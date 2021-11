NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Morphosys nach Quartalszahlen des Partners Incyte auf "Neutral" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Analyst Richard Vosser schloss in einer am Dienstag vorliegenden Studie nicht aus, dass sich die Anleger enttäuscht zeigen mit Blick auf das gemeinschaftlich vertriebene Krebsmedikament Monjuvi. Am Markt könne man auf ein stärker beschleunigtes Wachstum des Mittels gesetzt haben./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2021 / 12:52 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2021 / 12:53 / BST



ISIN: DE0006632003

