) und 1,73 Millionen Leserinnen und Lesern (AWA 2021) informiert das Magazin über genau die Themen, die Eltern bewegen: Ob Körper und Seele, Heilen und Vorbeugen, Großwerden und Familienleben - Baby und Familie gibt ihren Leserinnen und Lesern die Informationen, die sie weiterbringen. Mit fundiertem Rat von ausgewiesenen Expertinnen und Experten sowie nah an der Lebenswelt der Kernzielgruppe Schwangere, Baby-Eltern und Kleinkind-Eltern.