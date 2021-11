Schon nächste Woche könnte es so weit sein: Wie am Montag von mehreren US-Medien berichtet wurde, könnte der von Ford und Amazon (WKN: 906866) gestützte Elektroautohersteller Rivian schon sehr bald sein Börsendebüt wagen. Die Rivian-Aktie könnte zum Börsengang mit über 60 Mrd. Dollar bewertet werden - deutlich mehr, als vergleichbare Elektroauto-Start-ups wie Lucid Motors bei ihrem IPO erzielten. Rivian selbst plant, mit dem IPO bis zu 8,4 Mrd. US-Dollar einzunehmen. Dazu will das junge Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...