Wien (www.fondscheck.de) - Nina Stapf, verantwortlich für das Management des Deka-Immobilien Europa (ISIN DE0009809566/ WKN 980956), hat den Fondsfrauen Award 2021 in der Kategorie "Fondsmanagerin of the Year" erhalten, so die Experten von "FONDS professionell".Im Interview spreche sie über ihre Anlagestrategie - und wie es ihr gelungen sei, eine Führungsposition in der Fondsbranche zu ergattern. ...

