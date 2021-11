DGAP-News: CompuGroup Medical SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Personalie

CompuGroup Medical verlängert Vertrag mit CFO Michael Rauch vorzeitig um fünf weitere Jahre



02.11.2021 / 14:50

Koblenz. CompuGroup Medical SE & Co. KGaA (CGM), einer der führenden E-Health-Anbieter weltweit, teilt mit, dass der Verwaltungsrat der CompuGroup Medical Management SE heute entschieden hat, dass der Vertrag von Chief Financial Officer (CFO) Michael Rauch vorzeitig um fünf weitere Jahre bis zum 31. Juli 2027 verlängert wird.

Diplom-Kaufmann (Univ.) Michael Rauch, MBA, LL.M hat am 1. August 2019 das Amt des Finanzvorstandes der CompuGroup Medical SE übernommen und in der Folge unter anderem die Umwandlung in eine börsennotierte Kommanditgesellschaft auf Aktien erfolgreich vorangebracht. In seine Amtszeit fielen der Aufstieg des Unternehmens vom SDAX in den MDAX im September 2019 sowie drei der vier größten Unternehmensakquisitionen in der Unternehmensgeschichte.

Frank Gotthardt, Unternehmensgründer und Vorsitzender des Verwaltungsrats, sagt: "Michael Rauch hat eine Schlüsselrolle in unserem Führungsteam inne und einen großen Beitrag zum Erfolg der CompuGroup Medical in den letzten Jahren geleistet. Die CGM wird in diesem Jahr erstmals die Umsatzschwelle von 1 Milliarde Euro überschreiten und damit gegenüber dem Jahr 2018 einen Umsatzanstieg von mehr als 40 Prozent verzeichnen. Im Namen des Verwaltungsrats danke ich Michael Rauch für sein bisher geleistetes beeindruckendes, erfolgreiches Engagement. Ich freue mich auf die Fortsetzung unserer Zusammenarbeit für viele weitere Jahre."

Dr. Dirk Wössner, CEO, ergänzt: "Ich freue mich sehr auf die weitere Zusammenarbeit mit Michael Rauch und die Fortsetzung der Wachstumsstory der CGM. Er ist ein moderner CFO und großartiger Leader. Neben der finanziellen Stärke der CGM und der transparenten vertrauensvollen Kommunikation mit unseren Investoren hat er auch stets die strategische Weiterentwicklung des Konzerns und die operativen Details der Unternehmenssteuerung im Blick. Damit ist er ein idealer Sparringspartner für mich und unser gesamtes Führungsteam."

Michael Rauch, CFO, betont: "Mein Dank gilt Frank Gotthardt, Dirk Wössner und dem Verwaltungsrat der CGM für das Vertrauen in mich und meine Arbeit. Unsere klare Zielsetzung bleibt langfristiges Wachstum bei hoher Profitabilität und starker Cashflow-Orientierung, wobei wir die Chancen der fortschreitenden Digitalisierung der Gesundheitssysteme konsequent nutzen werden und auch zukünftig für unsere Kunden, Mitarbeiter und Aktionäre eine bedeutende Wertschöpfung erzielen wollen."



Über CompuGroup Medical SE & Co. KGaA

CompuGroup Medical ist eines der führenden E-Health-Unternehmen weltweit und erwirtschaftete im Jahr 2020 einen Jahresumsatz von EUR 837 Mio. Die Softwareprodukte des Unternehmens zur Unterstützung aller ärztlichen und organisatorischen Tätigkeiten in Arztpraxen, Apotheken, Laboren und Krankenhäusern, die Informationsdienstleistungen für alle Beteiligten im Gesundheitswesen und die webbasierten persönlichen Gesundheitsakten dienen einem sichereren und effizienteren Gesundheitswesen. Grundlage der CompuGroup Medical Leistungen ist die einzigartige Kundenbasis mit über 1,6 Millionen Nutzern, darunter Ärzte, Zahnärzte, Apotheken und sonstige Gesundheitsprofis in ambulanten und stationären Einrichtungen. Mit eigenen Standorten in 18 Ländern und Produkten in 56 Ländern weltweit ist CompuGroup Medical das E-Health-Unternehmen mit einer der größten Reichweiten unter Leistungserbringern. Rund 8.500 hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen für nachhaltige Lösungen bei ständig wachsenden Anforderungen im Gesundheitswesen.



