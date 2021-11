Laut einer Bitkom-Umfrage nutzen sieben von zehn Deutschen das Internet bei der Suche nach Immobilien. Am häufigsten schauen sie auf den großen Online-Portalen nach. Doch auch Makler sind gefragt: Vier von zehn der Befragten wenden sich an Makler. Vielen sind 360-Grad-Fotos der Immobilie wichtig. In Deutschland werden Immobilien vor allem über das Internet gesucht. 70% derjenigen, die in der Vergangenheit schon einmal nach einer Wohnung oder einem Haus zum Kauf oder zur Miete gesucht haben, dafür ...

