In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres erhöhte Shop Apotheke Europe N.V. (ISIN: NL0012044747) den Konzernumsatz im Vergleich zum Vorjahr um 9,8 Prozent auf EUR 772,3 Millionen. Im dritten Quartal lag der Umsatz mit EUR 237,9 Millionen nahezu auf dem hohen Niveau des Vorjahres (-0,3 Prozent gegenüber EUR 238,7 Millionen in Q3 2020). Die Zahl der aktiven KundInnen stieg auf 7,3 Millionen - ein Plus von 1,4 Millionen gegenüber dem 30. September 2020 und von 1,0 Millionen seit Jahresbeginn. SHOP APOTHEKE EUROPE CEO Stefan Feltens kommentiert: "Wir freuen uns über die erfolgreiche Bearbeitung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...