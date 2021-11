AIXTRON katapultiert sich heute regelrecht aus dem Sattel. So wird der Kurs aktuell rund drei Prozent nach vorne geschoben. Dieser Anstieg verteuert das Papier nun auf 21,41. Startet hier jetzt die nächste Party?

Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Kursgewinns bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur AIXTRON-Aktie. Einfach hier klicken.

Kursverlauf von AIXTRON der letzten drei Monate.Für eine ausführliche AIXTRON-Analyse einfach hier klicken.

Endlich verzogen haben sich die dunklen Wolken nach diesem Kursschub. Dieses Plus schiebt die Aktie nämlich wieder näher an einen wichtigen Widerstand heran. So ergibt sich derzeit ein Abstand von nur noch rund fünf Prozent zum Monatshoch. Bei 22,50 EUR liegt der Hochpunkt. Die Anleger werden in den kommenden Tagen bei AIXTRON also ganz genau hinsehen.

Investoren, die eher das große Bild im Blick haben, können sich auf den GD200 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...