Der Australier Craig Wright behauptet seit 2016 der Bitcoin-Erfinder zu sein. Die Aussagen soll er jetzt vor einem Gericht in Florida belegen. Craig Wright, vielen möglicherweise als "Faketoshi Nakamoto" bekannt, hat seit dem 1. November drei Wochen lang Zeit, die offengebliebenen Fragen in seinem Prozess aufzuklären. In diesem hat er die Möglichkeit, ein zehnköpfiges Juror:innen-Team des Gerichts in Florida von seiner Existenz als Satoshi Nakamoto zu überzeugen. Angeklagt wird der Kopf hinter Bitcoin SV seit 2019 von den Angehörigen ...

