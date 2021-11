Hat das Marketing-Genie Elon Musk in den Marketing-Leuten des Autovermieters Hertz seine Meister gefunden? Was da aktuell abläuft, ist eine lustige Schmeirenkömodie zum wechselseitigen Nutzen. Doch der Reihe nach. Hertz, Elon Musk - und die Teslas ohne Vertrag Vor gut einer Woche, am 25.Oktober, verkündete Hertz Global Holdings, dass man 100.000 Teslas für seine Auto-Flotte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...