KOBLENZ (dpa-AFX) - Der Softwarekonzern Compugroup hat den Vertrag mit seinem Finanzchef vorzeitig um fünf weitere Jahre verlängert. Michael Rauch bleibe nun bis Ende Juli 2027 an Bord, hieß es vom MDax -Konzern am Dienstag in Koblenz. Das habe der Verwaltungsrat entschieden. Rauch ist seit August 2019 Finanzchef des auf Arztpraxen und Krankenhäuser spezialisierten Softwareanbieters. Unternehmensgründer und Verwaltungsratschef Frank Gotthardt bestätigte die Umsatzprognose des Konzerns - dieses Jahr werde das Unternehmen erstmals die Umsatzschwelle von einer Milliarde Euro überschreiten./men/jha/